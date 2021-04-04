5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару
Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом державу Катар.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.
"Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою Аль Тані. Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.
За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані", - зазначається в інформації.
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Брудні гроші, сховані в Омані, Катарі, недоступні для санкцій США та ЄС.
Оман, Катар приєднуються до санкцій США та ЄС проти рашистів та корупціонерів?
Лєрос вже написав і подав заяви про злочини.
Але і "органи", і особисто преЗедент, покривають злочинців крадіїв та корупціонерів.
Значить, вони спільники.
Щодо куртки можете поставити питання Лєросу у фейсбуку.
Є реальність, частина тих, хто стріляв, втікали до росії, інші сиділи в тюрмі тут, але Зєля з татаровим віддали їх пуйлу.
Так записано в біблії. Авраам батько євреїв і арабів.
Во все дыры.
Заліковуєш всі дірки.
боже, рятуй Україну
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3900970759940697&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXk_5BnyLPuLbYqsHV-VDlPydKk0yOOmkC6ERy86eWU2gRepD8kv-ldQ0SaEJVUZKG0fPXDxDVegnqRBNj3-R24bhwaqN9nO3f7OzuzsJkes98u1Vrd_qglh4GQyXwrGHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Зеленський сьогодні о 10.26 терміново видетів у Катар. Без попереджень і без публічно заздалегідь запланованого візиту.
Сам візит запланований на завтра, але ж відпочити треба.
Щось це дуже нагадує події січня 2020 року, коли дехто опинився в Омані, а країна без вищого керівництва, яке розбіглось по відпочинках за кордоном.
Країна на межі коронавірусної катастрофи. Гинуть люди.
Біля кордонів Кремль брязкає зброєю.
На сході України ескалація, загиблі та поранені.
А він в Катар. Нас скільки часу - не відомо. Які питання будуть вирішуватись - не відомо. Президент країни просто кидає країну і їде не до наших міжнародних партнерів, а до маленької країни «налагоджувати зв'язки».
Відкрите питання з ким і навіщо...
Щось тривожно від цих поїздок.
бо оман вже не камільфо
Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офіса. Але те, що відбулось сьогодні виходить за межі всіх рамок пристойності.
Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з'явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар.
Але!
Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто, офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний рахунок на день раніше погрітися на сонечку Перської Затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з'явилося коли літак був у повітрі!
Весь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить в теплі краї, ще й планує собі день відпочинку.
У мене немає пристойної оцінки цьому.
в стране война, пандемия, рост цен и безработицы, клоун разгуливает по курортам
Инвестиции, говорите? Инвестиции - это хорошо. Но прежде, чем говорить о новых, кто-нибудь из ОПУ отчитался бы о старых.
На фоне того, что в прошлом году зафиксирован самый крупный годовой отток из Украины иностранных инвестиций за последние 20 лет ($868 млн дол), просто хочется спросить на ушко у Зеленского: "Вова, дорогой, а ты берега не попутал? Где обещанные $2 млрд. инвестиций из Омана и $3 млрд. - из ОАЭ? Где они, Вова?" Озвученные цифры взяты не с потолка - вы легко можете их найти в отчётах Офиса президента по итогам визитов Зе в эти страны. Цифры вы найдёте, а вот обещанных денег - нет. Очередной пшик - как и всё остальное...
Изложенное заставляет более, чем скептически относиться к очередному визиту гаранта (непременно с женой!) к тёплому морю - новые наряды выгулять, на пляже позагорать и самолёт за деньги налогоплательщиков поэксплуатировать.
А в Украине в это время пик эпидемии и сотни российских танков у самой границы. Но не царское это дело такими "мелочами" заниматься - правда, Вова?
https://spektrnews.in.ua/news/gde-cheki-vova---oleg-sharp/113057#gsc.tab=0 Олег Шарп
Ну ладно, роскажем йому, про що там йшлось.
Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на всем заработать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»