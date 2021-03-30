Вирішити питання про ситуацію на Донбасі без України не вийде, - Пєсков
Загострення на Донбасі планують обговорити лідери Франції, Німеччини і Росії Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Володимир Путін.
Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи вийде без участі України на конференції вирішити питання про ситуацію, що загострилася на Донбасі, Пєсков сказав: "Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе вирішити це питання. Але, з іншого боку, навряд чи можна відмовити в праві лідерам трьох країн обмінятися думками з ескалації напруженості на південному сході України"
Відповідаючи на запитання УНІАН про формат і дату розмови, він повідомив, що переговори поки узгоджуються. "Коли ми точно будемо остаточно розуміти, ми проінформуємо вас", - сказав Пєсков.
Він додав, що "йдеться, дійсно, про розмову між Путіним, Меркель і Макроном", а буде це відеоконференція чи ні - "це вже другорядне питання".
На запитання щодо термінів переговорів, чи можна їх очікувати цього або наступного тижня, Пєсков сказав: "Я думаю, що набагато швидше".
Пєсков також повідомив, що Путін в ході спілкування з Меркель і Макроном буде готовий відповісти на питання стосовно критика Кремля Олексія Навального, якщо їх порушать.
При цьому він підкреслив, що Мінські угоди і сьогодні є єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, і цей процес навряд чи варто ускладнювати. "Тут, напевно, навряд чи варто ускладнювати ситуацію. Є Мінський комплекс заходів, під яким стоять підписи президента Росії, президента Франції, канцлера ФРН і президента України. А також його завізовано главами двох самопроголошених республік. І після цього цей документ був формалізований і розповсюджений як документа ООН. Саме цей документ є досі єдиною основою для врегулювання ситуації на південному сході України", - сказав Пєсков, відповідаючи на за питання, в чому причина того, що з "нормандським форматом" справи йдуть погано.
Він зазначив, що в даному документі позначена чітка послідовність виконання конкретних заходів для врегулювання ситуації. "Важливий і набір заходів, їх змістовна сторона, суть дій, що робляться, і послідовність дій, що робляться. Не потрібно нічого ускладнювати. Потрібно просто подивитися і перечитати цей документ, щоб побачити, що, на жаль, Київ їх не виконав", - заявив представник Кремля.
Пєсков також упевнений, що значну частину "паризьких домовленостей" також Україна "не виконала".
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к чему бы это???
Поскольку параша не выполняет п. 1) этих соглашений, то }{уйло идёт на первый слог своего имени.
Видит : что украинская делегация в ТКГ не согласна с хитрой убийцей рашей .
Вот Ермак и предложил обойтись без Украины
Тут СБУ НАДО разбираться .
Беседа прошла в формате видеоконференции. В ее ходе стороны, среди прочего, обсудили перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюзе .
Переговоры лидеров Германии, Франции и России, https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангелы Меркель , https://rus.lb.ua/file/person/3773_makron_emmanuel.html Эммануэля Макрона и https://lb.ua/file/person/70_putin_vladimir_vladimirovich.html Владимира Путина , не состоялись. Они должны были https://lb.ua/world/2021/03/29/481021_kremli_zayavili_shcho_gotuyut.html пройти в формате видеоконференции . При этом одним из пунктов обсуждения стал бы вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча сорвалась. В то же время в Кремле отметили: ныне стороны согласовывают параметры будущих переговоров.
До ЗЕ так говорили про Роисю. А теперь принуждать к миру будут Украину.
У 2008 р Альянс НАТО отримав лист за підписом президента України В. Ющенко, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО», однак на Бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року українська сторона отримала відмову через позицію виходить що ворожих Україні Німеччини і Франції. Проте після цього генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна все рівно скоро стане повноправним членом Альянсу. І це б врятувало Українську державу від окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму і Донбасу. Але в 2010 році прийшов до влади продажний кремлівський холуй ...резидент москви ЗЕК янук і він відразу Юда почав знищувати Україну як державу. Він за вказівкою кремля навантажив їй позаблоковий статус до 2014р аж пока не втік в паРашу . Так можна чітко сказати що тоді вороги України Німеччина і Франція несамовито підігравали проклятій паРаші вони були проти вступу в України в НАТО. Але і тепер вони мало неєдині з усіх країн Алянсу знову теж проти приєднання України до ЄС І НАТО.
Так що тоді роблять ці недружні ворожі нам Германия і Франція на переговорах "нормандської четвірки"? Де вони повністю підіграють кремлівським фашистам )(уйла і кривавим бандитам -терористам з окупованої кремлем "лугандонії - ордло".