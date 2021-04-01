В столице действует монополия коммунального концерна "Центр коммунального сервиса", - Качура

Народный депутат Украины Александр Качура обратился с депутатским запросом к мэру Виталию Кличко по поводу устранения монополии коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" на рынке абонентской политики в столице.

Об этом Качура написал в своем телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце декабря 2020 г. управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда в районах Киева провели закупки услуг по обслуживанию потребителей через механизм "единого окна". Фактически власть выбирала посредника, который возьмет на себя работу с потребителями коммунальных услуг - актуализацию данных, начисление и учет оплаты за коммунальные услуги, работу с должниками, услуги колл-центра и тому подобное. Бюджет - 68 млн грн", - написал Качура.

По данным нардепа Качуры, закупка услуг по процедуре переговоров была незаконной, ведь на этом рынке существует конкуренция, а значит такие услуги власть должна закупать через открытый тендер.

"Я абсолютно уверен, что за такой контракт поборолись бы несколько компаний, но власти решили не утруждать себя конкуренцией и заказали эти услуги у коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" по переговорной процедуре", - написал Качура.

Народный депутат Качура отметил, что монополия УК "ЦКС" фактически существует с 2016 года, и в течение 2017-2020 гг. поставщики услуг подписали с УК "ЦКС" более 130 договоров по неконкурентной процедуре на сумму более 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, которые планировали отдать УК "ЦКС" в 2021.

"Нормальный такой бюджет выходит для мэра города?", - пишет Качура.

Качура отметил, что Антимонопольный комитет Украины в январе 2021 г. уже отменил договор управляющей компании Печерского района с УК "ЦКС" на 3,5 млн грн, и теперь она должна провести прозрачный тендер на эти услуги. Проигнорировав решение АМКУ, Печерская управляющая компания повторно объявила закупку по переговорной процедурой 24 февраля 2021 г. и заключила договор 22 марта 2021 с УК "ЦКС".

Несмотря на созданный АМКУ прецедент, 9 других районных управляющих компаний города Киева провели еще 9 аналогичных незаконных процедур и подписали 9 новых договоров.

"Это свидетельствует о наличии неофициальных договоренностей, они заинтересованы в распределении больших денег налогоплательщиков именно таким образом. То есть незаконные действия совершены умышленно, а не случайно или из-за халатности. Думаю, в ближайшее время нам придется побороться за честные тендеры и конкуренцию на рынке коммунальных услуг. В случае победы - вы увидите уменьшение сумм в платежках", - пишет депутат.