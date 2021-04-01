Нардепы создали рабочую группу по контролю Госпродпотребслужбы Южного управления из-за нарушений и жалоб

Представители бизнеса и ассоциаций направили жалобу в парламент на сотрудников Госпродпотребслужбы. Аграрный комитет создал рабочую группу с народными депутатами, экспертами, и работниками управления, чтобы разобраться в сложившейся проблеме с фитосанитарными и ветеринарными сертификатами. Руководство Госпродпотребслужбы не отреагировало, и проблема пока не решена.

Решением Комитета по вопросам аграрной и земельной политики от 10.03.2021 была создана рабочая группа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По инициативе замглавы аграрного комитета Степана Чернявского в Верховной Раде решили создать рабочую группу в рамках организационной и контрольной функции комитета с целью сбора и анализа информации, а также практики применения законодательства.

Согласно решению Комитета по вопросам аграрной и земельной политики главой рабочей группы "Южное межрегиональное главное управление государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе" избрали нардепа Александра Гайду.

Также в состав рабочей группы вошли Сергей Бунин, Артем Черноморов, Сергей Литвиненко, Степан Чернявский, Артем Нагаевский, эксперты и сотрудники Госпродпотребслужбы.

В свою очередь, глава рабочей группы Александр Гайду после первого заседания обратился в ГППС с просьбой, чтобы управление отреагировало и приступило к проверке, запланированной с 30 марта по 8 апреля, однако руководство ведомства, по мнению группы, намеренно блокирует ее работу, игнорируя обращение народных депутатов.

"К работе Госпродпотребслужбы за последнее время возникло очень много вопросов. Созданная нами рабочая группа, в состав которой вошли нардепы, эксперты и сотрудники ГППС, проверят эффективность деятельности ведомства. После изучения всех нарушений и жалоб мы подготовили структурный план по контролю каждой области. Нардепы обеспокоены проблемами Южных регионов, созданием искусственных препятствий в получении разрешительных документов, а именно фитосанитарных и ветеринарных сертификатов", - сказал Гайду.

"Работники ГППС пока не приступили к проверке Южного региона, поскольку по непонятным причинам ведомство не предоставило нам ответа на запрос о командировке сотрудников управления. Возникает ощущение, что руководство Госпродпотребслужбы намеренно затягивает этот процесс. Выходит, есть что скрывать?", - добавил глава рабочей группы.