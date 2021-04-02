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Экологические законопроекты могут уничтожить целые отрасли промышленности в Украине, - Федерация работодателей

Экологические законопроекты могут уничтожить целые отрасли промышленности в Украине, - Федерация работодателей

Принятие экологических законопроектов №4167 и №3091, зарегистрированных в парламенте, может привести к уничтожению целых отраслей промышленности и увеличению давления на бизнес со стороны чиновников.

 Об этом сообщается на странице Федерации работодателей в Facebook.

По заключению экспертов ФРУ, принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в текущей редакции создаст угрозу промышленному потенциалу страны и повлечет остановку деятельности предприятий и целых отраслей экономики.

В частности, они отметили такие недостатки законопроекта, как: критическая недостаточность сроков перехода на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ); механизм определения НДТМ не учитывает реального состояния украинской промышленности и предусматривает прямую имплементацию европейских норм; отсутствие какой-либо поддержки государства для внедрения НДТМ (фискальные стимулы, доступ к долгосрочному кредитованию и т.д.).

"Безусловно, никто не отрицает необходимость бережного использования природных ресурсов и необходимости евроинтеграционных процессов, но такой цели следует достигать за взвешенные и обдуманные шаги, а не путем уничтожения промышленности нашего государства", - отметили в ФРУ.

Кроме того, в ФРУ обратили внимание, что законопроектом об экологическом контроле (№3091) предлагается увеличить полномочия экоинспекторов, что может привести к массовым злоупотреблениям и повышению давления на бизнес.

"В частности, проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и / или в ночное время - в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие заключения, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок ", - отметили в ФРУ.

В ФРУ призвали доработать экологические законопроекты, учитывая угрозы, которые они несут для производства и экономики.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроектам, которые должны быть учтены при доработке.

Об этом говорится также в открытом письме, которое направили премьер-министру Денису Шмыгалю представители украинской промышленности. Как сказано в письме, в случае принятия экологических законопроектов, большая часть украинских промышленных предприятий закроется, что обернется для Украины потерей более 200 000 рабочих мест и более $ 5 миллиардов поступлений в бюджет ежегодно.

Автор: 

промышленность (297) экология (1608)


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Топ комментарии
+6
Це видно і по Зелі як на нього подіяла криворізька екологія. Виріс недоумком.
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02.04.2021 14:19
+4
В том то и дело, что если взять законопроекты развитых стран, то вся наша промышленность накроется медным тазом. С момента прихватизации предприятий в 90-е года никто нихера не вкладывал в модернизацию предприятий и доведения их выбросов до принятых в цивилизованных странах. Тридцать лет так и живут на заделах совка. И надеются и дальше так жить.
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02.04.2021 14:29
+3
А если не писать такие законы, то эти чернометальщики уничтожат саму Украину.
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02.04.2021 15:06
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Да плевать на экологию, в Кривом Рогу же люди как то живут!!!
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02.04.2021 14:12 Ответить
Це видно і по Зелі як на нього подіяла криворізька екологія. Виріс недоумком.
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02.04.2021 14:19 Ответить
НЕ НАДО ПИСАТЬ ЭТИ ЗАКОНОПРОЭКТЫ САМИМ. ВОЗЬМИТЕ РАБОТАЮЩИЕ У РАЗВИТЫХ СТРАН. НЕ СТОИТ ПРИДУМЫВАТЬ КОЛЕСО, КОГДА ВЕЛОСИПЕД ЕЗДИТ..
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02.04.2021 14:13 Ответить
В том то и дело, что если взять законопроекты развитых стран, то вся наша промышленность накроется медным тазом. С момента прихватизации предприятий в 90-е года никто нихера не вкладывал в модернизацию предприятий и доведения их выбросов до принятых в цивилизованных странах. Тридцать лет так и живут на заделах совка. И надеются и дальше так жить.
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02.04.2021 14:29 Ответить
у нас еще машины на дизеле ездят очень много, от которого в Европе отказываются, не нада нам европейских норм в экологии, не нада
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02.04.2021 14:31 Ответить
Машины на дизеле ездят везде. И будут ездить.
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02.04.2021 14:43 Ответить
ну да там все работает и люди дышат и пьют нормальную воду, а у нас ублюдки захватившие заводы только наживаются и копят капитал за бугром..
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02.04.2021 14:41 Ответить
Ну так там такой и рентабельности нет предприятий как у нас. Нет - не той рентабельности, что официально показывают, а той которая реальная. Ибо абсурд состоит в том, что страна самая нищая в Европе, зато по числу миллиардеров мы почти на равных.
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02.04.2021 15:58 Ответить
Естественно, если эти отрасли вредят экологии! Для этого и принимаются такие законы!) Это не случайность! )
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02.04.2021 14:16 Ответить
Дивна ця Федерація. Не можуть зрозуміти що кловуни і прийшли до влади щоб все нищити
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02.04.2021 14:17 Ответить
Интересно, до какого номинала поднимется цена на электроэнергию, что-бы скомпенсировать потери бюджета от выплат владельцам солнечных панелей? Я так понимаю, ********* полностью переложила на вумный нарід заботу об окончании зубажиння аферистов от так называемой "зеленой энергетики".
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02.04.2021 14:20 Ответить
Просто оллигархам пора не в виллы в европах вкладывать а в свои предприятия, в т.ч. в очистительные фильтры! Шакалы лживые!
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02.04.2021 14:25 Ответить
ахметов только отстегнул зебилам за провал экологического законодательства по которому он должен был потратить миллиарды на очистительные сооружения для своих говнопомоек, а тут опять нужно отстегивать бабло. Остановитесь! Рыжая тварь еще младшему сыну не купила виллу в Швейцарии
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02.04.2021 14:46 Ответить
Дійсно, викачувати ресурси, а потім переводити гроші в офшори не шкодить промисловості. А потім самому їхати, та дітей відправляти в країни де за дотриманням екологічного законодавства пильно слідкують теж на користь промисловості. А тут не труїти людей, то шкодить. Це вже якийсь екологічний нацизм. ***...кі кровосісі.
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02.04.2021 14:55 Ответить
А если не писать такие законы, то эти чернометальщики уничтожат саму Украину.
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02.04.2021 15:06 Ответить
За этим заявлением стоит "Профспілка металургів і гірників України"
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02.04.2021 15:51 Ответить
Висновок з новини такий: якщо введуть європейськи екологічні норми, то статки українських олігархів зменьшаться в рази.
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02.04.2021 17:08 Ответить
просто, перш, ніж писати закони, треба радитись із фахівцями, не імітувати бурхливу діяльність. дилетантство в таких справах неприпустимо
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03.04.2021 11:54 Ответить
 
 