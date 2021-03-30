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Новости Агрессия России против Украины
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Решить вопрос о ситуации на Донбассе без Украины не получится, - Песков

Решить вопрос о ситуации на Донбассе без Украины не получится, - Песков

Обострение на Донбассе планируют обговорить лидеры Франции, Германии и России Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, получится ли без участия Украины на конференции решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, Песков сказал: "Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".

Отвечая на вопрос УНИАН о формате и дате разговора, он сообщил, что переговоры пока согласовываются. "Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас", - сказал Песков.

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Он добавил, что "речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", а будет ли это видеоконференция или нет - "это уже второстепенный вопрос".

На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: "Я думаю, что гораздо быстрее".

Песков также сообщил, что Путин в ходе общения с Меркель и Макроном будет готов ответить на вопросы о критике Кремля Алексее Навальном, если их зададут.

При этом он подчеркнул, что Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, и этот процесс вряд ли стоит усложнять. "Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в чем причина того, что с "нормандским форматом" дела обстоят плохо.

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Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. "Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил", - заявил представитель Кремля.

Песков также уверен, что большая часть "парижских договоренностей" также Украиной "выполнена не была".

Автор: 

Меркель Ангела (2125) Песков Дмитрий (1890) путин владимир (31303) Донбасс (26956) Макрон Эмманюэль (1310)


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Топ комментарии
+12
Про що говорити ?? Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!! І доки існує Росія , вона від своєї параноїдальної мрії не відмовиться !!!
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30.03.2021 22:46
+12
Саме втюхати в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стана в Україні !!! Мета -федералізація України ,з подальшою анексією федеральних земель !!!)))
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30.03.2021 23:00
+8
Если говорит в глаза нельзя без Украины, значит понимать надо по другому .
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30.03.2021 22:44
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Если говорит в глаза нельзя без Украины, значит понимать надо по другому .
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30.03.2021 22:44 Ответить
шото задумали
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30.03.2021 22:48 Ответить
Росія давно озвучила власну мету -втюхати Даунбас ,з особливим статусом (автономією), в Україну !!!))
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30.03.2021 22:51 Ответить
Им нужна автономия Донбаса не для того чтоб втюхать его в Украину, а чтоб провести референдум и Законно втюхать в состав России. Они собирают земли совецкого союза.
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30.03.2021 22:57 Ответить
Саме втюхати в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стана в Україні !!! Мета -федералізація України ,з подальшою анексією федеральних земель !!!)))
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30.03.2021 23:00 Ответить
они с за маленькую чечню воевали 10 лет, Приднестровье кусочек, Грузии кусочек. Если Зеля заморозит конфликт, Россия признает недореспублики.
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30.03.2021 23:16 Ответить
Та Даунбас вже де-факто як Придністров"є чи Абхазія !!! )))
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30.03.2021 23:19 Ответить
Абхазию они признали, Дрынляндию нет
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30.03.2021 23:22 Ответить
Тому і не визнали ,що мета інша !!! Росіі Грузія не потрібна ,а Україна край потрібна !!! Україна ,це колишня перлина РІ ,це кістяк "Русского мира"!!Росія(РІ) на світ з"явилась лише після повної анексіі України !!!!)))))))
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30.03.2021 23:26 Ответить
почему Крым не втюхали Украине?
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30.03.2021 23:34 Ответить
На Даунбасі є така база як Севас? Крим ,це скрепа "Русского мира" !!! А для Даунбаса відвели іншу роль ,а саме федералізація України !!))
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30.03.2021 23:37 Ответить
эту карту они розыгрывали, неполучилось и неполучится. Если Зеленский заговорит об автономии, народ его вынесет ногами вперед.... Если сдвига по Донбассу не будет а будет "перемирие", РФ признают недореспублики, подтянут туда армию РФ. Таким образом, танки РФ в Беларуси, танки РФ в ДэНеРе, танки в Крыму, и немного в Приднестровье. Фактически Украина в окружении.
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30.03.2021 23:55 Ответить
Війни не буде !! А ось загроза руйнаціі України з середини, цілком ймовірна,.для цього в Україні незчисленна кількість гнид (СН,ОПЗЖ,Шарайобіки та т.ін) !!!)))
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31.03.2021 00:09 Ответить
Ну если мудрый народ выберет Бойка, будет всем ЖОПЗЖ.
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31.03.2021 00:15 Ответить
Про що й мова !!!)))
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31.03.2021 00:20 Ответить
Тю. Украина и так в окружении. Танки как и оружие не стреляют без людей и приказа. Занять позицию не трудно. Пионтковский говорит, что урожай в Рашке под угрозой - эшелоны заняты военными. Нужно готовится к внутреннему сопротивлению, везде, , это реальная задача.. Хотя, кто это будет организовывать? СБУ ? - наполовину, если не больше, из агентов и сочувствующих? Почему не чешутся... Время пришло уже вчера.
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31.03.2021 08:18 Ответить
Росія не має намірів воювати з Україною,мета розвалити,пошматувати Україну ,а потім анексувати окпемі федеральні землі !!!)))
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30.03.2021 23:22 Ответить
Минск зашел в тупик, наемников они не выведут а значит втюхнуть в Украину не получится. На данном этапе остается забрать остатки, и если "перемирие" продолжится заберут. Только потом там будет уже вся армия РФ
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30.03.2021 23:27 Ответить
Тількі но Україна погодиться з умовами кремля і Даунбасі настане тиша !!!)))
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30.03.2021 23:40 Ответить
Если Зеленкий согласится на автономию, поедет до Яныка
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30.03.2021 23:58 Ответить
мне лично не понятно - на кой Порох подписывал эти минские соглашения?
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31.03.2021 08:10 Ответить
это с тобой плешивый планами поделился? Развалить Украину не трудно, когда везде и кругом "совки", сочувствующие плешивому и гребанному руському миру, за которым только смерти, разбои и лагеря))) . Пыня - змея, что пускает яд в тело нашей страны, пытаясь ее обезвредить и обездвижить, дабы потом сожрать с потрохами. Вспомни Францию. Она фактически была фашистской и только из за де Голля ее включили в коалицию. Долго она сопротивлялась Гитлеру? И была поделена на две части... История должна чему то учить. Посмотри на лидеров Европы - это же ... дико. Они все куклы, пустозвоны... Посмотри на Микрона - о нем говорят, что он пустышка, обо всем чирикает, во все влазит, изображает деятельность, но на выходе - пустой выхлоп. Не знакомо? Нужно помнить - украинцы - это не гастеры, не холуи жидов, не холуи русни. Мы - украинцы, не пустой звук, понимаешь, кукла?
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31.03.2021 08:28 Ответить
Росіі не потрібен Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна !!!))))
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30.03.2021 23:06 Ответить
при тех ворах, что во власти и на ВСЕХ местах, ВЕЗДЕ, абсолютно, у плешивого огромный соблазн залезть и сотворить еще большую беду. Но почему он решил, что Псковщина, Курская земля останется нетронутой? Люди думают, что у них не будет крови? Странно.
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31.03.2021 08:04 Ответить
Нафиг им тот Донбасс?им нужна вся Украина-кацапы научены горьким опытом с Осетией,которую они содержать не могут...поэтому хотят нам втюхать все эти дыныры,для дестабилизации
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30.03.2021 23:12 Ответить
Потім парад вселякіх автономій (суверенітетів)-Одесщини,Херсонщини ,Транскарпатії та т.ін. !!!)))
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30.03.2021 23:17 Ответить
Как я понимаю Кучма должен вернуть то, что взяльв обман за целрстностььиди ктото еще?
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30.03.2021 22:59 Ответить
великий ***** опускает в дерьмо величайшего лидера современности
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30.03.2021 22:44 Ответить
А де ти бачив ,щоб ляльковод питав думку лялькі !!!)))
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30.03.2021 22:48 Ответить
Про що говорити ?? Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!! І доки існує Росія , вона від своєї параноїдальної мрії не відмовиться !!!
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30.03.2021 22:46 Ответить
мягко стелет - жестко спать !
к чему бы это???
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30.03.2021 22:46 Ответить
а то как же ну да... но стоит надавить на Россию сразу мол мы не мы вот вам ОРЛДО и Украина молча должны выполнять бред сивой кобылы Минска.. а надавить еще чуточку так вопли а какие ваши доказательства
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30.03.2021 22:48 Ответить
тепер ясно, чому ***** його тримає коло себе: він геній
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30.03.2021 22:48 Ответить
Сьогодні, 30 березня, рівно сім років з для появи суперхіта "путін - *****! Ла ла ла!"
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30.03.2021 22:49 Ответить
Ты счастлив? Это то, что делает тебя счастливым?
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30.03.2021 22:54 Ответить
Звісно! Там де 70 % виборців, що прийшли на дільниці, голосувало за полудохлого злочинця, - така пісенька молоді багато чого варта.
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30.03.2021 23:15 Ответить
Государственный департамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Россию раскритиковали за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3256620----------------------------------------Байден сказав,що путін -убивця.А Меркель з Макроном обговорюватимуть з убивцею путіним,який веде війну на Донбасі ,Україну?
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30.03.2021 22:49 Ответить
Это какая то многоходовочка Ермака - ОН ЯВНО НЕ УВАЖАЕТ БУБОЧКУ
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30.03.2021 22:52 Ответить
ну и как может УБИЙЦА путин решать вопросы о ситуации на Донбасе с лидерами стран ес?
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30.03.2021 22:52 Ответить
Клоуну будут натягивать колпак на задний привод. На голове уже не смешно, а вот сзади будет выглядеть куда забавней.
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30.03.2021 22:52 Ответить
"Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе".

Поскольку параша не выполняет п. 1) этих соглашений, то }{уйло идёт на первый слог своего имени.
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30.03.2021 22:53 Ответить
Зато получиться без *********.
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30.03.2021 22:53 Ответить
А если без шуток - Ермак летал в Берлин . Зачем ?

Видит : что украинская делегация в ТКГ не согласна с хитрой убийцей рашей .
Вот Ермак и предложил обойтись без Украины
Тут СБУ НАДО разбираться .
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30.03.2021 22:58 Ответить
Украина решает вашу судьбу кацапёздалы дурни
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30.03.2021 23:01 Ответить
Сколько Кучма должен или кто ещё, чтобы был мир? В карты проиграл страну - таким говорите если оно так
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30.03.2021 23:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256621/reshit_vopros_o_situatsii_na_donbasse_bez_ukrainy_ne_poluchitsya_peskovпотом тихо пукнул и негромко сказал "ну и бзднул я на весь Мир "
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30.03.2021 23:03 Ответить
У нас давно чітка позиція. Йдіть на...х "мишебратя".
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30.03.2021 23:07 Ответить
Да все эти танцы с бубнами ниочем, просто тянут время пока путен скопытется и все. Будет много слов и воз и ныне там.
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30.03.2021 23:14 Ответить
уже поговорили Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин созвонился с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном . об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Беседа прошла в формате видеоконференции. В ее ходе стороны, среди прочего, обсудили перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюзе .
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30.03.2021 23:16 Ответить
Странно.......
Переговоры лидеров Германии, Франции и России, https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангелы Меркель , https://rus.lb.ua/file/person/3773_makron_emmanuel.html Эммануэля Макрона и https://lb.ua/file/person/70_putin_vladimir_vladimirovich.html Владимира Путина , не состоялись. Они должны были https://lb.ua/world/2021/03/29/481021_kremli_zayavili_shcho_gotuyut.html пройти в формате видеоконференции . При этом одним из пунктов обсуждения стал бы вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча сорвалась. В то же время в Кремле отметили: ныне стороны согласовывают параметры будущих переговоров.
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31.03.2021 00:10 Ответить
та только йулька узнает про такое, та она его одним своим твитом обратно под кремлядскую шконку загонит )
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30.03.2021 23:44 Ответить
Ай-я яй, а шож такое? Немножко обосрались с империей? Нахрен вы садились на энтот имперский горшок, если с самого начала было видно, что обосретесь? Вы наверное подумали, что крмлевское зеленое пердло чуть ли не Вован Македонский...гы-гы-гы...ЧМУНЬКО пердонский!!!!!..... нахрен вы слушали этого зеленого идиота?
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30.03.2021 23:44 Ответить
дядя, вы давно ду-раком работаете?
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31.03.2021 08:00 Ответить
Як у тому українському анекдоті: "І що це їм дало?"
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31.03.2021 01:55 Ответить
Обратите внимание, ЗЕ за 2 года превратил Украину из субъекта переговоров в объект.

До ЗЕ так говорили про Роисю. А теперь принуждать к миру будут Украину.
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31.03.2021 01:55 Ответить
а ось, як тільки кацапія забереться звідти, то питання одразу вирішиться само собою! Просто потрібно вирішити глобальне питання кацапії....
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31.03.2021 02:12 Ответить
--
У 2008 р Альянс НАТО отримав лист за підписом президента України В. Ющенко, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», однак на Бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію виходить що ворожих Україні Німеччини і Франції. Проте після цього генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна все рівно скоро стане повноправним членом Альянсу. І це б врятувало Українську державу від окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму і Донбасу. Але в 2010 році прийшов до влади продажний кремлівський холуй ...резидент москви ЗЕК янук і він відразу Юда почав знищувати Україну як державу. Він за вказівкою кремля навантажив їй позаблоковий статус до 2014р аж пока не втік в паРашу . Так можна чітко сказати що тоді вороги України Німеччина і Франція несамовито підігравали проклятій паРаші вони були проти вступу в України в НАТО. Але і тепер вони мало неєдині з усіх країн Алянсу знову теж проти приєднання України до ЄС І НАТО.
Так що тоді роблять ці недружні ворожі нам Германия і Франція на переговорах "нормандської четвірки"? Де вони повністю підіграють кремлівським фашистам )(уйла і кривавим бандитам -терористам з окупованої кремлем "лугандонії - ордло".
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31.03.2021 06:18 Ответить
ахахаха)) на фоне пустых переговоров микрона- плеши- меркель Песков прозрел)))
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31.03.2021 07:58 Ответить
 
 