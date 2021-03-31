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Всеукраинские соревнования "Игры Непокоренных" в июне пройдут в Черкассах

Всеукраинские соревнования

27 июня на Центральном стадионе Черкасс состоятся четвертые всеукраинские соревнования "Игры Непокоренных". В этом году впервые национальные соревнования будут проведены за пределами столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соревноваться ветераны будут в таких дисциплинах, как легкая атлетика (бег 100 м, бег 400 м, бег 1500 м, толкание ядра, метание диска, пауэрлифтинг (жим лежа), гребля на тренажерах (спринт 1 мин), гребля на тренажерах (выносливость 4 мин) и велоспорт (на шоссе, 5 км).

Напоминаем, из-за пандемии COVID-19 соревнования "Invictus Games", которые должны были состояться в Гааге в этом году, были перенесены на 2022 г. 

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ветераны (1107) Черкассы (840) Игры Инвиктус (80)


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31.03.2021 22:24 Ответить
 
 