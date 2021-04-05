РУС
Заявление Резникова безосновательно и не соответствует фактам, - "ЗЕОНБУД"

На прошлой неделе вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал громкое заявление о том, что отключение аналогового телевидения и невыполнение лицензионных условий нашей компанией (недостаточное покрытие) привело к тому, что на прилегающих к зоне конфликта территориях от 30 до 40% населения остались без украинского эфирного телевещания.

"Мы уже почти привыкли к тому, что должностные лица считают, что у них есть привилегия делать безосновательные заявления, но Алексей Резников все же сумел нас удивить.

О каком отключении аналогового телевидения говорит Вице-премьер-министр, когда всем известно, что решением Кабинета Министров Украины на территориях, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями, работа аналогового телевидения продлена до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины?! Об этом говорится и в недавнем Постановлении Кабмина от 16.12.2020 № 1263", - сообщает пресс-служба ООО "ЗЕОНБУД".

"А если аналоговое вещание продолжает работать, то к чему тогда здесь вообще покрытие цифровой сети? Ведь оно только улучшает имеющееся покрытие аналоговых сетей, как дополнительное.

Возможно, Алексей Резников имел в виду, что отдельные проблемы с покрытием могли возникнуть в связи с тем, что значительное количество передающих станций находится на неподконтрольной территории. Действительно, только "ЗЕОНБУД" потерял 92 передающие станции. Но к чему тогда этот гневный спич о виновниках? Ведь мы потеряли собственность и понесли многомиллионные убытки. Вполне очевидно, что ни "ЗЕОНБУД", ни телерадиокомпании не виноваты в сложившейся ситуации в зоне АТО. Поэтому, если Алексей Резников хочет найти пути для улучшения покрытия как аналога, так и цифры, то надо вести партнерский диалог между государством и телекомпаниями/оператором, а не делать необоснованные обвинения.

И большой вопрос, откуда у Алексея Резникова информация о том, что от 30 до 40% населения остались без украинского эфирного вещания. Он уже больше года главное ответственное должностное лицо в стране по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий, но ни разу не обратился поэтому важнейшему вопросу к "ЗЕОНБУД", как оператору цифровой сети. Да что там год, к нам все шесть лет никто не обращался за информацией относительно покрытия сети в зоне конфликта, потерь передающих станций. И если должностное лицо такого уровня, как Алексей Резников, который является одновременно и опытным юристом, оперирует совершенно непроверенными и ложными данными, то можно только представить, какого "качества" информация о деятельности цифровой сети поступает к высшим должностным лицам!

А между тем, "ЗЕОНБУД" в 2020 году ввел в эксплуатацию 20 новых передающих станций и взял обязательство построить еще 27, как только Центр радиочастот будет иметь для них свободные частоты. Мы обеспечиваем круглосуточную работу шестисот передающих станций, которые дают возможность более 40% населения страны смотреть в цифровом качестве программы 118 украинских телекомпаний. Почему же господин Резников считает себя большим патриотом, а нас почти врагами Украины?!

И уже совсем не понятно заявление о невыполнении нами лицензионных условий, ведь только три месяца назад Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продолжил нашему обществу все лицензии еще на 10 лет и главное требование для этого - выполнение лицензионных условий. Может Алексей Резников хочет обвинить Национальный совет в сговоре с нами?! Так вся телевизионная отрасль является очевидцем того, как Национальный совет очень придирчиво отслеживает каждый шаг в деятельности нашей компании.

Мы согласны, что вопросы, которые поднимает в своем заявлении Алексей Резников, очень важны. Однако считаем, что попытки назначить виноватого во всех имеющихся проблемах - это не путь к их решению. Такие сложные вопросы можно решить только путем совместной работы и консолидации усилий всех потенциальных участников. Со своей стороны, мы в очередной раз заявляем, что настроены на плодотворное сотрудничество с органами государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

