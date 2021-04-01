Проверяется информация о "минировании" ряда медучреждений Киева, - Нацполиция
Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" ряда медицинских учреждений столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - следует из сообщения правоохранителей.
По данным РБК-Украина, в Киеве неизвестный сообщил в минированиы столичной больницы, но не указал конкретный адрес. В связи с этим полицейские ищут взрывчатку во всех больницах столицы.
"Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях", - сообщили в полиции.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на Муниципальную стражу, что из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал.
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