Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, - доклад Госдепа США

Государственный департамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в разных странах. Россию раскритиковали за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Доклад опубликован на сайте Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупация Россией и предполагаемая аннексия украинского Крымского полуострова продолжали оказывать значительное и негативное влияние на ситуацию с правами человека там. Российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и сражаться вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины. Авторитетные наблюдатели описывают тысячи смертей и травм среди гражданского населения, а также многочисленные злоупотребления российскими силами на украинском Донбассе. Власти также проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над украинскими гражданами в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам", – сказано в документе.

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Представляя доклад, глава Госдепа Энтони Блинкен сказал, что ситуация с правами человека ухудшается практически во всех регионах мира.

"Публикуемый сегодня доклад показывает, что тенденции с нарушением прав человека продолжают двигаться в неправильном направлении. И мы видим признаки того, что это происходит в каждом регионе мира", - сказал Блинкен журналистам.

В качестве примера он упомянул ситуацию в России, Венесуэле и Беларуси.

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При этом Блинкен заверил, что США ничего не имеют против всех перечисленных странах. "Мы не боремся против этих стран, но хотим поддержания базовых прав, устоявшихся принципов поддержания миропорядка", - сказал он.