Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе

Кремль обеспокоен тем, что Киев якобы может пойти "провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению войны в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, допускает ли пресс-секретарь Путина возможность открытого участия России в этой войне,представитель Кремля пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решить вопрос о ситуации на Донбассе без Украины не получится, - Песков