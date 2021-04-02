Обнаруженный в Украине южноафриканский штамм более агрессивный: заражаются втрое больше людей, поражает более молодых, - Степанов
В Украине зафиксирован, кроме британского штамма COVID-19, более агрессивный южноафриканский штамм.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас в Украине царит британский штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории страны. Также во время последних исследований, которые проводились за границей, куда мы отправляем образцы, обнаруженные на территории Украины, и южноафриканский штамм. Отличие в том, что он более агрессивен, инкубационный период от 1 до 3 дней, более заразен, инфицируется втрое больше людей, чем от предыдущих штаммов. Он поражает более молодое население. Поэтому придерживайтесь всех правил карантина, пользуйтесь масками, антисептиками, избегайте любых скоплений ", - сказал Степанов.
Он отметил, что напряженная ситуация остается в регионах, отнесенных к красному уровня эпидопасности. Так, в столице заняты почти 84% коек с кислородом, что является самым высоким показателем по стране, во Львовской области - более 71%, Житомирской - почти 71%, Николаевской - 71%.
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