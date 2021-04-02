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Пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

Пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

По результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет на повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития Альянса. Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. А Украина еще больше готова к получению такого плана, чем это было в 2008 году", - отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, по результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет на повестке дня.  

"Думаю, рано говорить о конкретном решении, ведь все же его принимают страны НАТО. Могу сказать несколько важных элементов. Первое - Украина готова к ПДЧ. Второе - мы сейчас работаем со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею. Поэтому я считаю, если какое-то решение должно быть принято в ходе этого саммита, учитывая короткие сроки, так это задача министрам, как это предусмотрено декларацией Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ", - объяснила Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

НАТО (10002) ПДЧ (137) Стефанишина Ольга вице-премьер (246)


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Топ комментарии
+10
Цитата дня: - " Но вот что интересно, в момент очередного путинского припадка, рядом с нами оказались Штаты, Англия и Канада. В то же время, ни Германии, ни Франции рядом нет. Вот и все, что нужно знать о наших и не наших енотах."
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02.04.2021 17:46
+5
"Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський"

Голову призначили? Що змінилось з 23 березня 2021 року, крім ля-ля?
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02.04.2021 17:41
+4
вот в НАТО нам надо,а в ес, нас Слава Богу не берут..
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02.04.2021 17:38
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Правила форума Совет форумчан
вот в НАТО нам надо,а в ес, нас Слава Богу не берут..
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02.04.2021 17:38 Ответить
"Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський"

Голову призначили? Що змінилось з 23 березня 2021 року, крім ля-ля?
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02.04.2021 17:41 Ответить
Прийшов час надати Україні статус позаблокового партнера США.
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02.04.2021 17:42 Ответить
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02.04.2021 18:52 Ответить
Цитата дня: - " Но вот что интересно, в момент очередного путинского припадка, рядом с нами оказались Штаты, Англия и Канада. В то же время, ни Германии, ни Франции рядом нет. Вот и все, что нужно знать о наших и не наших енотах."
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02.04.2021 17:46 Ответить
немец уже не тот..
а с жабоедами,думаю,и так всё понятно..
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02.04.2021 17:50 Ответить
Там уже 72% негров и арабов. Франции считайте нет.
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02.04.2021 17:54 Ответить
А что странного? Немцы всегда были пособниками фашистов. Вторую мировую развязали 2 фашистских бандформирования - Рейхстаг и Кремль, французы - жополизы сдались сразу же. Нужно германских и французских говнюков гнать с переговоров половой тряпкой и заводить в переговорный процесс США и Англию.
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02.04.2021 18:31 Ответить
я давно об этом говорю.. с первого дня когда была встреча в Минске..
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02.04.2021 18:36 Ответить
Те кто подальше, те типо храбрые. Те кто поближе боятся выгрести.
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02.04.2021 18:48 Ответить
Это ***** - типо храброе. Ссыт выгрести от США, Канады, Великобритании.
Там этого ссыкуна просто не боятся, а макают!)))
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18.04.2021 18:15 Ответить
Яке в біса ПДЧ, коли цією країною керує зрадник.
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02.04.2021 17:49 Ответить
так зрадныка может уйти,а ПДЧ останется - профит..
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02.04.2021 17:51 Ответить
Офис ЗЕ сливает разведданные напрямую в Кремль. Думаешь НАТО нужно такое?
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02.04.2021 18:14 Ответить
Тіки є одне маленьке але, а нафіга ми НАТО? Поясніть мені, шо ми збільшемо обороноздатність блоку, риторичне питання!
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02.04.2021 17:54 Ответить
нечисть кацапська НАТО не потрібна, ви там не потрібні. у вас є одкб
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02.04.2021 18:57 Ответить
Ти для почату Стефанишина про це скажи агенту ФСБ "Козирю" ну або його слузі ЗЕ-клоуну!!!
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02.04.2021 17:57 Ответить
Зачем НАТО капитулянты?
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02.04.2021 18:13 Ответить
Дуже багато лаптів кацарилих збігається НАТО обговорювати!! " Совпадение!? не думаю!"
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02.04.2021 18:59 Ответить
верно.
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03.04.2021 02:38 Ответить
 
 