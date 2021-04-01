Инициатива Минюста о лишении незащищенных украинцев адвокатской тайны неприемлема, - Совет адвокатов Украины

Верховная Рада Украины должна не допустить принятия разработанных Министерством юстиции изменений в законодательство о бесплатной правовой помощи, предусматривающих лишение незащищенных слоев населения адвокатской тайны.





Соответствующее решение было принято на заседании Совета адвокатов Украины.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова сообщила, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты 5107 и 5107-1, предусматривающие внесение изменений в законодательство о системе БПП и внедрение инструмента рецензирования ( "peer review").



Опасность предложенных Минюстом изменений в законодательство (законопроект 5107), заключается в том, что при оценке качества оказываемой адвокатами бесплатной вторичной правовой помощи члены соответствующей комиссии смогут получить доступ к информации, составляющей адвокатскую тайну. То есть фактически через них Минюст получит инструмент влияния на адвокатов.

Согласно конвенции о защите прав человека Совета Европы и Конституции Украины, у каждого должно быть право на защиту. Но внедрение предложений Минюста создаст ситуацию, когда и обвинение, и защита будет де-факто контролировать государство. Такая модель функционировала в советское время.



Более того, под угрозой в первую очередь окажутся права наименее защищенных слоев населения, которые чаще всего обращаются к системе БПП. Вместе с тем адвокатская тайна тех украинцев, которые могут оплатить услуги адвоката не из системы БПП, останется защищенной.

Лидия Изовитова напомнила, что ранее Минюст уже инициировал внесение аналогичных изменений в законодательство, но из-за острого неприятия их профессиональным сообществом - вынужден был их отозвать. Она подчеркнула, что и в случае с законопроектом 5107 необходимо предупредить нарушения прав украинцев.