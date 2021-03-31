Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе
Кремль обеспокоен тем, что Киев якобы может пойти "провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению войны в Украине".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, допускает ли пресс-секретарь Путина возможность открытого участия России в этой войне,представитель Кремля пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".
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Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак,сказал о том,что российские войска сосредоточились возле границы с Украиной и нашей армии необходимо укрепиться РЕЗЕРВИСТАМИ.Но дело все в том,что наши БОЕВЫЕ РЕЗЕРВИСТЫ сидят по ТЮРЬМАМ.И в этой ситуации было бы ЛОГИЧНО призвать на защиту страны всю фракцию депутатов от Слуги Народа.Они вместо того,что бы решать вопросы о закупке НОВЕЙШЕГО ОРУЖИЯ,думать ДЕНЬ и НОЧЬ об ОБОРОНЕ страны,принимают СКОТСКИЕ законы,призванные подавить ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО....Становитесь в шеренгу и под управлением славного ДИВАННОГО вояки Баканова,который не видит разницы между ПАТРИОТОМ и СЕПАРАТИСТОМ,шуруйте на ФРОНТ.Может быть вы тогда поймете эту ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ.......Ну если и после этого РАЗНИЦЫ не поймете и вам повезет не остаться калеками и вернуться живыми,то по возвращению,мы вас по тюрьмам расфасуем,посадив в камеры к Семенченко и Стерненко.Уж там то точно РАЗНИЦУ увидите...
Але факт у тому, що ЗСУ займає вигідні позиції і перспективи успішного наступу силами двох окупаційних корпусів не існує, навіть якщо росіяни задіють регулярні частини. Звісно, якщо під час наступу будуть зняті всі обмеження для армії.
Єдиний фактор, який може переломити ситуацію на користь росіян, це використання російської авіації.
Можна звісно причепити вог і спробувати скинути на когось, але це дурниці
Об этом заявили в пресс-службе ТГК на Facebook.
всегда держи топор под подушкой !
от понимает же, шо подонок редкий, но таким то и останется до 2x трун - ******** и своей.
Справа навіть не у Медведчуку. Рашка укладає перемирря тільки на зиму, коли важко вести бойові дії. Зрозуміло, що ***** відповість на санкції проти свого кума. Хоча би тому, що воно вважає Зелю пустим місцем. Питання великої війни зараз залежить виключно від позиції США. Німеччина та Франція показали, що готові заради економічних інтересів пожертвувати нами, у нас самих при владі суміш ідіотів та зрадників. Тому вітаю земляки... Схоже на те, що прийшов час заплатити реальну ціну за свою тупість. Звісно кров'ю і звісно не депутатською, судівською чи генеральською. Хоча... я вважаю, що це справедливо. За тупість потрібно платити.