Решить вопрос о ситуации на Донбассе без Украины не получится, - Песков
Обострение на Донбассе планируют обговорить лидеры Франции, Германии и России Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос, получится ли без участия Украины на конференции решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, Песков сказал: "Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
Отвечая на вопрос УНИАН о формате и дате разговора, он сообщил, что переговоры пока согласовываются. "Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас", - сказал Песков.
Он добавил, что "речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", а будет ли это видеоконференция или нет - "это уже второстепенный вопрос".
На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: "Я думаю, что гораздо быстрее".
Песков также сообщил, что Путин в ходе общения с Меркель и Макроном будет готов ответить на вопросы о критике Кремля Алексее Навальном, если их зададут.
При этом он подчеркнул, что Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, и этот процесс вряд ли стоит усложнять. "Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в чем причина того, что с "нормандским форматом" дела обстоят плохо.
Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. "Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил", - заявил представитель Кремля.
Песков также уверен, что большая часть "парижских договоренностей" также Украиной "выполнена не была".
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к чему бы это???
Поскольку параша не выполняет п. 1) этих соглашений, то }{уйло идёт на первый слог своего имени.
Видит : что украинская делегация в ТКГ не согласна с хитрой убийцей рашей .
Вот Ермак и предложил обойтись без Украины
Тут СБУ НАДО разбираться .
Беседа прошла в формате видеоконференции. В ее ходе стороны, среди прочего, обсудили перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюзе .
Переговоры лидеров Германии, Франции и России, https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангелы Меркель , https://rus.lb.ua/file/person/3773_makron_emmanuel.html Эммануэля Макрона и https://lb.ua/file/person/70_putin_vladimir_vladimirovich.html Владимира Путина , не состоялись. Они должны были https://lb.ua/world/2021/03/29/481021_kremli_zayavili_shcho_gotuyut.html пройти в формате видеоконференции . При этом одним из пунктов обсуждения стал бы вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча сорвалась. В то же время в Кремле отметили: ныне стороны согласовывают параметры будущих переговоров.
До ЗЕ так говорили про Роисю. А теперь принуждать к миру будут Украину.
У 2008 р Альянс НАТО отримав лист за підписом президента України В. Ющенко, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», однак на Бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію виходить що ворожих Україні Німеччини і Франції. Проте після цього генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна все рівно скоро стане повноправним членом Альянсу. І це б врятувало Українську державу від окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму і Донбасу. Але в 2010 році прийшов до влади продажний кремлівський холуй ...резидент москви ЗЕК янук і він відразу Юда почав знищувати Україну як державу. Він за вказівкою кремля навантажив їй позаблоковий статус до 2014р аж пока не втік в паРашу . Так можна чітко сказати що тоді вороги України Німеччина і Франція несамовито підігравали проклятій паРаші вони були проти вступу в України в НАТО. Але і тепер вони мало неєдині з усіх країн Алянсу знову теж проти приєднання України до ЄС І НАТО.
Так що тоді роблять ці недружні ворожі нам Германия і Франція на переговорах "нормандської четвірки"? Де вони повністю підіграють кремлівським фашистам )(уйла і кривавим бандитам -терористам з окупованої кремлем "лугандонії - ордло".