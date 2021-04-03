Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень

З сьогоднішнього дня, 3 квітня, почали діяти посилені карантинні обмеження в Миколаєві та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так в Миколаєві, за рішенням регіональної та міської комісії з питань ТЕБ ​​та НС, з 3 квітня транспорт буде працювати з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме.

Що стосується Запоріжжя, там 3 квітня запроваджено такі обмеження:

закладам харчування (крім служб доставки) заборонено працювати з понеділка по п'ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;

заборонено проведення масових заходів (крім спортивних заходів, але без глядачів);

заборонена робота кінотеатрів та інших закладів культури;

заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення;

заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів;

діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих.

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