Молдова из-за COVID-19 до лета ввела чрезвычайное положение

Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая.

Такое решение принял парламент на заседании 31 марта. "За" проголосовали 52 депутата. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. ЧП в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля до 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер.

Как сообщалось, до сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим ЧС. Он предусматривает, что в стране нельзя проводить выборы, а правительство временно получает больше полномочий.

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В стране сейчас назревает политический кризис - президент Майя Санду хочет через Конституционный Суд добиться проведения досрочных парламентских выборов.