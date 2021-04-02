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Екологічні законопроєкти можуть знищити цілі галузі промисловості в Україні, - Федерація роботодавців

Екологічні законопроєкти можуть знищити цілі галузі промисловості в Україні, - Федерація роботодавців

Ухвалення екологічних законопроєктів №4167 та №3091, що зареєстровані в парламенті, може призвести до знищення цілих галузей промисловості та збільшення тиску на бізнес з боку чиновників.

Про це повідомляється на сторінці Федерації роботодавців у Facebook.

За висновком експертів ФРУ, ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) у поточній редакції створить загрозу промисловому потенціалу країни і спричинить припинення діяльності підприємств та цілих галузей економіки.

Зокрема, вони наголосили на таких недоліках законопроєкту, як: критична недостатність строків переходу на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ); механізм визначення НДТМ не враховує реального стану української промисловості і передбачає пряму імплементацію європейских норм; відсутність будь-якої підтримки держави для запровадження НДТМ (фіскальні стимули, доступ до довгострокового кредитування тощо).

"Безумовно, ніхто не заперечує необхідності дбайливого використання природних ресурсів та необхідності євроінтеграційних процесів, але такої мети слід досягати через виважені та обдумані кроки, а не шляхом знищення промисловості нашої держави", - наголосили у ФРУ.

Окрім того, у ФРУ звернули увагу, що законопроєктом про екологічний контроль (№3091) пропонується збільшити повноваження екоінспекторів, що може призвести до масових зловживань та підвищення тиску на бізнес.

"Зокрема, проєкт передбачає потенційну можливість проведення позапланових перевірок у вихідні, неробочі, святкові дні та/або у нічний час – у разі, якщо підприємство здійснює господарську діяльність із порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку. Але ніякого порядку встановлення такого порушення у проєкті немає. Відповідно, інспектори органів екологічного контролю матимуть повноваження самостійно робити такі висновки, що може призвести до зловживань в сфері перевірок", - зазначили у ФРУ.

У ФРУ закликали доопрацювати екологічні законопроєкти, з огляду на загрози, які вони несуть для виробництва та економіки.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєктів, які повинні бути враховані при доопрацюванні.

Про це йдеться також у відкритому листі, який направили прем’єр-міністру Денису Шмигалю представники української промисловості. Як сказано у листі, у разі ухвалення екологічних законопроектів, переважна частина українських промислових підприємств закриється, що обернеться для України втратою понад 200 тисяч робочих місць та більш ніж $5 млрд надходжень до бюджету щорічно.

Автор: 

промисловість (596) екологія (1354)


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Топ коментарі
+6
Це видно і по Зелі як на нього подіяла криворізька екологія. Виріс недоумком.
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02.04.2021 14:19
+4
В том то и дело, что если взять законопроекты развитых стран, то вся наша промышленность накроется медным тазом. С момента прихватизации предприятий в 90-е года никто нихера не вкладывал в модернизацию предприятий и доведения их выбросов до принятых в цивилизованных странах. Тридцать лет так и живут на заделах совка. И надеются и дальше так жить.
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02.04.2021 14:29
+3
А если не писать такие законы, то эти чернометальщики уничтожат саму Украину.
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02.04.2021 15:06
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Да плевать на экологию, в Кривом Рогу же люди как то живут!!!
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02.04.2021 14:12 Відповісти
Це видно і по Зелі як на нього подіяла криворізька екологія. Виріс недоумком.
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02.04.2021 14:19 Відповісти
НЕ НАДО ПИСАТЬ ЭТИ ЗАКОНОПРОЭКТЫ САМИМ. ВОЗЬМИТЕ РАБОТАЮЩИЕ У РАЗВИТЫХ СТРАН. НЕ СТОИТ ПРИДУМЫВАТЬ КОЛЕСО, КОГДА ВЕЛОСИПЕД ЕЗДИТ..
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02.04.2021 14:13 Відповісти
В том то и дело, что если взять законопроекты развитых стран, то вся наша промышленность накроется медным тазом. С момента прихватизации предприятий в 90-е года никто нихера не вкладывал в модернизацию предприятий и доведения их выбросов до принятых в цивилизованных странах. Тридцать лет так и живут на заделах совка. И надеются и дальше так жить.
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02.04.2021 14:29 Відповісти
у нас еще машины на дизеле ездят очень много, от которого в Европе отказываются, не нада нам европейских норм в экологии, не нада
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02.04.2021 14:31 Відповісти
Машины на дизеле ездят везде. И будут ездить.
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02.04.2021 14:43 Відповісти
ну да там все работает и люди дышат и пьют нормальную воду, а у нас ублюдки захватившие заводы только наживаются и копят капитал за бугром..
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02.04.2021 14:41 Відповісти
Ну так там такой и рентабельности нет предприятий как у нас. Нет - не той рентабельности, что официально показывают, а той которая реальная. Ибо абсурд состоит в том, что страна самая нищая в Европе, зато по числу миллиардеров мы почти на равных.
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02.04.2021 15:58 Відповісти
Естественно, если эти отрасли вредят экологии! Для этого и принимаются такие законы!) Это не случайность! )
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02.04.2021 14:16 Відповісти
Дивна ця Федерація. Не можуть зрозуміти що кловуни і прийшли до влади щоб все нищити
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02.04.2021 14:17 Відповісти
Интересно, до какого номинала поднимется цена на электроэнергию, что-бы скомпенсировать потери бюджета от выплат владельцам солнечных панелей? Я так понимаю, ********* полностью переложила на вумный нарід заботу об окончании зубажиння аферистов от так называемой "зеленой энергетики".
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02.04.2021 14:20 Відповісти
Просто оллигархам пора не в виллы в европах вкладывать а в свои предприятия, в т.ч. в очистительные фильтры! Шакалы лживые!
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02.04.2021 14:25 Відповісти
ахметов только отстегнул зебилам за провал экологического законодательства по которому он должен был потратить миллиарды на очистительные сооружения для своих говнопомоек, а тут опять нужно отстегивать бабло. Остановитесь! Рыжая тварь еще младшему сыну не купила виллу в Швейцарии
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02.04.2021 14:46 Відповісти
Дійсно, викачувати ресурси, а потім переводити гроші в офшори не шкодить промисловості. А потім самому їхати, та дітей відправляти в країни де за дотриманням екологічного законодавства пильно слідкують теж на користь промисловості. А тут не труїти людей, то шкодить. Це вже якийсь екологічний нацизм. ***...кі кровосісі.
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02.04.2021 14:55 Відповісти
А если не писать такие законы, то эти чернометальщики уничтожат саму Украину.
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02.04.2021 15:06 Відповісти
За этим заявлением стоит "Профспілка металургів і гірників України"
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02.04.2021 15:51 Відповісти
Висновок з новини такий: якщо введуть європейськи екологічні норми, то статки українських олігархів зменьшаться в рази.
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02.04.2021 17:08 Відповісти
просто, перш, ніж писати закони, треба радитись із фахівцями, не імітувати бурхливу діяльність. дилетантство в таких справах неприпустимо
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03.04.2021 11:54 Відповісти
 
 