У столиці діє монополія комунального концерну "Центр комунального сервісу", - Качура

Народний депутат України Олександр Качура звернувся із депутатським запитом до до міського голови Віталія Кличка з приводу усуненні монополії комунального концерну "Центр комунального сервісу" на ринку абонентської політики у столиці.

Про це Качура написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці грудня 2020 року керуючі компанії із обслуговування житлового фонду у районах Києва провели закупівлі послуг із обслуговування споживачів через механізм "єдиного вікна". Фактично влада обирала посередника, який візьме на себе роботу зі споживачами комунальних послуг - актуалізацію даних, нарахування та облік сплати за комунальні послуги, роботу із боржниками, послуги кол-центру тощо. Бюджет – 68 млн грн", - написав Качура.

За даними нардепа Качури, закупівля послуг за процедурою перемовин була незаконною, адже на цьому ринку існує конкуренція, а значить такі послуги влада повинна закуповувати через відкритий тендер.

"Я абсолютно впевнений, що за такий контракт поборолися б кілька компаній, але влада вирішили не обтяжувати себе конкуренцією та замовила ці послуги у комунального концерну "Центр комунального сервісу" за переговорною процедурою", - написав Качура.

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Народний депутат Качура зазначив, що монополія КК "ЦКС" фактично існує з 2016 року, і протягом 2017-2020 рр. постачальники послуг підписали із КК "ЦКС" більше 130 договорів за неконкурентною процедуру на суму більше ніж 1,5 млрд. грн, плюс 68 млн грн, які планували віддати КК "ЦКС" у 2021-му.

"Нормальний такий бюджет виходить для мера міста?", - пише Качура.

Качура зазначив, що Антимонопольний комітет України у січні 2021 року уже скасував договір керуючої компанії Печерського району із КК "ЦКС" на 3,5 млн грн, і тепер вона повинна провести прозорий тендер на ці послуги. Відкинувши рішення АМКУ, Печерська керуюча компанія повторно оголосила закупівлю за переговорною процедурою 24 лютого 2021 року та уклала договір 22 березня 2021 року із КК "ЦКС".

Незважаючи на створений АМКУ прецедент, 9 інших районних керуючих компаній міста Києва провели ще 9 аналогічних незаконних процедур та підписали 9 нових договорів.

"Це свідчить про наявність неофіційних домовленостей, вони зацікавлені у розподілі великих грошей платників податків саме таким чином. Тобто незаконні дії вчинено навмисно, а не випадково або через халатність. Думаю, найближчим часом нам доведеться поборотись за чесні тендери та конкуренцію на ринку комунальних послуг. У разі перемоги – ви побачите зменшення сум у платіжках", - пише депутат.