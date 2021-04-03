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Новости Коронавирус и карантин
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Полтавщина ужесточила карантинные ограничения - запрещена работа кафе и ресторанов

Полтавщина ужесточила карантинные ограничения - запрещена работа кафе и ресторанов

С 3 по 17 апреля в Полтавской области ввели усиленные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

В области запретили.

прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";

обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).

работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;

продажу товаров с адресной доставкой;

оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;

деятельность по ремонту и обслуживанию техники;

работу парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Как работает транспорт:

межобластные и внутриобластные перевозки - центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.

общественный транспорт в городе - можно перевозить только сидящих пассажиров.

железнодорожные перевозки - вокзалы в Полтаве будут работать в штатном режиме.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1166)


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На свежем воздухе может всё благополучно работать, если расстояние между столиками 2 метра сделать.
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03.04.2021 01:54 Ответить
Та без ресторанов можно прожить, хотя не спорю - предприниматели попали. А вот без транспорта как? Спецпропуска - это дебилизм.
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03.04.2021 09:10 Ответить
И даже вилюр закрыли?
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03.04.2021 07:44 Ответить
Эти деятели нас уже з@*****.
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03.04.2021 08:03 Ответить
может в целях безопасности надо жечь все кафе, маршрутки, залы, метро?
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03.04.2021 09:09 Ответить
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.04.2021 10:25 Ответить
 
 