С сегодняшнего дня Николаев и Запорожье усилили карантин. Список ограничений

С сегодняшнего дня, 3 апреля, начали действовать ужесточенные карантинные ограничения в Николаеве и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так в Николаеве, по решению региональной и городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет.

Что касается Запорожья, там 3 апреля введены следующие ограничения:

заведениям питания (помимо служб доставки) запрещено работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

запрещено проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

запрещена работа кинотеатров и других учреждений культуры;

запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

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