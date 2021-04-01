Зеленському довіряють 46% жителів України, не довіряють - 51%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють - 51%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%, Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють - 36%, не знають - 29%.



Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють - 69%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 15%.

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Арсенію Яценюку довіряють 22%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють - 68%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 51%, не чули про такого - 27%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 74%, не знають його - 9%.











Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%