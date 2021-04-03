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С сегодняшнего дня Николаев и Запорожье усилили карантин. Список ограничений
С сегодняшнего дня, 3 апреля, начали действовать ужесточенные карантинные ограничения в Николаеве и Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так в Николаеве, по решению региональной и городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет.
Что касается Запорожья, там 3 апреля введены следующие ограничения:
- заведениям питания (помимо служб доставки) запрещено работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- запрещено проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- запрещена работа кинотеатров и других учреждений культуры;
- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
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3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.