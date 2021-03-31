Кремль заявляє про ризик "відновлення" війни на Донбасі

Кремль стурбований тим, що Київ нібито може піти на "провокаційні дії", які здатні призвести до "відновлення війни в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи допускає прессекретар Путіна можливість відкритої участі Росії в цій війні, представник Кремля пояснив: "Я маю на увазі громадянську війну, яка там вже була".

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