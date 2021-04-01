Двухлетнему Мирончику Харасайло из Донецкой области нужна немедленная помощь
За помощью обратилась семья Харасайло - Егор и Ирина. У их двухлетнего сына Мирона врачи диагностировали онкологическую болезнь - нейробластому 4 стадии высокой группы риска с поражением костного мозга.
В настоящее время проведена хирургическая операция и 2 блока химиотерапии. Врачи, которые сейчас осуществляют лечение, дают ребенку неутешительные прогнозы. После проведения ряда консультаций на лечение ребенка согласился принять испанский госпиталь Sant Joan de Déu Barcelona, выставив семье счет за лечение в размере 272.997,74 €. Часть средств семьей собрано самостоятельно.
Кроме того, семья в состоянии нести расходы, связанные с пребыванием ребенка за границей (билеты, проживание и т.д.).
Однако, счет за лечение ребенка является сверхбольшим и супруги не справятся с этим самостоятельно. Каждый неравнодушный может помочь семье Харасайло.
Для получения необходимых денежных средств просьба перечислять их на карточный счет Харасайло Егора Вячеславовича 4731219617396530 ПриватБанк или 4441114424589149 MonoBank.
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