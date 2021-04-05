На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець, розпочато кримінальне провадження, - поліція
На Волині правоохоронці розслідують факт самогубства військовослужбовця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в понеділок, 5 квітня, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, що подія трапилася ввечері в п'ятницю, 2 квітня, в районі Ковеля.
"Перебуваючи в прикордонному патрулі з охорони державного кордону з Республікою Білорусь, вчинив самогубство 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата", - йдеться в повідомленні.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі почали кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
Нагадаємо, це не перший подібний випадок упродовж останнього часу. 1 квітня вчинив самогубство військовослужбовець ЗСУ. Товариші по службі зняли на відео, як він, вистрілив собі в голову з автомата.
