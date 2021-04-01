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Новости Коронавирус и карантин
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Молдова из-за COVID-19 до лета ввела чрезвычайное положение

Молдова из-за COVID-19 до лета ввела чрезвычайное положение

Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая.

Такое решение принял парламент на заседании 31 марта. "За" проголосовали 52 депутата. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. ЧП в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля до 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер.

Как сообщалось, до сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим ЧС. Он предусматривает, что в стране нельзя проводить выборы, а правительство временно получает больше полномочий.

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В стране сейчас назревает политический кризис - президент Майя Санду хочет через Конституционный Суд добиться проведения досрочных парламентских выборов.

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молдовани очкуют.. танки вводить, румынские, не будут???
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01.04.2021 01:12 Ответить
Ну, как бы не из-за COVID-19, а чтобы парламент нельзя распустить было.
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01.04.2021 01:29 Ответить
Зеленский - что ты творишь! Пожалей Молдову! Это все из-за тебя в Буковеле! - да, любители шоколада?
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01.04.2021 04:09 Ответить
Чрезвычайное положение ввели не молдоване а московское холопы из Организации Шордонел (вы наверное подумали ШАрдонел-от название прекрасного вина Шардоне? Это не так.Это от слов "Шор" (муж Жасмин) лидер партии Шор и "донел" от слова додонел). Воры и преступники из этих двух партий от ужаса прихода к власти новых порядочных людей идут на продление мучений народа,лишь бы как то оттянуть время высидки в парламенте. Дело в том,что во время ЧП нельзя распустить Парламент. А ЧП они они ввели на 60 дней. Это несмотря на то,что 13 марта,президент М. Санду предложила локдаун на две недели,причем с выплатой 1000 лей в неделю.экономическим агентам и частным лицам теряющим в это время работу. Тогда Шардонел-цы были категорически против! А сейчас когда нависла прямая угроза роспуска Парламента,они резко вспомнили о народе. Причем в программе с которой пришло соси-алистическое правительство в Парламент нет абсолютно ничего для поддержке народа.Вообще ничего конкретного,про меры которые должно принимать правительство во время ЧП! Но вчера вечером,эксперты заявили о процедурных ошибках допущенных при этом решении,которые позволят атаковать это решение шардонельцев в Конституционный Суд,и скорее всего это решение Парламента будет отменено.
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01.04.2021 06:52 Ответить
М. Санду: 688 человек получившие незаконно вакцину,предназначенную врачам,-из категории "родственники" Вот такие подонки эти соси-алистические власти!
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01.04.2021 07:25 Ответить
В Молдове есть же Пфайзер, на всех жителей? Тогда как они эту всю ситувцию преподносят?
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01.04.2021 11:21 Ответить
Не на всех жителей. Они говорят что медики отказались и потому они вакцинировали своих. Хотя должны были в таких случаях вакцинировать следующую группу -пожилых людей.
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01.04.2021 12:01 Ответить
В кожній країні своя,, опцж,,
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01.04.2021 09:17 Ответить
 
 