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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, - доклад Госдепа США

Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, - доклад Госдепа США

Государственный департамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Россию раскритиковали за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Доклад опубликован на сайте Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупация Россией и предполагаемая аннексия украинского Крымского полуострова продолжали оказывать значительное и негативное влияние на ситуацию с правами человека там. Российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и сражаться вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины. Авторитетные наблюдатели описывают тысячи смертей и травм среди гражданского населения, а также многочисленные злоупотребления российскими силами на украинском Донбассе. Власти также проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над украинскими гражданами в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам", – сказано в документе.

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Представляя доклад, глава Госдепа Энтони Блинкен сказал, что ситуация с правами человека ухудшается практически во всех регионах мира.

"Публикуемый сегодня доклад показывает, что тенденции с нарушением прав человека продолжают двигаться в неправильном направлении. И мы видим признаки того, что это происходит в каждом регионе мира", - сказал Блинкен журналистам.

В качестве примера он упомянул ситуацию в России, Венесуэле и Беларуси.

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При этом Блинкен заверил, что США ничего не имеют против всех перечисленных странах. "Мы не боремся против этих стран, но хотим поддержания базовых прав, устоявшихся принципов поддержания миропорядка", - сказал он.

Автор: 

Госдепартамент США (1838) Крым (26404) права человека (988) россия (95629) США (26763) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+19
Пора рашку развалить
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30.03.2021 22:40
+10
янєлох, повторяй що дядя Байден говоре. і не слухай агента фсб єрмака про ту сторону.
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30.03.2021 22:42
+6
Да...силен зекретин в международных отношениях-мало того,что с ним все мировые лидеры теперь брезгуют общаться,ещё и вернул нас в риторику 2016го года...
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30.03.2021 22:42
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Пора рашку развалить
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30.03.2021 22:40 Ответить
Как? Не - "та сторона" ?
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30.03.2021 22:41 Ответить
Там только расчехлились ?
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30.03.2021 22:42 Ответить
кремлёвский убийца -
никак не угомонитца
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30.03.2021 22:42 Ответить
Да...силен зекретин в международных отношениях-мало того,что с ним все мировые лидеры теперь брезгуют общаться,ещё и вернул нас в риторику 2016го года...
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30.03.2021 22:42 Ответить
янєлох, повторяй що дядя Байден говоре. і не слухай агента фсб єрмака про ту сторону.
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30.03.2021 22:42 Ответить
"...Российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и сражаться вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами..."
_Болваны! Это не сепаратисты, а оккупационная группировка расии!

_Удручающе... Уровень понимания происходящего удручает. Или отказ называть вещи своими именами.
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30.03.2021 22:46 Ответить
ти хотів сказати "при трампу"?

аааа, стоп, та ти ж 73/43%зебіл...
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30.03.2021 23:27 Ответить
Нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.еще погоним всем миром кацапо-фашистов за урал.дело времени
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30.03.2021 22:52 Ответить
здаётся мне в этот раз крепко взялись за кацапов.... челендж назови тупина убийцей продолжается......
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30.03.2021 23:03 Ответить
Часом, не Турчинов Блінкену доповідь писав?
Або - хоча би тезово...

Бо Єрмак на таке не здатен.
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30.03.2021 23:25 Ответить
Смерть кацапським окупантам!
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31.03.2021 02:18 Ответить
Госдєпафскіє бандерафци русофобію затевают.

Трампон зараз напевно дуже хвилюється за свого руського друга валотьку-хорошего парня, якого він залишив наодинці з цим жорстоким та несправедливим світом.
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31.03.2021 02:37 Ответить
Трампону некогда этим заниматься! На него и на его друга Джулиани пошли миллиардные (!) иски,так что ему уже не до жиру!
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31.03.2021 06:35 Ответить
Ніправда! Соросята та ліберасти незалежнікі брешуть! Нужна проста пірістать стрілять і заглянуть в глаза путєну. Там - мір і многа-многа денюжек, вистачить і для лєнки, і для нелоха, і на нове пальто стєпанову.
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31.03.2021 09:46 Ответить
 
 