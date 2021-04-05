На Волыни застрелился 20-летний военнослужащий, начато уголовное производство, - полиция

На Волыни правоохранители расследуют факт самоубийства военнослужащего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Отмечается, что происшествие случилось вечером в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. 1 апреля покончил с собой военнослужащий ВСУ. Сослуживцы сняли на видео, как он, выстрелил себе в голову из автомата.