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Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють - 51%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%, Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють - 36%, не знають - 29%.

Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 01


Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють - 69%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 15%.

Також читайте: 63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 02
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 03
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 04
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 05

Арсенію Яценюку довіряють 22%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють - 68%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 51%, не чули про такого - 27%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 74%, не знають його - 9%.

Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 06
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 07
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 08
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 09
Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування Рейтингу 10
Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Кличко Віталій (3516) опитування (1942) Порошенко Петро (15180) рейтинг (1655)


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Топ коментарі
+40
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8379
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01.04.2021 11:02
+36
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9530
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01.04.2021 11:01
+35
46% доверяют? Кремлёвскому агенту?! Писец... сколько умственно отсталых!
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01.04.2021 10:56
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Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4289
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01.04.2021 12:52 Відповісти
если опрос более-менее верный, то так нам дебилам и нужно - мы заслужили это клованско-рыгоанальное дерьмо, чтобы жизнь научила (не доходит через голову - дойдёт через ноги и желудок).. хотя многие изначально были категорически против этого шутовского "выроку" ещё два года назад, всё равно мы все в одной лодке с идиотами-приколистами
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01.04.2021 13:25 Відповісти
А що, на довіру у 100% грошей не хватило???
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01.04.2021 14:05 Відповісти
До речі СКІЛЬКИ коштує цей "ОПРОС"???
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17.09.2021 19:22 Відповісти
Украина будет еще столетие строится, пока мы по примеру прибалтов не проведем люстрацию, совки и хохлы будут выбирать в презы зэков, клоунов, таких же совков, как и сами
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01.04.2021 14:10 Відповісти
НИКТО НЕ ВЕРИТ ЭТИМ ЗАКАЗНЫМ "ГОВНООПРОСАМ"
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01.04.2021 14:19 Відповісти
Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%,це все що потрібно знати тваринкам з порохнявих ботоферм.
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01.04.2021 15:27 Відповісти
Зе в плюсах.
а сладчайщий - лидер антирейтинга.
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01.04.2021 15:44 Відповісти
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