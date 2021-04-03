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Полтавщина посилила карантинні обмеження - заборонено роботу кафе і ресторанів
З 3 по 17 квітня в Полтавській області запровадили посилені обмеження. В регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.
Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
В області заборонили.
- прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень "на виніс";
- обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
- роботу закладів культури та проведення масових заходів;
- роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
- продаж товарів з адресною доставкою;
- надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
- діяльність з ремонту та обслуговуванню техніки;
- роботу перукарень та салонів краси
Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.
Як працює транспорт:
- міжобласні та внутрішньообласні перевезення - центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
- громадський транспорт у місті - можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
- залізничні перевезення - вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.
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3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.