На Волыни застрелился 20-летний военнослужащий, начато уголовное производство, - полиция
На Волыни правоохранители расследуют факт самоубийства военнослужащего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.
Отмечается, что происшествие случилось вечером в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля.
"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении
Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Следователи начали уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. 1 апреля покончил с собой военнослужащий ВСУ. Сослуживцы сняли на видео, как он, выстрелил себе в голову из автомата.
