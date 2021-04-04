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5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар

5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом государство Катар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

"Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани", - отмечается в информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере. ФОТО

визит (3090) дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20525) Катар (132) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+41
А Оман не обидится ?
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04.04.2021 12:13
+41
А помните как зебилы визжали про мальдивы? Смешно как они теперь засунули языки в жопы, лицемерные животные.
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04.04.2021 12:17
+38
Очередной офшор осваивает ?
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04.04.2021 12:15
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Наверно хочет пригласить эмира на день Независимости.)
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04.04.2021 12:54 Ответить
яке ж воно дурне!
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04.04.2021 12:54 Ответить
Не скажіть...
Брудні гроші, сховані в Омані, Катарі, недоступні для санкцій США та ЄС.
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04.04.2021 13:49 Ответить
Звідки така обізнаність?
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04.04.2021 15:37 Ответить
З життєвих реалій.
Оман, Катар приєднуються до санкцій США та ЄС проти рашистів та корупціонерів?
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04.04.2021 16:01 Ответить
Брудні гроші у нас мають всі без виключення олігархи, Про чиї гроші ви згадуєте, коли говорите про Оман, Катар, Панаму..? Може вам життєві реалії щось підказують?
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04.04.2021 18:49 Ответить
Про гроші того, кому присвячена дана стаття. І який мандрує чисто офшорними дирами.
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04.04.2021 18:53 Ответить
Вперше чую про гроші, тим більше-"брудні" ВО. Навпаки, навіть політичними опонентами призається, що Зеленський, чи не єдиний з президентів, який не повязаний зі злочинним збагаченням (поки що). А вам зі своїми підозрами- пряма дорога в ГБР. Пишіть заяву. А не займайтесь пустозвонством.
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04.04.2021 19:06 Ответить
Ви звідки такий необізнаний?
Лєрос вже написав і подав заяви про злочини.
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04.04.2021 19:20 Ответить
А Лерос - це особистий казначей ВО? Чи слідчий? Може прокурор? Чому він - істина в останній інстанції, якщо мова йде:хто, де і що заховав? Я, до речі, так і не міг знайти куртку за 600 тис. гр на широких просторах інтернету. А про це також від Лероса чув.
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04.04.2021 19:34 Ответить
Він не істина в останній інстанції. Він виклав відомі йому факти, звернувся в органи, які мають проводити розслідування.
Але і "органи", і особисто преЗедент, покривають злочинців крадіїв та корупціонерів.
Значить, вони спільники.
Щодо куртки можете поставити питання Лєросу у фейсбуку.
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04.04.2021 19:55 Ответить
Почну з куртки... Я чому звернувся до вас? Я Леросу не вірю, а ви вірите, от і надіявся, що отримаю відповідь. А ви мене до Лероса відсилаєте. А я йому-не вірю. Виходить, як " у попа була собака..." От такими "фактами від Лероса" ви і оперуєте: гвалту багато, а фактури нуль. У вашій відповіді обнадійливе те, що ви вже не звинувачуєте ВО у " хованні крадених коштів у офшорах" , а лише звинувачуєте у прикритті номінальних "злочинців" із числа оточення. Що також є продуктом голих звинувачень скривдженого Лероса. Може вже живіть своїм розумом?
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04.04.2021 20:57 Ответить
З яких міркувань зеленський прикриває від розслідування антимайданівція татарова?
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04.04.2021 22:39 Ответить
Татаров не просто належав до МВД часів Януковича, він брехав іноземним послам, що майданівці стріляли самі в себе. Така його професійність вкрай необхідна зеленському, який, напевно, збирається повторювати шлях януковича.
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05.04.2021 00:01 Ответить
Навіщо придумувати?
Є реальність, частина тих, хто стріляв, втікали до росії, інші сиділи в тюрмі тут, але Зєля з татаровим віддали їх пуйлу.
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05.04.2021 01:20 Ответить
Так западный мир его просто не воспринимает вот он и ездит на восток наверно нашу земельку толкает а в омане деньги складирует
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04.04.2021 12:55 Ответить
Еврей и к арабам .негоже так ))
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04.04.2021 12:58 Ответить
Між іншим араби є старшими братами євреїв.

Так записано в біблії. Авраам батько євреїв і арабів.
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04.04.2021 13:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N2hDNQ4o5EI "Братья". Евреи и арабы. Израиль и Палестина
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04.04.2021 13:11 Ответить
Гроші не пахнуть
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04.04.2021 18:50 Ответить
почему этого скота так к арабам тянет? с патрушевым перетереть?
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04.04.2021 13:10 Ответить
"5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар" - не побег ли это? - https://politics.segodnya.ua/politics/gordon-nazval-novuyu-datu-vyhoda-filma-bellingcat-o-boevikah-vagnera-1512581.html Гордон - фильм Bellingcat про Вагнера выйдет 5 апреля
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04.04.2021 13:14 Ответить
Зебилы, а нелох вас хорошо имеет.
Во все дыры.
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04.04.2021 13:22 Ответить
тебе вже Пєцік паІмєл.

Заліковуєш всі дірки.
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04.04.2021 13:33 Ответить
.от буває у славетних предків ..Мазепинців... такий дурнуватий нащадок.... )))) Воно й ім*ячко москальське не просто так здобуло...))) Історію не зміниш...
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04.04.2021 13:58 Ответить
писец Катару...
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04.04.2021 13:28 Ответить
Если кое-кто не видит тенденции то поясню: никто из политиков-тяжеловесов не хочет с ним встречаться ну о чем з цим бовдурем можно говорить, а если кто из приверженцев ЗЕбнутого цирка скажет, что пандемия -это преграда, это не так, никто Бубосика даже в режиме видеоконференции не приглашает, нет телефонных звонков, "найвелычнишый"потихоньку превращается в изгоя вот и вынуждена Банковской в тяжелейших потугах искать хоть с кем-нибудь контакты, а тема офошоров ну то святое , так что эта поездка этот 2 в одном стакане
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04.04.2021 13:36 Ответить
Вы абсолютно правы и точны. Именно, иммитация внешнеполитической деятельности плюс семейная прогулка, плюс возможные контакты с кремлёвскими.... И самолёт Мертведчука, как обычно, случайно приземлится в Катаре во время визита....
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04.04.2021 14:47 Ответить
ну фсьо, тепер точно Путін нападьоть...
боже, рятуй Україну
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04.04.2021 13:39 Ответить
Все може бути простіше. Закінчилися "інвестиції фініків", потрібно домовлятися по-новому.
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04.04.2021 13:42 Ответить
5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару - Цензор.НЕТ 845
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04.04.2021 13:46 Ответить
Слава Пєцє Марод... тьху! Пєцє Порошенку!
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04.04.2021 14:17 Ответить
Вы абсолютно правы - быдловатая вата топит страну, усердно помогает агрессору ....
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04.04.2021 14:51 Ответить
Знову Зєля до Оману підбирається. Лєнка там нічого не підозрює?
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04.04.2021 14:14 Ответить
Красные Труселя не забудь Вовочка
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04.04.2021 14:29 Ответить
Так он за госсчет еще и в Катаре не бывал?
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04.04.2021 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXk_5BnyLPuLbYqsHV-VDlPydKk0yOOmkC6ERy86eWU2gRepD8kv-ldQ0SaEJVUZKG0fPXDxDVegnqRBNj3-R24bhwaqN9nO3f7OzuzsJkes98u1Vrd_qglh4GQyXwrGHo&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3900970759940697&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXk_5BnyLPuLbYqsHV-VDlPydKk0yOOmkC6ERy86eWU2gRepD8kv-ldQ0SaEJVUZKG0fPXDxDVegnqRBNj3-R24bhwaqN9nO3f7OzuzsJkes98u1Vrd_qglh4GQyXwrGHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленський сьогодні о 10.26 терміново видетів у Катар. Без попереджень і без публічно заздалегідь запланованого візиту.

Сам візит запланований на завтра, але ж відпочити треба.

Щось це дуже нагадує події січня 2020 року, коли дехто опинився в Омані, а країна без вищого керівництва, яке розбіглось по відпочинках за кордоном.

Країна на межі коронавірусної катастрофи. Гинуть люди.

Біля кордонів Кремль брязкає зброєю.
На сході України ескалація, загиблі та поранені.

А він в Катар. Нас скільки часу - не відомо. Які питання будуть вирішуватись - не відомо. Президент країни просто кидає країну і їде не до наших міжнародних партнерів, а до маленької країни «налагоджувати зв'язки».

Відкрите питання з ким і навіщо...
Щось тривожно від цих поїздок.
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04.04.2021 14:46 Ответить
Согласен с Вами - душок от этого мутного визита, как и от всех предыдущих, тухлый.... Интересно, это турне оплачиваем мы или кремль?
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04.04.2021 15:04 Ответить
Може це особисте? Подививсь в очі пуйлу, закохавсь, тепер зустрічаються подалі від очей... З кожним буває
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04.04.2021 15:20 Ответить
Він забувся з тобою порадитися і отримати твого погодження. Негідник!
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04.04.2021 15:41 Ответить
певно що за черговими вказівками *****,
бо оман вже не камільфо
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04.04.2021 16:10 Ответить
Все це мало б якусь логіку ,як би налагоджувались відносини з стратегічними нашими парнерами ,а так виглядає як тур поїздка ,ще не був в Катарі ось і побуває ,головне що б туди не завітав якийсь російський політик інакше буде як в Омані.
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04.04.2021 14:53 Ответить
Але все-таки краще, аніж в Маньямі. Чи не так?
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04.04.2021 15:42 Ответить
слідкуйте за кацапськими літаками, якийсь із них має бути теж в Катарі.
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04.04.2021 15:03 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVg9_iIcZtHZrAcFKFg0KLkEE9qxyprl2rNsa1zf0ZCzZ4xhF4z90DwAsgXA09avRuAR2o8SIWZoXXF7YgadBkmBgZ9omGGzztA-apYe3uPDPCjaP-499gCk_YJtRfymbeU_jHuTcaOG-JK0mX7AwpmnFc8bn8ekbGC1iB1nBXAkMnl_Ee-HfieDAzlFBLg04RAZkxXd9XsXgXYoTYGLKgQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Ariev

Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офіса. Але те, що відбулось сьогодні виходить за межі всіх рамок пристойності.

Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з'явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар.

Але!

Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто, офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний рахунок на день раніше погрітися на сонечку Перської Затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з'явилося коли літак був у повітрі!

Весь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить в теплі краї, ще й планує собі день відпочинку.

У мене немає пристойної оцінки цьому.
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04.04.2021 15:56 Ответить
Одни маты в голове, позор, очередные погуляшки)
в стране война, пандемия, рост цен и безработицы, клоун разгуливает по курортам
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04.04.2021 17:48 Ответить
Так не весь же еще Аравийский п-остров изъездил наш величайший лидер современности..,а старушка Европа и дядюшка Сэм пущай звидуют и с "нетерпением" ожидают визитов наимудрейшего..
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04.04.2021 18:20 Ответить
Милованов написал пост о пребывании Зеленского в Катаре. Пишет, мол, гарант уже поговорил с принимающей стороной о чемпионате мира по футболу (должен пройти в этой стране в 2022 году), а ещё об инвестициях и приватизации.

Инвестиции, говорите? Инвестиции - это хорошо. Но прежде, чем говорить о новых, кто-нибудь из ОПУ отчитался бы о старых.

На фоне того, что в прошлом году зафиксирован самый крупный годовой отток из Украины иностранных инвестиций за последние 20 лет ($868 млн дол), просто хочется спросить на ушко у Зеленского: "Вова, дорогой, а ты берега не попутал? Где обещанные $2 млрд. инвестиций из Омана и $3 млрд. - из ОАЭ? Где они, Вова?" Озвученные цифры взяты не с потолка - вы легко можете их найти в отчётах Офиса президента по итогам визитов Зе в эти страны. Цифры вы найдёте, а вот обещанных денег - нет. Очередной пшик - как и всё остальное...

Изложенное заставляет более, чем скептически относиться к очередному визиту гаранта (непременно с женой!) к тёплому морю - новые наряды выгулять, на пляже позагорать и самолёт за деньги налогоплательщиков поэксплуатировать.

А в Украине в это время пик эпидемии и сотни российских танков у самой границы. Но не царское это дело такими "мелочами" заниматься - правда, Вова?﻿

https://spektrnews.in.ua/news/gde-cheki-vova---oleg-sharp/113057#gsc.tab=0 Олег Шарп
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04.04.2021 20:02 Ответить
Що там Гордон казав про прем'єру фільму Христо Грозєва про вагнергейт? Вийде 5го Квітня? Взавтра? Це Зєля його не побачить? Ай, ай, ай...
Ну ладно, роскажем йому, про що там йшлось.
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04.04.2021 20:22 Ответить
Через 2 года президентства https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями: Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.

Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на всем заработать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
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04.04.2021 21:15 Ответить
Я прикидаю, що було б, якби це Порошенко так поїхав, коли ворог стягує війська до наших кордонів.
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05.04.2021 01:47 Ответить
молодец, всё верно.
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05.04.2021 03:28 Ответить
визиты зейла напоминуют визиты яноковоща перед изгнанием - тот же Персидский залив...
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05.04.2021 07:49 Ответить
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