Пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

По результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет на повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития Альянса. Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. А Украина еще больше готова к получению такого плана, чем это было в 2008 году", - отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, по результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет на повестке дня.

"Думаю, рано говорить о конкретном решении, ведь все же его принимают страны НАТО. Могу сказать несколько важных элементов. Первое - Украина готова к ПДЧ. Второе - мы сейчас работаем со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею. Поэтому я считаю, если какое-то решение должно быть принято в ходе этого саммита, учитывая короткие сроки, так это задача министрам, как это предусмотрено декларацией Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ", - объяснила Стефанишина.

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