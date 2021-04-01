Ініціатива Мін’юсту про позбавлення незахищених українців адвокатської таємниці є неприйнятною, - Рада адвокатів України

Верховної Рада України має не допустити ухвалення розроблених Міністерством юстиції змін до законодавства про безоплатну правову допомогу, що передбачають позбавлення незахищених верств населення адвокатської таємниці.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради адвокатів України. Голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, повідомила, що наразі на розгляді Верховної Ради знаходяться законопроєкти 5107 і 5107-1, які передбачають внесення змін до законодавства про систему БПД і запровадження інструменту рецензування ("peer review").

Небезпека запропонованих Мінюстом змін до законодавства (законопроєкт 5107), полягає в тому, що при оцінюванні якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги, члени відповідної комісії зможуть отримати доступ до інформації, яка становить адвокатську таємницю. Тобто фактично через них Мінюст отримає інструмент впливу на адвокатів.

Згідно з конвенцією про захист прав людини Ради Європи і Конституції України, в кожного має бути право на захист. Але впровадження пропозицій Мінюсту створить ситуацію, коли і обвинувачення і захист де-факто контролюватиме держава. Така модель функціонувала за радянських часів.

Більше того, під загрозою в першу чергу опиняться права найменш захищених верств населення, які найчастіше звертаються до системи БПД. Разом з тим адвокатська таємниця тих українців, які можуть оплатити послуги адвоката не з системи БПД, залишиться захищеною. Лідія Ізовітова нагадала, що раніше Мінюст вже ініціював внесення аналогічних змін до законодавства, але через гостре несприйняття їх професійною спільнотою – змушений був їх відкликати. Вона наголосила, що і у випадку з законопроєктом 5107 необхідно попередити порушення прав українців.