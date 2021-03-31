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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе

Кремль заявляет о риске

Кремль обеспокоен тем, что Киев якобы может пойти "провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению войны в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, допускает ли пресс-секретарь Путина возможность открытого участия России в этой войне,представитель Кремля пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решить вопрос о ситуации на Донбассе без Украины не получится, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1890) россия (95645) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+66
...квартальные всех победят
Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9377
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31.03.2021 14:08
+61
Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2616
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31.03.2021 14:12
+57
а если его пружинами обвязать, то он там вытовче сотни, пока прыгать будет ))
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31.03.2021 14:11
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ну вот об это вчера и договаривались.либо достраиваем сп2 либо война
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31.03.2021 17:15 Ответить
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=********************************************---29RK8QC3kVlEzN3ljBi6RWhbXiOh7R6DAGgc-jFbhRunlDzmlhwbrSGoriAqWxv_yVwvkY0adnrZaWYny95Y&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=********************************************---29RK8QC3kVlEzN3ljBi6RWhbXiOh7R6DAGgc-jFbhRunlDzmlhwbrSGoriAqWxv_yVwvkY0adnrZaWYny95Y&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак,сказал о том,что российские войска сосредоточились возле границы с Украиной и нашей армии необходимо укрепиться РЕЗЕРВИСТАМИ.Но дело все в том,что наши БОЕВЫЕ РЕЗЕРВИСТЫ сидят по ТЮРЬМАМ.И в этой ситуации было бы ЛОГИЧНО призвать на защиту страны всю фракцию депутатов от Слуги Народа.Они вместо того,что бы решать вопросы о закупке НОВЕЙШЕГО ОРУЖИЯ,думать ДЕНЬ и НОЧЬ об ОБОРОНЕ страны,принимают СКОТСКИЕ законы,призванные подавить ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО....Становитесь в шеренгу и под управлением славного ДИВАННОГО вояки Баканова,который не видит разницы между ПАТРИОТОМ и СЕПАРАТИСТОМ,шуруйте на ФРОНТ.Может быть вы тогда поймете эту ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ.......Ну если и после этого РАЗНИЦЫ не поймете и вам повезет не остаться калеками и вернуться живыми,то по возвращению,мы вас по тюрьмам расфасуем,посадив в камеры к Семенченко и Стерненко.Уж там то точно РАЗНИЦУ увидите...
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31.03.2021 17:33 Ответить
От зєДилема. Навіть шмарклі пустити у жилетку Дядька Джо немає можливості((((
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31.03.2021 17:34 Ответить
Прям как Коломойский в эфире кивающему песику Бигусу сказал: "На востоке Украины гражданская война"
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31.03.2021 17:56 Ответить
Зеленський настільки трусливий, що йому і погрожувати не треба.
Але факт у тому, що ЗСУ займає вигідні позиції і перспективи успішного наступу силами двох окупаційних корпусів не існує, навіть якщо росіяни задіють регулярні частини. Звісно, якщо під час наступу будуть зняті всі обмеження для армії.
Єдиний фактор, який може переломити ситуацію на користь росіян, це використання російської авіації.
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31.03.2021 18:07 Ответить
Останнім часом у них безпілотники бойові з'явились.
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01.04.2021 13:29 Ответить
У них нема нічого ефективного наразі, тому що при наявності ППО безпілотники не літають, а ось подавити ППО можливо лише з використанням авіації
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01.04.2021 17:03 Ответить
Куди ж наша ППО поділась? Бо їх безпілотники таки да літають.
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01.04.2021 18:05 Ответить
Нічого не літає
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01.04.2021 22:01 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii/30439612.html Наприклад . Можна ще нагуглити.
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01.04.2021 23:39 Ответить
Це ж не безпілотник, це звичайний квадрокоптер, тактичний інструмент розвідки не більше
Можна звісно причепити вог і спробувати скинути на когось, але це дурниці
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02.04.2021 00:36 Ответить
Може й дурниці, але бійці гинуть, були випадки.
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02.04.2021 16:47 Ответить
таки сере тварюка ************* начеб-то ботоксна ********* припиняла війну на даУнбасі.
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31.03.2021 18:43 Ответить
Значит, война пойдет по новому кругу, и все беременные «мирные» потуги Зели - до великоі сраці. Когда чукча Песков такое заявляет - это означает их намерения и им по-барабану, как это будет звучать - ложь или правда - по хрену, готовьтесь большевики «слуги народа». Не зря одна *** их их рядов сегодня прозвучала так - «валить надо из этой страны».
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31.03.2021 20:21 Ответить
Очко в ***** нє жєлєзноє. Закрилось! Мір большє нє проглядиваєтся. Слово за Мєндєль і Єрмаком.
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31.03.2021 20:50 Ответить
Ну да, как скажете. Поэтому сегодня Представители Российской Федерации во время заседания Трехсторонней контактной группы отказались поддерживать режим прекращения огня с 1 апреля.

Об этом заявили в пресс-службе ТГК на Facebook.
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31.03.2021 21:36 Ответить
Ну, щось таке. Портал(очко *****) закрився. Будемо вимагати в стоматолога ЗЄ зуби які він віддав лохторату.
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31.03.2021 21:47 Ответить
А зачем собственно такому патриотическому (я без иронии) сайту тиражировать заявления Кремля?
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31.03.2021 20:37 Ответить
Может для того, чтобы пользователи сайта были в курсе планов кацапских агрессоров?
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31.03.2021 21:53 Ответить
Это так рашенфашист угрожает.
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31.03.2021 20:42 Ответить
если к тебе с дружбой лезет руSSкий -
всегда держи топор под подушкой !
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31.03.2021 21:15 Ответить
Кацапы в открытую готовятся к новому витку войны, стягивают свои войска к нашему кордону, активно мобилизируют коллаборационистов на оккупированном Донбассе под предлогом наступления украинской армии, а у зебилов все хорошо, тишь да блажь, нужно про двери потрындеть по телевизору и в раде. Если кацапы реально попрут, а у нас главнокомандующий клоун, армией рулит хомчак, армия деморализована, в боевых частях сумасшедший некомплект личного состава, то все это может закончится хреново для всех нас.
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31.03.2021 21:49 Ответить
Контрснайперские группы вывели с первой линии.
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31.03.2021 22:26 Ответить
Там еще стадион и полвокзала в Донецке осталось.
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31.03.2021 22:15 Ответить
осунулся ерш, приморщинился, грусть в глазах и великодержавная быковня несусветная.
от понимает же, шо подонок редкий, но таким то и останется до 2x трун - ******** и своей.
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31.03.2021 22:18 Ответить
Американцы в Европе преводят войска на повышенную боеговность. А бубачка будет искать мир в глазах Путена и будет сваливать все на Порошенко.
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31.03.2021 22:25 Ответить
В принципе,по совместной договоренности американским бомберам можно разрешить учебные стрельбы с дальних дистанций по военным полигонам.А если там ктото заблудится,-так и фиг с ним.
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01.04.2021 08:54 Ответить
Те, що тупість Зелі утопить Україну в крові українців, було зрозуміло, ще під час виборів.
Справа навіть не у Медведчуку. Рашка укладає перемирря тільки на зиму, коли важко вести бойові дії. Зрозуміло, що ***** відповість на санкції проти свого кума. Хоча би тому, що воно вважає Зелю пустим місцем. Питання великої війни зараз залежить виключно від позиції США. Німеччина та Франція показали, що готові заради економічних інтересів пожертвувати нами, у нас самих при владі суміш ідіотів та зрадників. Тому вітаю земляки... Схоже на те, що прийшов час заплатити реальну ціну за свою тупість. Звісно кров'ю і звісно не депутатською, судівською чи генеральською. Хоча... я вважаю, що це справедливо. За тупість потрібно платити.
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01.04.2021 11:06 Ответить
https://ua24ua.net/pochemu-ukraina-ne-gotova-k-voyne-budushchego/ Почему Украина не готова к войне будущего?
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01.04.2021 12:21 Ответить
Цікава фігня виходить...Прижали підх...ка ХЛА і Зеленському вже не те що роги навіть копита приробили... Зеленський раджу посадити пожитево підхука ХЛА і ти будешь на рівні диявола...
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01.04.2021 13:17 Ответить
Вчора кремлівська пропагандонка руку зламала, коли гавкала про Україну. Коли ж вже зламає голову цей брехливий йоршик унітазний. Карма! Ти де?
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01.04.2021 18:22 Ответить
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