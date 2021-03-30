Вирішити питання про ситуацію на Донбасі без України не вийде, - Пєсков

Загострення на Донбасі планують обговорити лідери Франції, Німеччини і Росії Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Володимир Путін.

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи вийде без участі України на конференції вирішити питання про ситуацію, що загострилася на Донбасі, Пєсков сказав: "Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе вирішити це питання. Але, з іншого боку, навряд чи можна відмовити в праві лідерам трьох країн обмінятися думками з ескалації напруженості на південному сході України"

Відповідаючи на запитання УНІАН про формат і дату розмови, він повідомив, що переговори поки узгоджуються. "Коли ми точно будемо остаточно розуміти, ми проінформуємо вас", - сказав Пєсков.

Він додав, що "йдеться, дійсно, про розмову між Путіним, Меркель і Макроном", а буде це відеоконференція чи ні - "це вже другорядне питання".

На запитання щодо термінів переговорів, чи можна їх очікувати цього або наступного тижня, Пєсков сказав: "Я думаю, що набагато швидше".

Пєсков також повідомив, що Путін в ході спілкування з Меркель і Макроном буде готовий відповісти на питання стосовно критика Кремля Олексія Навального, якщо їх порушать.

При цьому він підкреслив, що Мінські угоди і сьогодні є єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, і цей процес навряд чи варто ускладнювати. "Тут, напевно, навряд чи варто ускладнювати ситуацію. Є Мінський комплекс заходів, під яким стоять підписи президента Росії, президента Франції, канцлера ФРН і президента України. А також його завізовано главами двох самопроголошених республік. І після цього цей документ був формалізований і розповсюджений як документа ООН. Саме цей документ є досі єдиною основою для врегулювання ситуації на південному сході України", - сказав Пєсков, відповідаючи на за питання, в чому причина того, що з "нормандським форматом" справи йдуть погано.

Він зазначив, що в даному документі позначена чітка послідовність виконання конкретних заходів для врегулювання ситуації. "Важливий і набір заходів, їх змістовна сторона, суть дій, що робляться, і послідовність дій, що робляться. Не потрібно нічого ускладнювати. Потрібно просто подивитися і перечитати цей документ, щоб побачити, що, на жаль, Київ їх не виконав", - заявив представник Кремля.

Пєсков також упевнений, що значну частину "паризьких домовленостей" також Україна "не виконала".