Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%.

Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 24,7% граждан Украины, за Порошенко - 13,9%, за Бойко - 12,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА









Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют - 74%. Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.











Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.