Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень
З сьогоднішнього дня, 3 квітня, почали діяти посилені карантинні обмеження в Миколаєві та Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так в Миколаєві, за рішенням регіональної та міської комісії з питань ТЕБ та НС, з 3 квітня транспорт буде працювати з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме.
Що стосується Запоріжжя, там 3 квітня запроваджено такі обмеження:
закладам харчування (крім служб доставки) заборонено працювати з понеділка по п'ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
заборонено проведення масових заходів (крім спортивних заходів, але без глядачів);
заборонена робота кінотеатрів та інших закладів культури;
заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення;
заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів;
діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих.
Будь ласка, зачекайте...
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3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.