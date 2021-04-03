Полтавщина посилила карантинні обмеження - заборонено роботу кафе і ресторанів

З 3 по 17 квітня в Полтавській області запровадили посилені обмеження. В регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В області заборонили.

прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень "на виніс";

обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).

роботу закладів культури та проведення масових заходів;

роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;

продаж товарів з адресною доставкою;

надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;

діяльність з ремонту та обслуговуванню техніки;

роботу перукарень та салонів краси

Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.

Як працює транспорт:

міжобласні та внутрішньообласні перевезення - центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.

громадський транспорт у місті - можна перевозити тільки сидячих пасажирів.

залізничні перевезення - вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.

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