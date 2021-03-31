Всеукраїнські змагання "Ігри Нескорених" у червні відбудуться в Черкасах

27 червня на Центральному стадіоні Черкас відбудуться четверті всеукраїнські змагання "Ігри Нескорених". Цього року вперше національні змагання будуть проведені за межами столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Змагатися ветерани будуть у таких дисциплінах, як легка атлетика (біг 100 м, біг 400 м, біг 1500 м, штовхання ядра, метання диска, пауерліфтинг (жим лежачи), веслування на тренажерах (спринт 1 хв), веслування на тренажерах (витривалість 4 хв) і велоспорт (на шосе, 5 км).

Нагадуємо, через пандемію COVID-19 змагання "Invictus Games", які повинні були відбутися в Гаазі цього року, були перенесені на 2022 р.

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