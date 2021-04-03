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Новини Коронавірус і карантин
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Полтавщина посилила карантинні обмеження - заборонено роботу кафе і ресторанів

Полтавщина посилила карантинні обмеження - заборонено роботу кафе і ресторанів

З 3 по 17 квітня в Полтавській області запровадили посилені обмеження. В регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В області заборонили.

  • прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень "на виніс";
  • обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
  • роботу закладів культури та проведення масових заходів;
  • роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
  • продаж товарів з адресною доставкою;
  • надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
  • діяльність з ремонту та обслуговуванню техніки;
  • роботу перукарень та салонів краси

Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.

Як працює транспорт:

  • міжобласні та внутрішньообласні перевезення - центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
  • громадський транспорт у місті - можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
  • залізничні перевезення - вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1124)


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На свежем воздухе может всё благополучно работать, если расстояние между столиками 2 метра сделать.
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03.04.2021 01:54 Відповісти
Та без ресторанов можно прожить, хотя не спорю - предприниматели попали. А вот без транспорта как? Спецпропуска - это дебилизм.
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03.04.2021 09:10 Відповісти
И даже вилюр закрыли?
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03.04.2021 07:44 Відповісти
Эти деятели нас уже з@*****.
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03.04.2021 08:03 Відповісти
может в целях безопасности надо жечь все кафе, маршрутки, залы, метро?
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03.04.2021 09:09 Відповісти
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.04.2021 10:25 Відповісти
 
 