Двухлетнему Мирончику Харасайло из Донецкой области нужна немедленная помощь

За помощью обратилась семья Харасайло - Егор и Ирина. У их двухлетнего сына Мирона врачи диагностировали онкологическую болезнь - нейробластому 4 стадии высокой группы риска с поражением костного мозга.

В настоящее время проведена хирургическая операция и 2 блока химиотерапии. Врачи, которые сейчас осуществляют лечение, дают ребенку неутешительные прогнозы. После проведения ряда консультаций на лечение ребенка согласился принять испанский госпиталь Sant Joan de Déu Barcelona, ​​выставив семье счет за лечение в размере 272.997,74 €. Часть средств семьей собрано самостоятельно.

Кроме того, семья в состоянии нести расходы, связанные с пребыванием ребенка за границей (билеты, проживание и т.д.).

Однако, счет за лечение ребенка является сверхбольшим и супруги не справятся с этим самостоятельно. Каждый неравнодушный может помочь семье Харасайло.

Для получения необходимых денежных средств просьба перечислять их на карточный счет Харасайло Егора Вячеславовича 4731219617396530 ПриватБанк или 4441114424589149 MonoBank.