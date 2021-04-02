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Новости Коронавирус и карантин
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Обнаруженный в Украине южноафриканский штамм более агрессивный: заражаются втрое больше людей, поражает более молодых, - Степанов

Обнаруженный в Украине южноафриканский штамм более агрессивный: заражаются втрое больше людей, поражает более молодых, - Степанов

В Украине зафиксирован, кроме британского штамма COVID-19, более агрессивный южноафриканский штамм.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас в Украине царит британский штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории страны. Также во время последних исследований, которые проводились за границей, куда мы отправляем образцы, обнаруженные на территории Украины, и южноафриканский штамм. Отличие в том, что он более агрессивен, инкубационный период от 1 до 3 дней, более заразен, инфицируется втрое больше людей, чем от предыдущих штаммов. Он поражает более молодое население. Поэтому придерживайтесь всех правил карантина, пользуйтесь масками, антисептиками, избегайте любых скоплений ", - сказал Степанов.

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Он отметил, что напряженная ситуация остается в регионах, отнесенных к красному уровня эпидопасности. Так, в столице заняты почти 84% коек с кислородом, что является самым высоким показателем по стране, во Львовской области - более 71%, Житомирской - почти 71%, Николаевской - 71%.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А лучшая защита от него - куртка за 20К евро!
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02.04.2021 12:21
+3
у на с 2019 ужас один сплошной
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02.04.2021 12:19
+3
та да...с апреля-мая где-то ))))
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02.04.2021 12:23
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заробитчаны из ЮАР привезли ? ))))
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02.04.2021 12:17 Ответить
чернокожие студенты медакадемий
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02.04.2021 12:42 Ответить
З ЮАР на Буковель туристи автобусами )))
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02.04.2021 12:47 Ответить
С каждым днём - всё радостнее жить!
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02.04.2021 12:18 Ответить
у на с 2019 ужас один сплошной
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02.04.2021 12:19 Ответить
та да...с апреля-мая где-то ))))
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02.04.2021 12:23 Ответить
А лучшая защита от него - куртка за 20К евро!
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02.04.2021 12:21 Ответить
Новина вже 5 хвилин тут висить а ще жодного псалма з приводу 73% Зебилiв не чув! ) Ау?
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02.04.2021 12:27 Ответить
Запугивание продолжается. Пока всех не поставят на уколы не успокоятся.
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02.04.2021 12:33 Ответить
нет более агресивного вируса- нежели вирус - министр, который кормит жадную и алчную власть в стране
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02.04.2021 12:45 Ответить
..Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА ..https://www.facebook.com/100055450823520/videos/241936947664664/


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02.04.2021 12:52 Ответить
Да это ерунда по сравнению с папуа-новогвинейским штамом, который вскорее придумают. А вот если начнет распостранятся суринамо-гренландо-эквадорский, то все: надо медленно ползти на кладбище, копать себе могилу.
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02.04.2021 13:24 Ответить
Степашка, что ты лично сделал, чтобы остановить эпидемию? Ни-че-го. Все, что делают клоуны = пародия на разум и на логику. Собрались дураки, предатели и воры, грябят бюджет и рассказывают о борьбе с эпидемией.
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02.04.2021 13:36 Ответить
Вакциииинаа! Алё, ты где?? Прийди, я ширнусь и всё Степанову прощу как бог велел. Шо ж на него кара небесная никак не свалится? Видно же, что всё это зонирование в разные цвета, типа карантины и лохдауны не работают. Если просрал вакцинацию, вместо кислорода и эпидемэкипировки все деньги закатали в асфальт, то, может, пора менять стратегию и поступить как-то по другому. И эту куртку Степанову будут вспоминать до самой смерти. Хотя ему пофигу
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02.04.2021 13:52 Ответить
Степанов вже не знає звідки штамми завезти, щоб розпродати шмурдяк який він привіз
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02.04.2021 13:55 Ответить
В Украине зафиксирован, кроме британского штамма COVID-19, более агрессивный южноафриканский штамм. Источник: https://censor.net/ru/n3257217


Фантастика зараз у моді.
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02.04.2021 13:57 Ответить
В этом есть свйо плюс ! Больше людей получат имунитет !
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02.04.2021 20:32 Ответить
 
 