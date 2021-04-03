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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня Николаев и Запорожье усилили карантин. Список ограничений

С сегодняшнего дня Николаев и Запорожье усилили карантин. Список ограничений

С сегодняшнего дня, 3 апреля, начали действовать ужесточенные карантинные ограничения в Николаеве и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так в Николаеве, по решению региональной и городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет.

Что касается Запорожья, там 3 апреля введены следующие ограничения: 

  • заведениям питания (помимо служб доставки) запрещено работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • запрещено проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • запрещена работа кинотеатров и других учреждений культуры;
  • запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове усиливают карантин - с 5 апреля закрывают школы, вход в общественный транспорт по спецпропускам

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Запорожье (2668) карантин (16729) Николаев (2155) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
На улице быть в маске - это диагноз. Жаль дурки закрыли.
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03.04.2021 10:20
+5
Для незадоволених мер пропонує екскурсію по лікарнях і харошего вам настроєнія.
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03.04.2021 09:38
+4
Мозгожопость просвистианалов зашкаливает. Оставим логику в покое, откуда она у них, но почему ресторанам до 20-00 можно, а до 22-00 нет? Почему прод рынок с массой людей работать может, а пром нет? Почему магазины евы и просторы могут, а строй и электро нет? Кто и как будет людей обеспечивать средствами? ****, они "гангрену зеленкой мажут".
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03.04.2021 10:12
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Для незадоволених мер пропонує екскурсію по лікарнях і харошего вам настроєнія.
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03.04.2021 09:38 Ответить
Тримайся, там друже
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03.04.2021 09:49 Ответить
Вот жеж да, а помните, пока однофамилец одиозного гомосека Ляшка, не приехал в Николаев - там была зеленая зона и ни одного, Карл, зараженного. Но после того как санитар Витя приехал в город корабельных сосен - там началась жуткая пандземия сафпадзение - недзумакю
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03.04.2021 09:53 Ответить
Сейчас бы ту жуткую - 2-5 человек в день.
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03.04.2021 14:15 Ответить
Вчера иду с работы, через парк Лески, в Николаеве, сотни отдыхающих с детьми. В маске был я один. Где полиция, где ответственность родителей - детки все вместе спортивных майданчиках, родители все на скамейках - бдят.
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03.04.2021 10:03 Ответить
На улице быть в маске - это диагноз. Жаль дурки закрыли.
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03.04.2021 10:20 Ответить
Где закрыли, у вас в "польше"? )))))
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03.04.2021 10:42 Ответить
У Вас в Крыжополе.
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03.04.2021 10:53 Ответить
это так ты именушь свой расенский мухосранск?
Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень - Цензор.НЕТ 2924
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03.04.2021 11:01 Ответить
твоя методичка уже плесенью покрылась, наркоман
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03.04.2021 11:19 Ответить
Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень - Цензор.НЕТ 2118
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03.04.2021 12:43 Ответить
тебе 12 годиков? ты чего не в тик-токе? заблудилось?
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03.04.2021 12:45 Ответить
Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень - Цензор.НЕТ 1783
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03.04.2021 12:55 Ответить
в наморднике это диагноз, не важно где
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03.04.2021 11:10 Ответить
всм еще апрель не лето ..а с тугосерями толпы были а седгня попрятались.....яс окна басил с 9 го поверха...
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03.04.2021 12:22 Ответить
Мозгожопость просвистианалов зашкаливает. Оставим логику в покое, откуда она у них, но почему ресторанам до 20-00 можно, а до 22-00 нет? Почему прод рынок с массой людей работать может, а пром нет? Почему магазины евы и просторы могут, а строй и электро нет? Кто и как будет людей обеспечивать средствами? ****, они "гангрену зеленкой мажут".
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03.04.2021 10:12 Ответить
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.04.2021 10:23 Ответить
Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень - Цензор.НЕТ 4182
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03.04.2021 11:13 Ответить
самокритично, дылдо
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03.04.2021 11:19 Ответить
Запоріжжя в помаранчевій зоні. Питання - навіщо мер раптово оголосив ЛОХдаун? Прогнутися під когось? Заробити бабло на розпилюванні ковід-бюджету? Дуже багато на себе бере ця ахметівська лялька та скотиняка. Навіть в Києві заздалегідь попередили, а тут на ось тобі раптово закортіло дурню-меру.
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03.04.2021 10:38 Ответить
Зачем не знаю, но объективно мест в больницах уже почти нет
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04.04.2021 11:26 Ответить
хаха я тута жеву
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03.04.2021 12:21 Ответить
Ну так паралельно з цими заходами має масово проходити вакцинація. А де вона? Хто в цьому винен? Знову нарід, але тільки не зелена влада? Вакцини обмаль, а побудовані і відремонтавані на зиму дороги в дірках, тращиках і ямах. На цвинтарях свіжі могили, біль і розчарування делетантами і вбивцями населення, яке сподівалося на їх захист.
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03.04.2021 15:36 Ответить
 
 