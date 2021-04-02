Екологічні законопроєкти можуть знищити цілі галузі промисловості в Україні, - Федерація роботодавців

Ухвалення екологічних законопроєктів №4167 та №3091, що зареєстровані в парламенті, може призвести до знищення цілих галузей промисловості та збільшення тиску на бізнес з боку чиновників.

Про це повідомляється на сторінці Федерації роботодавців у Facebook.

За висновком експертів ФРУ, ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) у поточній редакції створить загрозу промисловому потенціалу країни і спричинить припинення діяльності підприємств та цілих галузей економіки.

Зокрема, вони наголосили на таких недоліках законопроєкту, як: критична недостатність строків переходу на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ); механізм визначення НДТМ не враховує реального стану української промисловості і передбачає пряму імплементацію європейских норм; відсутність будь-якої підтримки держави для запровадження НДТМ (фіскальні стимули, доступ до довгострокового кредитування тощо).

"Безумовно, ніхто не заперечує необхідності дбайливого використання природних ресурсів та необхідності євроінтеграційних процесів, але такої мети слід досягати через виважені та обдумані кроки, а не шляхом знищення промисловості нашої держави", - наголосили у ФРУ.

Окрім того, у ФРУ звернули увагу, що законопроєктом про екологічний контроль (№3091) пропонується збільшити повноваження екоінспекторів, що може призвести до масових зловживань та підвищення тиску на бізнес.

"Зокрема, проєкт передбачає потенційну можливість проведення позапланових перевірок у вихідні, неробочі, святкові дні та/або у нічний час – у разі, якщо підприємство здійснює господарську діяльність із порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку. Але ніякого порядку встановлення такого порушення у проєкті немає. Відповідно, інспектори органів екологічного контролю матимуть повноваження самостійно робити такі висновки, що може призвести до зловживань в сфері перевірок", - зазначили у ФРУ.

У ФРУ закликали доопрацювати екологічні законопроєкти, з огляду на загрози, які вони несуть для виробництва та економіки.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєктів, які повинні бути враховані при доопрацюванні.

Про це йдеться також у відкритому листі, який направили прем’єр-міністру Денису Шмигалю представники української промисловості. Як сказано у листі, у разі ухвалення екологічних законопроектів, переважна частина українських промислових підприємств закриється, що обернеться для України втратою понад 200 тисяч робочих місць та більш ніж $5 млрд надходжень до бюджету щорічно.