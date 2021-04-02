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Полноценные международные поездки будут возобновлены только после завершения вакцинации, - Кулеба
Полноценный туризм и международные поездки не будут возобновлены полностью, пока не будет завершена вакцинация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью KyivPost заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, дипломатия прилагает все усилия, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев и находится в постоянном диалоге с Европейским Союзом.
"Но сейчас главный приоритет - вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что Украина не является исключением, и вакцины являются до сих пор ограниченным ресурсом на глобальном уровне.
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