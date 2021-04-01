Проверяется информация о "минировании" ряда медучреждений Киева, - Нацполиция

Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" ряда медицинских учреждений столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - следует из сообщения правоохранителей.

По данным РБК-Украина, в Киеве неизвестный сообщил в минированиы столичной больницы, но не указал конкретный адрес. В связи с этим полицейские ищут взрывчатку во всех больницах столицы.

"Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на Муниципальную стражу, что из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал.