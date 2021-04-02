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Новости Коронавирус и карантин
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Полноценные международные поездки будут возобновлены только после завершения вакцинации, - Кулеба

Полноценные международные поездки будут возобновлены только после завершения вакцинации, - Кулеба

Полноценный туризм и международные поездки не будут возобновлены полностью, пока не будет завершена вакцинация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью KyivPost заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, дипломатия прилагает все усилия, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев и находится в постоянном диалоге с Европейским Союзом.

"Но сейчас главный приоритет - вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Украина не является исключением, и вакцины являются до сих пор ограниченным ресурсом на глобальном уровне.

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Автор: 

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Через кілька років, но ви дєржітєсь там.
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02.04.2021 12:08 Ответить
"международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация" - тобто, з тими темпами, які демонструють "чемпіони світу по боротьбі з вірусом", це буде через рокв 10-15... ЗЕбіли, як там "хоть поржом", барани? Вже наржалися, сміття?
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02.04.2021 12:08 Ответить
Тобто заробітчани на Пасху е приїдуть. Бо не в їдуть потім. Слава великому Зє!
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02.04.2021 12:21 Ответить
Через рочків - надцять. З такими темпами вакцинації. То ж Порох "відкрив безвіз", Зє-блан його закрив.
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02.04.2021 12:35 Ответить
 
 