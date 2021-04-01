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Проверяется информация о "минировании" ряда медучреждений Киева, - Нацполиция

Проверяется информация о

Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" ряда медицинских учреждений столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - следует из сообщения правоохранителей.

По данным РБК-Украина, в Киеве неизвестный сообщил в минированиы столичной больницы, но не указал конкретный адрес. В связи с этим полицейские ищут взрывчатку во всех больницах столицы.

"Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на Муниципальную стражу, что из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал.

Автор: 

больница (1440) Киев (25575) минирование (1446) Нацполиция (16492)


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когда поймают первоапрельского шутника, и мусора отобьют ему внутренние органы - лепилы из больниц которые он "заминировал", лечить его не будут - сразу в морг отвезут на каталке ))))))
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01.04.2021 13:30 Ответить
З рашистських бачків ллються ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКІ "НОВИНИ" - в оусіх форматах з усіх бачків розганяється тема жаху в Україні, часами звітує з екранів Медведчук ... раніше вони заповнювали одну з частин передачі українською темою - зараз ТІЛЬКИ УКРАЇНА!
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01.04.2021 13:31 Ответить
Нагнітається істерія. Психологічна війна. Зеля заховався під диван.
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01.04.2021 13:38 Ответить
 
 