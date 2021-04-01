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Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%.

Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 01

Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 24,7% граждан Украины, за Порошенко - 13,9%, за Бойко - 12,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 02
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 03
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 04
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 05

Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют - 74%. Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.

Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 06
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 07
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 08
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 09
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос Рейтинга 10
Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. 

Зеленский Владимир (20474) Кличко Виталий (4644) опрос (2832) Порошенко Петр (19606) рейтинг (1639)


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Топ комментарии
+40
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8379
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01.04.2021 11:02
+36
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9530
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01.04.2021 11:01
+35
46% доверяют? Кремлёвскому агенту?! Писец... сколько умственно отсталых!
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01.04.2021 10:56
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Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4289
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01.04.2021 12:52 Ответить
если опрос более-менее верный, то так нам дебилам и нужно - мы заслужили это клованско-рыгоанальное дерьмо, чтобы жизнь научила (не доходит через голову - дойдёт через ноги и желудок).. хотя многие изначально были категорически против этого шутовского "выроку" ещё два года назад, всё равно мы все в одной лодке с идиотами-приколистами
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01.04.2021 13:25 Ответить
А що, на довіру у 100% грошей не хватило???
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01.04.2021 14:05 Ответить
До речі СКІЛЬКИ коштує цей "ОПРОС"???
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17.09.2021 19:22 Ответить
Украина будет еще столетие строится, пока мы по примеру прибалтов не проведем люстрацию, совки и хохлы будут выбирать в презы зэков, клоунов, таких же совков, как и сами
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01.04.2021 14:10 Ответить
НИКТО НЕ ВЕРИТ ЭТИМ ЗАКАЗНЫМ "ГОВНООПРОСАМ"
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01.04.2021 14:19 Ответить
Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%,це все що потрібно знати тваринкам з порохнявих ботоферм.
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01.04.2021 15:27 Ответить
Зе в плюсах.
а сладчайщий - лидер антирейтинга.
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01.04.2021 15:44 Ответить
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