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Кремль заявляє про ризик "відновлення" війни на Донбасі

Кремль заявляє про ризик

Кремль стурбований тим, що Київ нібито може піти на "провокаційні дії", які здатні призвести до "відновлення війни в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи допускає прессекретар Путіна можливість відкритої участі Росії в цій війні, представник Кремля пояснив: "Я маю на увазі громадянську війну, яка там вже була".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішити питання про ситуацію на Донбасі без України не вийде, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1642) росія (65328) Донбас (22356)


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+66
...квартальные всех победят
Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9377
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31.03.2021 14:08
+61
Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2616
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31.03.2021 14:12
+57
а если его пружинами обвязать, то он там вытовче сотни, пока прыгать будет ))
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31.03.2021 14:11
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ну вот об это вчера и договаривались.либо достраиваем сп2 либо война
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31.03.2021 17:15 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=********************************************---29RK8QC3kVlEzN3ljBi6RWhbXiOh7R6DAGgc-jFbhRunlDzmlhwbrSGoriAqWxv_yVwvkY0adnrZaWYny95Y&__tn__=-]C%2CP-R
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=********************************************---29RK8QC3kVlEzN3ljBi6RWhbXiOh7R6DAGgc-jFbhRunlDzmlhwbrSGoriAqWxv_yVwvkY0adnrZaWYny95Y&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=********************************************---29RK8QC3kVlEzN3ljBi6RWhbXiOh7R6DAGgc-jFbhRunlDzmlhwbrSGoriAqWxv_yVwvkY0adnrZaWYny95Y&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 8 ч. ·

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак,сказал о том,что российские войска сосредоточились возле границы с Украиной и нашей армии необходимо укрепиться РЕЗЕРВИСТАМИ.Но дело все в том,что наши БОЕВЫЕ РЕЗЕРВИСТЫ сидят по ТЮРЬМАМ.И в этой ситуации было бы ЛОГИЧНО призвать на защиту страны всю фракцию депутатов от Слуги Народа.Они вместо того,что бы решать вопросы о закупке НОВЕЙШЕГО ОРУЖИЯ,думать ДЕНЬ и НОЧЬ об ОБОРОНЕ страны,принимают СКОТСКИЕ законы,призванные подавить ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО....Становитесь в шеренгу и под управлением славного ДИВАННОГО вояки Баканова,который не видит разницы между ПАТРИОТОМ и СЕПАРАТИСТОМ,шуруйте на ФРОНТ.Может быть вы тогда поймете эту ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ.......Ну если и после этого РАЗНИЦЫ не поймете и вам повезет не остаться калеками и вернуться живыми,то по возвращению,мы вас по тюрьмам расфасуем,посадив в камеры к Семенченко и Стерненко.Уж там то точно РАЗНИЦУ увидите...
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31.03.2021 17:33 Відповісти
От зєДилема. Навіть шмарклі пустити у жилетку Дядька Джо немає можливості((((
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31.03.2021 17:34 Відповісти
Прям как Коломойский в эфире кивающему песику Бигусу сказал: "На востоке Украины гражданская война"
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31.03.2021 17:56 Відповісти
Зеленський настільки трусливий, що йому і погрожувати не треба.
Але факт у тому, що ЗСУ займає вигідні позиції і перспективи успішного наступу силами двох окупаційних корпусів не існує, навіть якщо росіяни задіють регулярні частини. Звісно, якщо під час наступу будуть зняті всі обмеження для армії.
Єдиний фактор, який може переломити ситуацію на користь росіян, це використання російської авіації.
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31.03.2021 18:07 Відповісти
Останнім часом у них безпілотники бойові з'явились.
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01.04.2021 13:29 Відповісти
У них нема нічого ефективного наразі, тому що при наявності ППО безпілотники не літають, а ось подавити ППО можливо лише з використанням авіації
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01.04.2021 17:03 Відповісти
Куди ж наша ППО поділась? Бо їх безпілотники таки да літають.
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01.04.2021 18:05 Відповісти
Нічого не літає
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01.04.2021 22:01 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii/30439612.html Наприклад . Можна ще нагуглити.
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01.04.2021 23:39 Відповісти
Це ж не безпілотник, це звичайний квадрокоптер, тактичний інструмент розвідки не більше
Можна звісно причепити вог і спробувати скинути на когось, але це дурниці
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02.04.2021 00:36 Відповісти
Може й дурниці, але бійці гинуть, були випадки.
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02.04.2021 16:47 Відповісти
таки сере тварюка ************* начеб-то ботоксна ********* припиняла війну на даУнбасі.
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31.03.2021 18:43 Відповісти
Значит, война пойдет по новому кругу, и все беременные «мирные» потуги Зели - до великоі сраці. Когда чукча Песков такое заявляет - это означает их намерения и им по-барабану, как это будет звучать - ложь или правда - по хрену, готовьтесь большевики «слуги народа». Не зря одна *** их их рядов сегодня прозвучала так - «валить надо из этой страны».
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31.03.2021 20:21 Відповісти
Очко в ***** нє жєлєзноє. Закрилось! Мір большє нє проглядиваєтся. Слово за Мєндєль і Єрмаком.
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31.03.2021 20:50 Відповісти
Ну да, как скажете. Поэтому сегодня Представители Российской Федерации во время заседания Трехсторонней контактной группы отказались поддерживать режим прекращения огня с 1 апреля.

Об этом заявили в пресс-службе ТГК на Facebook.
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31.03.2021 21:36 Відповісти
Ну, щось таке. Портал(очко *****) закрився. Будемо вимагати в стоматолога ЗЄ зуби які він віддав лохторату.
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31.03.2021 21:47 Відповісти
А зачем собственно такому патриотическому (я без иронии) сайту тиражировать заявления Кремля?
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31.03.2021 20:37 Відповісти
Может для того, чтобы пользователи сайта были в курсе планов кацапских агрессоров?
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31.03.2021 21:53 Відповісти
Это так рашенфашист угрожает.
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31.03.2021 20:42 Відповісти
если к тебе с дружбой лезет руSSкий -
всегда держи топор под подушкой !
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31.03.2021 21:15 Відповісти
Кацапы в открытую готовятся к новому витку войны, стягивают свои войска к нашему кордону, активно мобилизируют коллаборационистов на оккупированном Донбассе под предлогом наступления украинской армии, а у зебилов все хорошо, тишь да блажь, нужно про двери потрындеть по телевизору и в раде. Если кацапы реально попрут, а у нас главнокомандующий клоун, армией рулит хомчак, армия деморализована, в боевых частях сумасшедший некомплект личного состава, то все это может закончится хреново для всех нас.
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31.03.2021 21:49 Відповісти
Контрснайперские группы вывели с первой линии.
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31.03.2021 22:26 Відповісти
Там еще стадион и полвокзала в Донецке осталось.
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31.03.2021 22:15 Відповісти
осунулся ерш, приморщинился, грусть в глазах и великодержавная быковня несусветная.
от понимает же, шо подонок редкий, но таким то и останется до 2x трун - ******** и своей.
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31.03.2021 22:18 Відповісти
Американцы в Европе преводят войска на повышенную боеговность. А бубачка будет искать мир в глазах Путена и будет сваливать все на Порошенко.
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31.03.2021 22:25 Відповісти
В принципе,по совместной договоренности американским бомберам можно разрешить учебные стрельбы с дальних дистанций по военным полигонам.А если там ктото заблудится,-так и фиг с ним.
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01.04.2021 08:54 Відповісти
Те, що тупість Зелі утопить Україну в крові українців, було зрозуміло, ще під час виборів.
Справа навіть не у Медведчуку. Рашка укладає перемирря тільки на зиму, коли важко вести бойові дії. Зрозуміло, що ***** відповість на санкції проти свого кума. Хоча би тому, що воно вважає Зелю пустим місцем. Питання великої війни зараз залежить виключно від позиції США. Німеччина та Франція показали, що готові заради економічних інтересів пожертвувати нами, у нас самих при владі суміш ідіотів та зрадників. Тому вітаю земляки... Схоже на те, що прийшов час заплатити реальну ціну за свою тупість. Звісно кров'ю і звісно не депутатською, судівською чи генеральською. Хоча... я вважаю, що це справедливо. За тупість потрібно платити.
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01.04.2021 11:06 Відповісти
https://ua24ua.net/pochemu-ukraina-ne-gotova-k-voyne-budushchego/ Почему Украина не готова к войне будущего?
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01.04.2021 12:21 Відповісти
Цікава фігня виходить...Прижали підх...ка ХЛА і Зеленському вже не те що роги навіть копита приробили... Зеленський раджу посадити пожитево підхука ХЛА і ти будешь на рівні диявола...
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01.04.2021 13:17 Відповісти
Вчора кремлівська пропагандонка руку зламала, коли гавкала про Україну. Коли ж вже зламає голову цей брехливий йоршик унітазний. Карма! Ти де?
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01.04.2021 18:22 Відповісти
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