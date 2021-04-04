5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом государство Катар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

"Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани", - отмечается в информации.

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