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5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару

5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару

Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом державу Катар.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою Аль Тані. Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані", - зазначається в інформації.

Також читайте: Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері. ФОТО

візит (1594) дипломатія (711) Зеленський Володимир (23998) Катар (245) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+41
А Оман не обидится ?
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04.04.2021 12:13
+41
А помните как зебилы визжали про мальдивы? Смешно как они теперь засунули языки в жопы, лицемерные животные.
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04.04.2021 12:17
+38
Очередной офшор осваивает ?
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04.04.2021 12:15
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Наверно хочет пригласить эмира на день Независимости.)
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04.04.2021 12:54 Відповісти
яке ж воно дурне!
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04.04.2021 12:54 Відповісти
Не скажіть...
Брудні гроші, сховані в Омані, Катарі, недоступні для санкцій США та ЄС.
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04.04.2021 13:49 Відповісти
Звідки така обізнаність?
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04.04.2021 15:37 Відповісти
З життєвих реалій.
Оман, Катар приєднуються до санкцій США та ЄС проти рашистів та корупціонерів?
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04.04.2021 16:01 Відповісти
Брудні гроші у нас мають всі без виключення олігархи, Про чиї гроші ви згадуєте, коли говорите про Оман, Катар, Панаму..? Може вам життєві реалії щось підказують?
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04.04.2021 18:49 Відповісти
Про гроші того, кому присвячена дана стаття. І який мандрує чисто офшорними дирами.
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04.04.2021 18:53 Відповісти
Вперше чую про гроші, тим більше-"брудні" ВО. Навпаки, навіть політичними опонентами призається, що Зеленський, чи не єдиний з президентів, який не повязаний зі злочинним збагаченням (поки що). А вам зі своїми підозрами- пряма дорога в ГБР. Пишіть заяву. А не займайтесь пустозвонством.
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04.04.2021 19:06 Відповісти
Ви звідки такий необізнаний?
Лєрос вже написав і подав заяви про злочини.
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04.04.2021 19:20 Відповісти
А Лерос - це особистий казначей ВО? Чи слідчий? Може прокурор? Чому він - істина в останній інстанції, якщо мова йде:хто, де і що заховав? Я, до речі, так і не міг знайти куртку за 600 тис. гр на широких просторах інтернету. А про це також від Лероса чув.
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04.04.2021 19:34 Відповісти
Він не істина в останній інстанції. Він виклав відомі йому факти, звернувся в органи, які мають проводити розслідування.
Але і "органи", і особисто преЗедент, покривають злочинців крадіїв та корупціонерів.
Значить, вони спільники.
Щодо куртки можете поставити питання Лєросу у фейсбуку.
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04.04.2021 19:55 Відповісти
Почну з куртки... Я чому звернувся до вас? Я Леросу не вірю, а ви вірите, от і надіявся, що отримаю відповідь. А ви мене до Лероса відсилаєте. А я йому-не вірю. Виходить, як " у попа була собака..." От такими "фактами від Лероса" ви і оперуєте: гвалту багато, а фактури нуль. У вашій відповіді обнадійливе те, що ви вже не звинувачуєте ВО у " хованні крадених коштів у офшорах" , а лише звинувачуєте у прикритті номінальних "злочинців" із числа оточення. Що також є продуктом голих звинувачень скривдженого Лероса. Може вже живіть своїм розумом?
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04.04.2021 20:57 Відповісти
З яких міркувань зеленський прикриває від розслідування антимайданівція татарова?
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04.04.2021 22:39 Відповісти
Татаров не просто належав до МВД часів Януковича, він брехав іноземним послам, що майданівці стріляли самі в себе. Така його професійність вкрай необхідна зеленському, який, напевно, збирається повторювати шлях януковича.
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05.04.2021 00:01 Відповісти
Навіщо придумувати?
Є реальність, частина тих, хто стріляв, втікали до росії, інші сиділи в тюрмі тут, але Зєля з татаровим віддали їх пуйлу.
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05.04.2021 01:20 Відповісти
Так западный мир его просто не воспринимает вот он и ездит на восток наверно нашу земельку толкает а в омане деньги складирует
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04.04.2021 12:55 Відповісти
Еврей и к арабам .негоже так ))
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04.04.2021 12:58 Відповісти
Між іншим араби є старшими братами євреїв.

Так записано в біблії. Авраам батько євреїв і арабів.
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04.04.2021 13:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N2hDNQ4o5EI "Братья". Евреи и арабы. Израиль и Палестина
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04.04.2021 13:11 Відповісти
Гроші не пахнуть
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04.04.2021 18:50 Відповісти
почему этого скота так к арабам тянет? с патрушевым перетереть?
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04.04.2021 13:10 Відповісти
"5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар" - не побег ли это? - https://politics.segodnya.ua/politics/gordon-nazval-novuyu-datu-vyhoda-filma-bellingcat-o-boevikah-vagnera-1512581.html Гордон - фильм Bellingcat про Вагнера выйдет 5 апреля
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04.04.2021 13:14 Відповісти
Зебилы, а нелох вас хорошо имеет.
Во все дыры.
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04.04.2021 13:22 Відповісти
тебе вже Пєцік паІмєл.

Заліковуєш всі дірки.
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04.04.2021 13:33 Відповісти
.от буває у славетних предків ..Мазепинців... такий дурнуватий нащадок.... )))) Воно й ім*ячко москальське не просто так здобуло...))) Історію не зміниш...
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04.04.2021 13:58 Відповісти
писец Катару...
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04.04.2021 13:28 Відповісти
Если кое-кто не видит тенденции то поясню: никто из политиков-тяжеловесов не хочет с ним встречаться ну о чем з цим бовдурем можно говорить, а если кто из приверженцев ЗЕбнутого цирка скажет, что пандемия -это преграда, это не так, никто Бубосика даже в режиме видеоконференции не приглашает, нет телефонных звонков, "найвелычнишый"потихоньку превращается в изгоя вот и вынуждена Банковской в тяжелейших потугах искать хоть с кем-нибудь контакты, а тема офошоров ну то святое , так что эта поездка этот 2 в одном стакане
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04.04.2021 13:36 Відповісти
Вы абсолютно правы и точны. Именно, иммитация внешнеполитической деятельности плюс семейная прогулка, плюс возможные контакты с кремлёвскими.... И самолёт Мертведчука, как обычно, случайно приземлится в Катаре во время визита....
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04.04.2021 14:47 Відповісти
ну фсьо, тепер точно Путін нападьоть...
боже, рятуй Україну
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04.04.2021 13:39 Відповісти
Все може бути простіше. Закінчилися "інвестиції фініків", потрібно домовлятися по-новому.
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04.04.2021 13:42 Відповісти
5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару - Цензор.НЕТ 845
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04.04.2021 13:46 Відповісти
Слава Пєцє Марод... тьху! Пєцє Порошенку!
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04.04.2021 14:17 Відповісти
Вы абсолютно правы - быдловатая вата топит страну, усердно помогает агрессору ....
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04.04.2021 14:51 Відповісти
Знову Зєля до Оману підбирається. Лєнка там нічого не підозрює?
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04.04.2021 14:14 Відповісти
Красные Труселя не забудь Вовочка
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04.04.2021 14:29 Відповісти
Так он за госсчет еще и в Катаре не бывал?
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04.04.2021 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXk_5BnyLPuLbYqsHV-VDlPydKk0yOOmkC6ERy86eWU2gRepD8kv-ldQ0SaEJVUZKG0fPXDxDVegnqRBNj3-R24bhwaqN9nO3f7OzuzsJkes98u1Vrd_qglh4GQyXwrGHo&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3900970759940697&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXk_5BnyLPuLbYqsHV-VDlPydKk0yOOmkC6ERy86eWU2gRepD8kv-ldQ0SaEJVUZKG0fPXDxDVegnqRBNj3-R24bhwaqN9nO3f7OzuzsJkes98u1Vrd_qglh4GQyXwrGHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленський сьогодні о 10.26 терміново видетів у Катар. Без попереджень і без публічно заздалегідь запланованого візиту.

Сам візит запланований на завтра, але ж відпочити треба.

Щось це дуже нагадує події січня 2020 року, коли дехто опинився в Омані, а країна без вищого керівництва, яке розбіглось по відпочинках за кордоном.

Країна на межі коронавірусної катастрофи. Гинуть люди.

Біля кордонів Кремль брязкає зброєю.
На сході України ескалація, загиблі та поранені.

А він в Катар. Нас скільки часу - не відомо. Які питання будуть вирішуватись - не відомо. Президент країни просто кидає країну і їде не до наших міжнародних партнерів, а до маленької країни «налагоджувати зв'язки».

Відкрите питання з ким і навіщо...
Щось тривожно від цих поїздок.
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04.04.2021 14:46 Відповісти
Согласен с Вами - душок от этого мутного визита, как и от всех предыдущих, тухлый.... Интересно, это турне оплачиваем мы или кремль?
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04.04.2021 15:04 Відповісти
Може це особисте? Подививсь в очі пуйлу, закохавсь, тепер зустрічаються подалі від очей... З кожним буває
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04.04.2021 15:20 Відповісти
Він забувся з тобою порадитися і отримати твого погодження. Негідник!
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04.04.2021 15:41 Відповісти
певно що за черговими вказівками *****,
бо оман вже не камільфо
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04.04.2021 16:10 Відповісти
Все це мало б якусь логіку ,як би налагоджувались відносини з стратегічними нашими парнерами ,а так виглядає як тур поїздка ,ще не був в Катарі ось і побуває ,головне що б туди не завітав якийсь російський політик інакше буде як в Омані.
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04.04.2021 14:53 Відповісти
Але все-таки краще, аніж в Маньямі. Чи не так?
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04.04.2021 15:42 Відповісти
слідкуйте за кацапськими літаками, якийсь із них має бути теж в Катарі.
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04.04.2021 15:03 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVg9_iIcZtHZrAcFKFg0KLkEE9qxyprl2rNsa1zf0ZCzZ4xhF4z90DwAsgXA09avRuAR2o8SIWZoXXF7YgadBkmBgZ9omGGzztA-apYe3uPDPCjaP-499gCk_YJtRfymbeU_jHuTcaOG-JK0mX7AwpmnFc8bn8ekbGC1iB1nBXAkMnl_Ee-HfieDAzlFBLg04RAZkxXd9XsXgXYoTYGLKgQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Ariev

Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офіса. Але те, що відбулось сьогодні виходить за межі всіх рамок пристойності.

Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з'явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар.

Але!

Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто, офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний рахунок на день раніше погрітися на сонечку Перської Затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з'явилося коли літак був у повітрі!

Весь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить в теплі краї, ще й планує собі день відпочинку.

У мене немає пристойної оцінки цьому.
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04.04.2021 15:56 Відповісти
Одни маты в голове, позор, очередные погуляшки)
в стране война, пандемия, рост цен и безработицы, клоун разгуливает по курортам
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04.04.2021 17:48 Відповісти
Так не весь же еще Аравийский п-остров изъездил наш величайший лидер современности..,а старушка Европа и дядюшка Сэм пущай звидуют и с "нетерпением" ожидают визитов наимудрейшего..
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04.04.2021 18:20 Відповісти
Милованов написал пост о пребывании Зеленского в Катаре. Пишет, мол, гарант уже поговорил с принимающей стороной о чемпионате мира по футболу (должен пройти в этой стране в 2022 году), а ещё об инвестициях и приватизации.

Инвестиции, говорите? Инвестиции - это хорошо. Но прежде, чем говорить о новых, кто-нибудь из ОПУ отчитался бы о старых.

На фоне того, что в прошлом году зафиксирован самый крупный годовой отток из Украины иностранных инвестиций за последние 20 лет ($868 млн дол), просто хочется спросить на ушко у Зеленского: "Вова, дорогой, а ты берега не попутал? Где обещанные $2 млрд. инвестиций из Омана и $3 млрд. - из ОАЭ? Где они, Вова?" Озвученные цифры взяты не с потолка - вы легко можете их найти в отчётах Офиса президента по итогам визитов Зе в эти страны. Цифры вы найдёте, а вот обещанных денег - нет. Очередной пшик - как и всё остальное...

Изложенное заставляет более, чем скептически относиться к очередному визиту гаранта (непременно с женой!) к тёплому морю - новые наряды выгулять, на пляже позагорать и самолёт за деньги налогоплательщиков поэксплуатировать.

А в Украине в это время пик эпидемии и сотни российских танков у самой границы. Но не царское это дело такими "мелочами" заниматься - правда, Вова?﻿

https://spektrnews.in.ua/news/gde-cheki-vova---oleg-sharp/113057#gsc.tab=0 Олег Шарп
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04.04.2021 20:02 Відповісти
Що там Гордон казав про прем'єру фільму Христо Грозєва про вагнергейт? Вийде 5го Квітня? Взавтра? Це Зєля його не побачить? Ай, ай, ай...
Ну ладно, роскажем йому, про що там йшлось.
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04.04.2021 20:22 Відповісти
Через 2 года президентства https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями: Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.

Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на всем заработать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
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04.04.2021 21:15 Відповісти
Я прикидаю, що було б, якби це Порошенко так поїхав, коли ворог стягує війська до наших кордонів.
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05.04.2021 01:47 Відповісти
молодец, всё верно.
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05.04.2021 03:28 Відповісти
визиты зейла напоминуют визиты яноковоща перед изгнанием - тот же Персидский залив...
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05.04.2021 07:49 Відповісти
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