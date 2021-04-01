Инициатива Минюста о лишении незащищенных украинцев адвокатской тайны неприемлема, - Совет адвокатов Украины
Верховная Рада Украины должна не допустить принятия разработанных Министерством юстиции изменений в законодательство о бесплатной правовой помощи, предусматривающих лишение незащищенных слоев населения адвокатской тайны.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета адвокатов Украины.
Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова сообщила, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты 5107 и 5107-1, предусматривающие внесение изменений в законодательство о системе БПП и внедрение инструмента рецензирования ( "peer review").
Опасность предложенных Минюстом изменений в законодательство (законопроект 5107), заключается в том, что при оценке качества оказываемой адвокатами бесплатной вторичной правовой помощи члены соответствующей комиссии смогут получить доступ к информации, составляющей адвокатскую тайну. То есть фактически через них Минюст получит инструмент влияния на адвокатов.
Согласно конвенции о защите прав человека Совета Европы и Конституции Украины, у каждого должно быть право на защиту. Но внедрение предложений Минюста создаст ситуацию, когда и обвинение, и защита будет де-факто контролировать государство. Такая модель функционировала в советское время.
Более того, под угрозой в первую очередь окажутся права наименее защищенных слоев населения, которые чаще всего обращаются к системе БПП. Вместе с тем адвокатская тайна тех украинцев, которые могут оплатить услуги адвоката не из системы БПП, останется защищенной.
Лидия Изовитова напомнила, что ранее Минюст уже инициировал внесение аналогичных изменений в законодательство, но из-за острого неприятия их профессиональным сообществом - вынужден был их отозвать. Она подчеркнула, что и в случае с законопроектом 5107 необходимо предупредить нарушения прав украинцев.
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Я розумію постановку питання, але адвокатська таємниця це більше захист клієнта, а не адвоката від власного клієнта. Як можно перевірити якість надання допомоги без заяви самого клієнта? Ніяк. Значить клієнт вважає, що адвокат його ошукав. Значить клієнт дає згоду на перевірку і доступ до його інформації. Тоді про що ж насправді йде мова? Яке ж це порушення адвокатської таємниці?
Вам відомі приклади коли через КДК хтось дибився результату? Я не про зведеня рахунків із неугодним "сильним миру" адвокатом під вигаданою підставою, а реальний захист громадянина?
Ви ж не на кожну справу нове купляєте? Так можно і вартість іспиту включити, у т.ч. реальну "неофіційну"...
2. Корупція, за допомогою якої розумово відсталі люди отримують свідоцтва щоб надавати неякісні послуги у БПП або розводити людей - це ганебне явище яке не варте уваги. Ми ж рахуємо середнє вкладення яке потрібні для якісного надання послуг. Відповідно, наш гіпотетичний адвокат має достатньо розуму у голові для того щоб здати іспит самому і не витрачатися на "неофіційну частину". А витрати на офіційну вартість іспиту, це так. Їх також треба в ідеалі включити.
Ви реально це кажете? Ви не думали, що це і є єдина причина існування нашого, так званого самоврядування? От якщо чесно? Не в теорії, а в реалії?
А чи бачив ти щоб так реагували на психопатів у своїх рядах дисциплінарні органи прокуратури або суду? Отож бо.
Однак, з часом ситуація погіршиться. Справа в тому, що радянська система делегатів дозволяє 30 років тримати склад Рад Адвокатів незмінним. І оці старі, матьорі діди які адвокатствували ще у СРСРі, не зважаючи на їх недоліки - професіонали з сталим поглядом на адвокатську етику. Проблеми виникають у двох випадках. Перший - це коли у них самих від старості клепка вилітає. Другий - це коли вони остаточно вимирають до влади черед радянську систему просотуються корупціонери.
Якщо найнижчу плату (хабар) за можливість працювати у структурі, то так. Але це ж і не державний орган, врешті решт. А от щодо участі адвокатів у корупції, то це щось новеньке. Вам відомі факти "решалова" без участі адвоката? Який дурак зараз дає чи бере без адвоката? Це ж самогубство! То як рівень корупції в адвокатурі може бути меншим, якщо 99% фактів корупції відбувається за участі наших колег?
Щодо "рєшалова" без участі адвоката... Судячи з історій які мені розповідають, "лоббіст" - окрема професія. Є професійні "лоббісти" з свідоцтвами адвокатів які права не знають і окрім "рєшалова" нічим не займаються. Є такі самі "лоббісти" з посадами держслужбовців. Є "лоббісти" які взагалі статусів не мають, лише конкретні канали сталих довірчих відносин. Сферичний у вакумі адвокат в процесі діяльності може набути один або два прямих канали впливу, а все одно щодо більшості судів і суддів у регіоні буде сам вимушений користуватися послугами впливового професійного посередника. Лише той клієнт який не має жодного власного засобу впливу звертається за неправовою допомогою до звичайного адвоката (звернутися до "лоббіста" за наявності прямого контакту йому просто дешевше). Це у більшості дрібні справи. А у великих справах все навпаки. Там клієнти мають значно ширші засоби впливу за власних адвокатів і самостійно займаються просуванням своїх інтересів через свої політичні канали. Тому у топ-справах робота адвоката - це саме юриспруденція а не "рєшалово". Адвокат у топ-справі не знає і не хоче знати має його справа якесь сприяння на неюридичному рівні чи ні. Його робота - це лише краща правова позиція і яскравий виступ в суді. Тому найнижча (та у якої немає корупційних зв'язків) та найвища (та якій не треба мати корупційних зв'язків) ланки адвокатури від "лоббізму" вільні. На "лоббізмі" зав'язані в першу чергу адвокати середньої ланки.
Судячи з того, що ви пишете, ви молодий починаючий і наївний адвокат, який переважно забезпечує роботу інших. Рано чи пізно, вам пояснять, чим насправді займаються ваші більш досвідчені колеги... Ви вважаєте, що обслуговувати олігарха, який знищує цю країну, купує депутатів, суддів, створює під себе несправедливі закони це більш благородна справа, ніж те, чим займаються "середнього рівня адвокати"? а чому?
Адвокат у топ-справі не знає і не хоче знати має його справа якесь сприяння на неюридичному рівні чи ні. Усе він чудово знає і розуміє, так просто легше жити, закриваючи очі на правду...
Стати детективом НАБУ без рішалова реальніше. До речі, не зважаючи на бабуїнську якість роботи і велику кількість провальних справ це досі найперспективніший орган. Сподіваюся що врешті-решт детективи НАБУ навчаться працювати краще і почнуть отримувати обгрунтовані обвинувальні вироки.
Щодо себе - я ж вже казав що я виконую аналіз-синтез. Тобто вузькоспеціальну роботу по складним справам яких в одному офісі не так вже й багато буде. Як наслідок, я озночасно співпрацюю з різними АО, працюю у більшості з документами, зазвичай без прямої участі у процесі. Однак веду діяльність вже достатньо давно і у зв'язку з особливістю роботи яку я можу виконувати маю знайомих як серед самозайнятих адвокатів так і серед партнерів топ-об'єднань які ведуть політичні справи. Ринок адвокатських послуг великих міст розумію добре. Тому й кажу що партнеру топ-АО немає зиску особисто займатися "лоббізмом". Сам подумай, нашо адвокату особисто підставляти під НАБУ своє безцінне заднє місце якщо тобі лише за твої адвокатські послуги без усякого "лобізму" платять гонорар достатній для того щоб за життя набути триповерховий будинок, пару спорткарів і з десяток дрібних об'єктів нерухомості.
Щодо обслуговування олігархів, то з точки зору адвоката це звісно ж благородна справа. У нас своя мораль, з своїми цінностями. Адвокат не знає, не хоче і не має хотіти знати чим займається його клієнт поза конкретною справою. Адвокат захищає клієнта суто в межах конкретної справи і конкретного обвинувачення. Відповідно, адвокат має заради збереження демократії закривати очі на все те, що турбує звичайну людину. Бо якщо адвокат цього не буде робити клієнт не буде справедливого суду. Суд є справедливим лише тоді коли в ньому за допомогою адвоката клієнт реалізує всі законні способи захисту які вважає доцільними.
Знаєте у чому різниця? У тому, що у вас носять визначені люди, а решта просто виконує технічну роботу, а середній рівень адвокатів робить і те і інше самостійно. При цьому, що ви, що решта, чудово все розуміють. А робити з себе недоторкану монашку, мовляв, це не я, це якийсь там партнер з моєї фірми, коли ви по суті працюєте на один результат, є просто лицемірством. Суд стане справедливим, коли його покладуть під контроль громадськості і коли адвокати, перестануть туди носити. От вам і уся правда. Бо беручи від простих громадян, суддя просидить недовго. Ви запитайте любого суддю, навіщо, на його думку існує адвокатура. Він вам пояснить. Свої цінності і мораль є у всіх. Навіть Маніяк вважає себе "санітаром лісу". Я з цього почав, можете вважати себе хоч Папою Римським, від цього, думка народу України, про адвокатуру не зміниться. А вона... м'яко кажучи... не дуже відрізняється від думки про суд і усю систему правосуддя в цілому.
Але на цьому сайті я підхожу до питання з інтересів держави у цілому, а не корпоративних інтересів. Мене цікавить процес державотворення, побудова дієвих державних інституцій (усіх а не окремої). Тому, моя позиція не може бути обмежена тільки адвокатурою. Будемо відверті. Аналізуючи практику суддів (особливо слідчих суддів) найближчих до нас країн Євросоюзу, відразу виникає враження, що наші судді просто не розуміють хто такий суддя. Більшість із них просто нездатні приймати відповідальні рішення. Це така собі напіврадянська бюрократія, де керують загально відомі принципи: знайди кому скинути, не зміг скинути, знайди як не робити, не знайшов, зроби так, щоби від тебе відчепились, особливо це стосується судів апеляційної інстанції. У що перетворили ВС, я просто не хочу говорити. Цьому сприяє і КПК, за який ми адвокати, маємо Портнову "поляну покласти". Настільки злодійського кодексу, спрямованого на унеможливлення роботи правоохоронних органів, ще ніколи не існувало. Я хвилююсь, що молоді колеги, у разі його відміни і прийняття адекватного (європейського Кодексу) просто не зможуть по ньому працювати... Життя складається не тільки із топових політичних справ (за поведінку захисників у яких дуже часто просто соромно, бо коли адвокат дає команду нардепам орати, або замість захисту працює на публіку і пресу, то це ніякий не адвокат) а й безлічі простих справ, що зачіпають життя сотень тисяч українців. Добре, що вбивцю, якого бачили на місці вчинення злочину, не можуть за цим КПК на другий день затримати по 208-й, але ж там є і потерпілі? Держава хіба не має перед ними обов'язків?
Вася обвинувачується у тому що вдень у присутності 10 свідків зп'яну відкусив шматок Колі, зжер і облизався.
Коля і 10 свідків засвідчують що саме так і було.
Обвинувачення має висновок експертизи про те що у Колі наявне ушкодження, що це ушкодження могло виникнути у певний час.
При цьому медична експертиза проводилася після лікування, десь через пару місяців після подій.
Однак, певні обставини можуть доводитися лише певними засобами. І якщо перед лікуванням не були відібрані зразки для проведення трасологічної експертизи зубів тварин то вай-вай-вай.
Сторона захисту зможе відібрати зразки зубів у Васі і провезти порівняння їх з описаним в медичній експертизі ушкодженням. Чи завдано воно слідами зубів? Якщо ні то чим? якщо так то якої тварини? якщо людини то чи це зуби Васі?
Замовлена стороною захисту трасологічна експертиза звісно ж не знайде жодного сліду зубів людини на описаному в судово-медичній експертизі ушкодженні. Натомість засвідчить що дане ушкодження було завдано якимось гострим предметом.
Однак свідки, які вже будуть допитані, не засвідчують факту завдання Колі ушкодження гострим предметом.
Потерпілий почне заявляти нові обставини відносно лікування, тим самим виставить себе брехуном і сам спростує висновок судово-медичної експертизи.
Зі всієї сукупності експертиз стане видно що Вася ні в кого нічого не відгризав, а саме те ушкодження яке сторона обвинувачення намагається закинути Васі було вчинене якимось іншим способом і при якихось інших обставинах.
Правдою в цій ситуації може бути те, що Коля за допомогою лжесвідчення знайомих намагається збити з Васі гроші для лікування від ушкодження отриманого при інших обставинах.
Звісно це лише один з можливих аргументів в гіпотетичній, за пару хвилин видуманій фабулі.
Логіка зрозуміла, але це маніпуляція. Можно піти далі і запитати у прокурора, а чи дійсно це "Вася", бо факт його народження спорюється зараз у суді, і його тато, в присутності десяти свідків заперечує, що причетний до зачаття Васі, що також підтверджується показами Мами та іншої особи "під легендованими даними"
Хотів би бачити суддю, який на подібне поведеться (без відповідної грошової стимуляції). Вина доводиться не тільки окремим доказом, а їх сукупністю, вони мають не суперечити одне одному. Ви ж знаєте, що висновок експерту, звичайний доказ, що може бути невзятий судом до уваги. Судді доведеться обгрунтовувати у вироку, чому він не взяв до уваги покази десяти, допитаних під присягою свідків. А якщо прокурор попросить пройти свідка експертизу на поліграфі і той погодиться? І поруч покладе висновок експерта?
Щодо лжесвідчень та мети вибити гроші... А ось подібне, вже доведеться вам довести. Це вже не припущення, а обвинувачення конкретної особи у вчиненні злочину. Витягу із ЄРДР тут не вистачить. Треба мінімум підозру... Для подібних фінтів, мало словесних конструкції. В житті звісно буває і подібне, але тут треба захисту збирати докази. Що в принципі передбачено КПК, от тільки на професійному рівні, це могли би зробити приватні детективи, а їх у нас не має. Можно звісно мати у штаті якогось потужного колишнього слідчого з "ксивою адвоката", але його дії постійно будуть на "межі" Закону. Хоча, наскільки я зрозумів, мета вашої діяльності і не полягає у зборі реальних доказів, а виключно у доведенні доводів обвинувачення до абсурду. Десь це спрацює, завдяки фактичному знищенню правоохоронної системи, великій кількості слабких прокурорів і діючому зараз КПК, але не усюди...
Та й чому приклад на 125ту? Це ж взагалі дізнання... Я вам так скажу, якщо ви занесете судді, ви побачити у вироці, у тричі більш цікаву схему, чому він невинуватий, ніж сконструюєте самі. Довести до абсурду, підтертись доказами, назвати чорне - білим і навпаки, наші судді можуть без усяких подібних напрацювань
Однак, приклад опирається на більш ніж 10 років спостерігання живих рагулів.
У подібних справах (як правило) Вася і Коля - дві ягоди з одного куща. Конфлікт легко міг виникнути був внаслідок віктимної або протиправної поведінки Колі, або спільного розпивання алкогольних напоїв. Певне ушкодження Коля у цьому конфлікті цілком міг отримати від Васі. Можливо навіть цим, а можливо будь-яким іншим способом. Однак у лікарні Коля банально не виконував всі приписи лікарів (тому що не довіряв ******** медицині або навіть економив гроші) і додатково втирав у рану якусь бебру намішану за безумовно корисним панацейним рецептом знайомої (ворожки, відьми або блаженої монахині чудотвориці, - в залежності від релігійних переконань сабжа) в який входить гриб-трутовик, щуряче лайно і інші корисні речі. Чудодійна бебра не допомогла (ворожка/відьма потім сказала що це Вася наврочив, а якщо монашка то "навсеволягоспода"). Рана загноїлася і лікарі були просто змушені вдаватися до ампутації шматка тіла. При цьому, Коля щиро ненавидить Васю, багато витратився на лікування після нагноєння і потребує подальшого дорогого лікування. Це не маніпуляція а звичайна з точки зору кримінології ситуація відносин між рагулями.
До речі, помилкові свідчення - це не обов'язково лжесвідчення. Свідки можуть щиро вірити в те що розповідають. Бо вони бачили сутичку, бачили якусь кров і роками чули розповіді друга про те як у нього відкусили шматок м'яса. Тож мова йде не про умисне лжесвідчення 10 осіб, а про заміщення спогадів про події спогадами розповідей знайомого відносно подій.
Звісно ж в реальному судді все буде залежати від особи судді і всієї сукупності доказів. Обвинувальний вирок ніколи не виключається.
Але за наявних обставин навіть якщо суд 1 інстанції ризикне винести обвинувальний вирок, він не зможе свій вирок мотивувати (логічно неможливо мотивувати повне неприйняття висновку трасологічної експертизи. А позиція щодо визнання вірними одночасно і свідчень свідків щодо завданого обвинуваченим ушкодження і висновку трасологічної експертизи відносно механізму отримання наявного у потерпілого ушкодження призводить до єдино можливого висновку про це що це різні ушкодження та неприйняття висновку судово-медичної експертизи для визначення ступеня тяжкості ушкодження яке нібито бачили свідки. А цимес схеми полягає у спростуванні не факту завдання ушкодження, а ступеню тяжкості). Такий обвинувальний вирок не встоїть у апеляції. Буде новий розгляд, і так може відбуватися 2-3 рази доки справа не заглохне остаточно. Тож головне щоб клієнт не був під арештом.
П.С. Лжесвідчення та мету вибити гроші адвокату краще навіть не намагатися доводити. Сама спроба доведення цих обставин буде сильно дрочити суддів, бо все це явно виходить за межі предмету судового розгляду (ані потерпілий ані свідки в цій справі ні в чому не обвинувачуються). Мож буде лише контекстуально інтерпретувати текст цивільного позову
та суперечності у свідченнях свідків.
П.П.С. Під час реального аналізу-синтезу конкретної справи висновок зі всіма можливими схемами - це не пара абзаців, а десь біля 10 сторінок на 1 том справи. З шахматкою доказів та іншими шаблонами які допомагають у роботі в суді. Шаблонування однієї справи може відбутися за пару днів і зайняти 20 сторінок, а іншої тривати пів року і зайняти 200-300 сторінок.
Тому тут скоріше навпаки. Не те щоб 99% фактів корупції відбувається за участі наших колег. Просто "лоббісту" який адвокатською діяльністю ніколи не займався і не займається вигідно набувати свідоцтво яке ускладнює процес притягнення його до відповідальності. Власне, "лоббіста" від професійного адвоката по похідним ознакам відрізнити не складно. Професійний адвокат буде мати в особистому провадженні велику кількість справ і відносно невеликий дохід. При повній завантаженості топ-справами це буде від 10 до 20к доларів на місяць. "Лоббіст" або взагалі не буде мати справ у провадженні або буде мати пару показових справ (ну нема в нього часу займатися адвокатською діяльністю) при фактично великих статках.
Яку версію Ви вважаєте більш вірогідною?
Але, але, але... адвокат чистить не лайно. Я би зрозумів подібну аналогію, якби її мент чи прокурор сказав...
Взяти, наприклад, сімейні справи. Якщо у жодного з подружжя у голові немає лайна, то справа до адвоката не доходить.
З спадковими аналогічно. Адекватні спадкоємці легко домовляються між собою.
Отже, якщо до адвоката звернулася людина у сімейному спорі, в кращому випадку вірогідність того що лайно в голові саме у неї - цілих 50%.
В гіршому випадку лайно у головах обох членів подружжя.
Але адвокат - не асенізатор. Бо асенізатор зобов'язаний вичистити лайно. А адвокату чистити лайно забороняють правила адвокатської етики. Тому мож з впевненістю стверджувати що адвокат постійно, все життя працює по шию в людському лайні, але ніколи його не чистить.
От поставлю Вам для приколу одне просте питання: Чи бачили Ви хоч один обвинувальний акт в якому було б наявна формула обвинувачення як того вимагає КПК?
Я, наприклад, жодного разу не бачив.
Хоча на навчання формулюванню обвинувачення (суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона та їх складові) у ВИШах витрачається цілих пів року на кожного з цих гідроцефалів.
І якщо прокурор не здатен наводити ані протилежної практики (ви ще спробуйте знайти питання за яким в практиці ВС немає двох протилежних рішень), ані обгрунтування відносно того що звичайне рішення ВС не є прецедентом, ані обгрунтування неприпустимості зворотньої дії під час застосування практики ВС за принципами КПК та текстами ЄСПЛ, це також не проблема адвоката.
Так, описане Вами рішення ВС - повне дно. Але пробито воно було через банальне невміння сторони обвинувачення належно застосовувати при обгрунтуванні принципи права та практику ЄСПЛ. Ну ніколи не зможе людина з середнім iq вірно використовувати складні правові конструкції. Максимально зрозуміла для неї форма - свиняча правда.
Маразм у більшості не в самому КПК, а в головах прокурорів зі слідчими та суддів.
Тож з Вашим остаточним висновком я повністю згоден. Адвокат у кожній справі змагається саме з маразмом. В тій чи іншій формі. Якщо не з маразмом КПК, то слідчого з прокурором або судді. А так щоб справа взагалі без маразму була розглянута і завершена, це вкрай рідко буває.
Бо сферичний у вакумі лайнюк - це постійний клієнт який приносить стабільний прибуток. Лайнюк постійно ризикує з метою отримання швидких грошей, і як наслідок систематично потрапляє у халепи з яких його витягує адвокат у обмін на частину грошей.
Отак розчаруєшся матеріяльно вигідним результатом, підеш додому і закидаєш дротиками портрет лайнюка на дартсі. А потім згадуєш про верховенство права, право на справедливий суд, презумпцію невинуватості, закон про три колоски, тирим-пирим.... і відпускає. Бо розумієш що зробив єдино вірну справу. Бо право для всіх одне, і якщо суди звикнуть саджати людей без доказів та за наявності розумних сумнівів постраждають в першу чергу не лайнюки а звичайні люди. А також тому що ми заявили рух у Європу, а значить маємо вчитися жити як європеці.
Про яку Європу ми говоримо, якщо вчинення особою, яка внесла заставу повторного злочину не є підставою для звернення її у дохід держави? Це ж "на голову не налазить"! Як? Як подібний маразм може мати місце? А має. Тому "лайнюк" може торгувати наркотою, два три роки, поки суди розглядають справу, його 3-4 рази повторно задокументують, затримають, за нього з наркоманських коштів внесуть заставу (його з подільники, у посильному розмірі, виходячи з його офіційних прибутків, яких у нього не має), а наприкінці, навіть якщо його і посадять, то усі ці кошти повернуться до наркомафії. Де тут Європа? Це щось із розряду психіатрії а не юриспруденції. І таких прикладів у КПК безліч... поверхнева перевірка, НСРД, огляд місця події за дозволом. Є "пєрли" і для нас, як то утримання особи у СІЗО за вироком, що не набрав законної сили і т.п...
Єдина дійсно якісна судова система - це англо-саксонська. Але її просто неможливо зкопіювати, бо вона тримається не на догмі закону а на історично сформованій страті надпрофесійних правників сім'ї яких займаються юриспруденцією віками. Тож маємо той маразм який маємо. В якому лайнюк роками торгує наркотою під час розгляду його справи, але дійсною проблемою ринку наркотиків є те що він нелегалізований і буквально керується правоохоронними органами. Торгівля наркотиками, сексуальними послугами, зброєю давно мали бути легалізованими, але ані суспільство ані поліція не доросли до цього. Захищати бізнесмена який надає якісні послуги клієнтам від дії неправового закону... В цьому є щось благородне.
Тому казати "або працюй якісно, або ніяк" адвокату БПП просто безглуздо. Він за родом своєї діяльності має надавати мінімально прийнятні послуги наднизької якості.
Можно і на 500 к офіс собі обладнати, а можно мати нормальну освіту і розумну голову з простим ноутом. Що значить 400 у місяць? Нафіга вам офіс і т.п. витрати, якщо ви заробляєте тільки 400? Ідіть на безоплатку, ви там значно більше заробите...
2. За роботу без офіса з простим ноутом якщо хтось скаргу напише свідоцтва позбавити за неетичну поведінку можуть на раз.
3. 400 у місяць - це гіпотетичний мінімальний чистий прибуток щоб за 10 років вкладення окупилося. Тобто за вирахуванням всіх поточних витрат на їжу, одяг, дружину з дітьми якщо є, відпочинок, тощо. Саме в тому контексті що якісні адвокатські послуги не можуть бути дешевими і за відсутності прибутку адвокату вигідніше йти надавати меньш якісні адвокатські послуги через БПП
Я протягом 4 годин можу відфотографувати 8 томів справи на телефон. В цей же день пропустити ці фотографії повз фільтри фотошопа (покращується легкість читання та якість друку), і перевести у пдф-файли "вагою" 50мб на 500 сторінок. Заганяю їх на закодований терабайтний твердотільний nvme накопичувач.
І замість двох сумок з однією справою в мене завжди під рукою A4 планшет та бібліотека з усіма активними справами. Є інтернет чи нема. В офісі, вдома чи на вихідних на пляжі. Виникло питання - відкрив матеріал. Виникла думка - записав.
Я би погодився, якби мова йшла про супроводження діяльності великої міжнародної фірми, а у криміналі... Ти по суті нічого сам не породжуєш. Ти оцінює те, що зробили інші, це ж зовсім інший рівень роботи...
Окрім цього, ********* клієнту не достатньо розумної голови. Він вимагає уваги і оперативності.
А молодий випускник мед.факу значно кращий за хірурга із 20ти річним стажем?
Молодий випускник мед. факу також значно розумніший за хірурга з 20-ти річним стажем. Особливо якщо останні 10 років хірург хиляє.
Але на відміну від випускника вартість послуг адвоката та і хірурга складає не лише голий розум.
Да 20 років стажу iq топ-адвоката впаде з 130-140 балів до 110-120 балів. Це істотно нижчий рівень розуму в порівнянні з випускником, що особливо проявляється у надскладних справах з несформованою практикою. Це давно не секрет, і тому у топ-фірмах у групі якій доручають надскладну справу з несформованою практикою обов'язково буде або один спеціалізований юрист-аналітик з 140-160 балами iq (я саме аналітиком у складних юридичних справах і халтурю), або два-три випускники-відмінники для брейншторму. Але окрім втрати певного відсотка розуму адвокат за 20 роки стажу набуває репутацію (через що олігофренічні судді до меньш розумного адвоката прислуховуються краще ніж до випускника), базу клієнтів і велику кількість інших навичок.
До того ж, більше половини адвокатських справ не є складними, не вимагають високого напруження мозку.
До того ж, велика кількість суддів має звичайне iq 100-110 балів і ніц не здатна зрозуміти юриста-аналітика з iq 160. Адвокат для позитивного результату іноді анекдот має розповісти, а іноді з бубном зтанцювати.
Найважливіша ж навичка судового адвоката - це вміння читати емоції суддів і грати на них. Вона емпатійна а не інтелектуальна.
Тому в топ-фірмах одну справу ведуть декілька адвокатів. Аналітик проводить класичний аналіз-синтез матеріалу. Партнер затверджує стратегію. Основна маса готує на базі синтезу клопотання та оформлює тексти. Судовий адвокат (зазвичай партнер) з готовими текстами виступає в суді. Лише так мож досягти належної якості у топ-справах.
Амбіції це похвально. Щодо iq, я би не дуже на це спирався. Тим паче, що воно визначається тестами, а старше покоління, просто не звикло до такого методу. З тих відборів, що останнім часом проводяться в Україні, я не бачив використання тестів пристосованих для юристів. А порівнювати дитяче (юнацьке) світосприйняття, із трансформованим професією, це безглуздо. Тим паче, що ці тести йдуть на час. Що явно не відповідає професії юриста. Це не сапер, і не рятувальник, за 20 сек., у його житті нічого не зміниться, а ось поспіх, може дорого коштувати. Тому більшість наших колег, сам факт надання відповіді за 10-30 сек., ставить у тупик.
Досвід, в першу чергу, це розуміння наслідків. Так, подивитись на проблему нестандартно, це класно, але нерозуміння наслідків, це також проблема. Ви, врешті решт не своїм життя чи грошима ризикуєте.
Найважливіша ж навичка судового адвоката - це вміння читати емоції суддів і грати на них. Це важлива навичка для любого учасника судового процесу. Проблема у тому, що.. можливо вам старші колеги просто не казали... емоції у судді переважно - ближче до справи, який з цього мій гешефт?
Це не принцип топ-фірм. Так само побудована робота усіх, адекватних юристів, у т.ч. навіть державних. Один бере на себе роль захисника, інший прокурора і з цього будують стратегію. Інше питання, що в топ-фірмі не буде 100, 300 чи 600 справ у одного адвоката і він може готуватися до справи, а от у прокурорських та ментів це норма. (Були часи коли і в судах було по 700 справ на одного суддю...) Там на справу йде не той, хто її знає, а той, хто зараз є. Кого впіймали, так би мовити. Тому, повертаючись до заданої теми, хто піде з адвокатів на таку роботу? Ви знаєте спосіб, як зменшити навантаження із 600 справ до 6, для прикладу? Тільки не пропонуйте збільшити штат прокуратури у сто разів, нас люди не зрозуміють...
Тому я рахував не топ-рівень (в якому і зарплати звичайного адвоката 5-10к доларів на місяць), а витрати на середні якісні послуги одного самозайнятого адвоката. І як не рахую, але витрати меньш ніж в 50к зелених призводять до істотної втрати якості в порівнянні з існуючою на ринку адвокатських послуг.
Заважати професійні адвокати один одному під час обшуку не будуть. Так само як у футболі нападаючий, захисник і вратар не заважають один одному. У кожного буде чіткий розподіл ролей відповідно до своїх особистих психологічних здібностей та професійних навичок. Кожен буде на своїй ролі робити те що йому краще вдається. Таким чином усувається людський фактор. До того ж, під час гарного обшуку з протилежного боку стоїть не самотня дівчинка-слідчий з двома понятими, а кілька слідчих з бусом оперів.
Наявність незалежного органу, комісії, як я розумію (за логікою Мінюсту) має зняти це питання.
В решті решт, якщо ви ставите питання про методику такої оцінки, то давайте говорити що це загальна проблема. А як іхто у нас оцінюють суддів? А прокурори зараз проходили тестування там же були в комісії половина адвокати? Як ви думаєте, прокурорські якось інакше на подібне реагували? Потрібно відходити від практики закритих каст. Можливо не так, можливо існують кращі механізми, але первинним має бути інтерес громадянина, а не корпоративний. Це стосується усіх. І суддів, і адвокатів і прокурорів і т.д.
2. Комісія подібного роду не може бути незалежним органом. Це спосіб знищення адвокатури як інституту шляхом підкорення його Мінюсту. Саме контролю над адвокатурою Мінюст і добивається.
3. Якби в Мінюсті хтось дійсно хотів незалежного органу, він ініціював би загальні зміни до ЗУ "Про адвокатуру" щодо способу утворення КДК. Прибрати з'їзди делегатів, встановити прямі онлайн-вибори адвокатами складу органів свого самоврядування, і вуаля. Жодного
Луцговнюка у складі органів адвокатського самоврядування та на посадах призначених від адвокатури не буде. Всі КДК будуть формуватися з ідейних адвокатів які будуть якісно захищати професію.
Справа в тому що саме адвокати-шахраї з держорганами зазвичай вась-вась. А муляють очі міністерству не шахраї, а навпаки, ті люди на яких залишки професійної адвокатури тримаються. Слідство знищили. Прокуратуру знищили. І адвокатуру зараз також планують нівелювати до рівня радянсько-медведчуківського. Для цього і вкинули законопроект про створення комісії. За текстом законопроекту, щоб ти розумів, затвердження всієї процедури діяльності комісії пропонують делегувати міністерству. Тобто це законопроект не про розгляд справи з ініціативи клієнта, а про витребування від тебе всієї твоєї документації з ініціативи держоргану. Навіть коли твій клієнт проти.
2. Середній інженер огляд МП проведе краще і середнього правоохоронця. Просто тому що огляд МП - це в першу чергу загальна логіка і уважність. А НСРД середній адвокат зробить краще ніж правоохоронець. Бо перший постійно відбивається від дослідження НСРД а другий робить на кількість та "мать його...".
3. В нас 70% населення - лівоавторитарні люмпени які коміка президентом обрали. Я б здивувався якби люмпени мали інше відношення до адвокатів аніж лівоавторитарне (інтелігентська св*л*та).
4. Ну то й що що ти написав. Уяви собі: Створять за законопроектом комісію. Дадуть їм право. Почнуть твою перевірку. Напишеш що неприпустимо. Позбавлять права ведення діяльності. А потім через 10 років виграєш в ЄСПЛ 1000 доларів компенсації.
5. Коли є мінімальні підстави і якщо клієнт подасть до КДК заяву про втрату інформацією і документами статусу адвокатської таємниці, перевірка в порядку дисциплінарного провадження і зараз ефективно проводиться. ч.2 ст. 22 ЗУ "Про адвокатуру" ніхто ж не скасовував.
Цікава позиція. Просте запитання, а де має здобувати досвід адвокат з криміналу, не теоретичний, а практичний?
Давайте будемо відверті, такої самої думки, як ви написали про правоохоронців, судді, прокурори і слідчі, про більшість адвокатів. Ми тут "честь мундиру" відстоюємо, чи про реалії пишемо? Так в реаліях більшість наших колег настільки тупі, що до середнього інженера, їм рости і рости. Чи ви говорите про якісь конкретні прізвища, осіб? Так толкові (окремі) я усюди. Цікаво, а кому ті толкові потрібні? Ви хочете сказати, що у крутих адвокатських компаніях працюють "не рішали"? А чому ж тоді туби беруть, відразу з університетської лави, для прикладу, дітей суддів ВС? Через обдарованість?
На словах, усі Геракли, а провести огляд місця ДТП, посеред ночі, десь на гірському перевалі, це ще та робота. Знайти недоліки у такому огляді, так, це не становить проблеми, розповісти на словах як це треба робити, теж, а реально провести...
Щодо НСРД... ну для подібних заяв, потрібно спочатку розуміти, що це контингент. Процесуально оформити НСРД чи реально організувати і провести? Це ж небо і земля... Хоча, завдяки цьому КПК, процесуально оформити вони теж не можуть, бо це та ситуація, коли не існує правильної відповіді, і вам це має бути відомо. На любий спосіб оформлення, розроблені рекомендації про визнання недопустимими, а в нормальній країні, подібного не може бути. Вам доводилось бачити кримінальні справи європейських країн? Чехії, Угорщини і т.п.? Мені доводилось, я вам так скажу, ми уявлення не маємо, що таке правосуддя, хто такий суддя і що для нього є доказом, а що ні. У нас заформалізована пародія на усі ці речі.
Усе це добре, якщо ніколи не представляти потерпілого, а якщо представляти? А якщо не дай Боже Ви чи Ваші близькі ними стануть, що тоді? Понять и простить, тому, що КПК по суті не передбачає притягнення винуватого до відповідальності і тільки повний дурак, зараз несе кримінальну відповідальність?
Я чітко висловився про перевірку без заяви (скаржника), це неприпустимо і подібна норма явно неконституційна, але пересічному громадянину сподіватися на дисциплінарне провадження? Це лицемірство. Це ж = просто послати людину нах.р.
Це також стосується і перевірок суддів, прокурорів, ментів. Має бути дієвим механізм, а не його імітація.
Існуючий зараз варіант, тупіковий. Він би працював, але має бути змінена ментальність. Шкода, але на це не має часу, а його ой як багато треба...
1. Треба в першу чергу позбавлятися застарілої радянської системи обрання делегатів на з'їзди. Прямі вибори суддями та адвокатами своїх вищих органів самоврядування.
2. Судді та адвокати мають мати окремі дисциплінарні органи для розгляду спецаалізованих питань: для суддів це питання пов'язані з змістом прийнятого рішення, а для адвокатів - з дотриманням норм поведінки з клієнтами.
3. Прокурорів як окрему касту треба розігнати нанівець. Прокурор - це не член окремої касти, а адвокат держави. Тому посади прокурорів районів, областей та генерального прокурора мають стати договірними та виборними. Серед вимог для заняття посади має бути наявність свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю. Кожен адвокат має мати можливість приймати участь у виборах, у якості перемоги організовувати представництво держави в відповідному регіоні (наймати за рахунок прокуратури колег як по трудовому договору так і для виконання конкретних доручень), і особисто відповідати за якість представництва в тому числі своєю професійною репутацією. Відповідно, всі питання дотримання прокурором як адвокатом держави укладеного з державою договору представництва її інтересів в суді в дисциплінарному провадженні мають розглядати Ради Адвокатів. Не з'явився прокурор у суд без повідомлення про причини неявки - попередження. Другий раз - зупинення діяльності і як наслідок неоплачувана відпустка. Третій раз - і припинення діяльності зі звільненням.
4. Має існувати окремий дисциплінарний орган для розгляду справ щодо етичної поведінки учасників судового процесу. Єдиний для суддів, адвокатів та прокурорів. З правом встановлювати єдині правила етичної поведінки учасників в судовому процесі.
Подібна система організації роботи прокуратури вимагає зовсім іншого фінансування. Я сумніваюсь, що держава здатна на подібне. До того ж, чи є у світі такі позитивні приклади? У США, для прикладу розмита межа між мінюстом, судом та прокуратурою. Там дійсно можно бачити перетікання кадрів. Що ж стосується адвокатури... Мені здається, що у цих двох професій взаємовиключаючій світогляд. Як прокурор може стати адвокатом, я ще уявляю. Просто забити болт на усе і заробляти гроші, але як адвокат може стати прокурором, тим паче на певний строк? Ми ж на прикладі ********* ВС бачимо цю проблему. Є суто адвокатські колегії, є з колишніх суддів. Між ними прірва. Вони виносять діаметральні рішення. Метою держави є не виправдання 100%, а врешті решт справедливість. Безвідворотність покарання це сильна річ.
Більше того, я слабо уявляю, хто би із гарних адвокатів погодився працювати прокурором? Мати по 300-600 проваджень, гори безглуздих контролів, показники і т.п. дурню... кому це треба?
Як мінімум, для тих, хто працює на певні ОЗГ
Прокурора, слідчого, оперативного співробітника чи технічного....
Для прикладу, хто буде решту роботи того ж прокурора робити, у Вашій моделі? Підтримання держобвинувачення, це тільки одна з їх функцій. А це у рази більше роботи, ніж державне обвинувачення. Нагляд (процесуальне керівництво) за слідством/дізнанням Ви кому віддасте? В Україні є прокуратури, де на одного процкєра припадає по 600 кримінальних проваджень. І це було до їх так званої реформи. Якщо врахувати, що зараз на місцях тільки половина атестовані, то я навіть не уявляю, скільки у тих прокурорів проваджень..А так звані нагляди за "тюрьмами", за збереженням речових доказів, за оперативною роботою, а координаційна діяльність? А захист неповнолітніх? А виконання міжнародних доручень та запитів? Про представництво держави, ми навіть не говоримо, бо це так звані залишки їх колишніх повноважень...
За вашим варіантом, ми маємо забрати одну із функції, організувати так, як ви пропонуєте, а решту кому віддамо?