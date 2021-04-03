Полтавщина ужесточила карантинные ограничения - запрещена работа кафе и ресторанов

С 3 по 17 апреля в Полтавской области ввели усиленные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

В области запретили.

прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";

обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).

работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;

продажу товаров с адресной доставкой;

оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;

деятельность по ремонту и обслуживанию техники;

работу парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Как работает транспорт:

межобластные и внутриобластные перевозки - центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.

общественный транспорт в городе - можно перевозить только сидящих пассажиров.

железнодорожные перевозки - вокзалы в Полтаве будут работать в штатном режиме.