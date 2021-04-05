УКР
Заява Резнікова безпідставна і не відповідає фактам, - "ЗЕОНБУД"

Заява Резнікова безпідставна і не відповідає фактам, -

Минулого тижня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зробив гучну заяву про те, що відключення аналогового телебачення і невиконання ліцензійних умов нашою компанією (недостатнє покриття) призвело до того, що на прилеглих до зони конфлікту територіях від 30 до 40% населення залишилися без українського ефірного телемовлення.

"Ми вже майже звикли до того, що посадові особи вважають, що у них є привілей робити безпідставні заяви, але Олексій Резніков все ж зумів нас здивувати.

Про яке відключення аналогового телебачення говорить Віцепрем'єр-міністр, коли всім відомо, що рішенням Кабінету Міністрів України на територіях, які межують з Росією й тимчасово окупованими територіями, робота аналогового телебачення продовжена до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України?! Про це йде мова і у зовсім свіжій Постанові Кабміну від 16.12.2020 № 1263", - повідомляє пресслужба ТОВ "ЗЕОНБУД".

"А якщо аналогове мовлення продовжує працювати, то до чого тоді тут взагалі покриття цифрової мережі? Адже воно тільки покращує наявне покриття аналогових мереж, як додаткове.

Може Олексій Резніков мав на увазі, що окремі проблеми з покриттям могли виникнути у зв’язку з тим, що значна кількість передавальних станцій знаходиться на непідконтрольній території і вони були втрачені. Дійсно, тільки "ЗЕОНБУД" втратив 92 передавальні станції. Але тоді до чого цей гнівний спіч про винуватців? Адже ми втратили власність і понесли багатомільйонні збитки. Очевидно, що ні "ЗЕОНБУД", ні телерадіокомпанії не винні у ситуації, що склалася в зоні АТО. Тому, якщо Олексій Резніков хоче знайти шляхи для покращення покриття як аналогу, так і цифри, то треба вести партнерський діалог між державою та телекомпаніями/оператором, а не робити безпідставні та необґрунтовані звинувачення.

І велике питання, звідки у Олексія Резнікова інформація про те, що від 30 до 40% населення залишилися без українського ефірного мовлення. Він уже понад рік є в країні головною відповідальною посадовою особою за питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, але жодного разу не звернувся до "ЗЕОНБУД", як оператора цифрової мережі, з цього надважливого питання. Та що там рік, до нас усі шість років ніхто не звертався за інформацією щодо покриття мережі в зоні конфлікту, втрат передавальних станцій тощо. І якщо вже посадова особа такого рівня як Олексій Резніков, який є одночасно і досвідченим юристом, оперує абсолютно неперевіреними та хибними даними, то можна лише уявити, якої "якості" інформація про діяльність цифрової мережі надходить до найвищих посадових осіб!

А між тим "ЗЕОНБУД" у 2020 році ввів в експлуатацію 20 нових передавальних станцій та взяв зобов’язання побудувати ще 27, як тільки Центр радіочастот буде мати для них вільні частоти. Ми забезпечуємо цілодобову роботу шестисот передавальних станцій, які надають можливість понад 40% населення країни мати можливість переглядати в цифровій якості програми 118 українських телекомпаній. То чому пан Резніков вважає себе великим патріотом, а нас майже ворогами України?!

І вже зовсім не зрозуміла заява про невиконання нами ліцензійних умов, адже тільки три місяці тому Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила нашому товариству всі ліцензії ще на 10 років і головна вимога для цього – виконання ліцензійних умов. Може Олексій Резніков хоче звинуватити Національну раду в змові з нами?! Так вся телевізійна галузь є очевидцем того, як Національна рада дуже прискіпливо відслідковує кожний крок у діяльності нашої компанії.

Ми погоджуємося, що питання, які піднімає в своїй заяві Олексій Резніков, є надзвичайно важливими. Проте вважаємо, що намагання призначити винуватого у всіх наявних проблемах - це не шлях до їх вирішення. Такі складні питання можливо вирішити тільки за умови спільної праці та консолідації зусиль усіх потенційних учасників. Зі свого боку, ми в черговий раз заявляємо, що налаштовані на плідну співпрацю з органами державної влади України", - йдеться в повідомленні.

Каменный век закончился не потому, что в мире не осталось камней
показати весь коментар
05.04.2021 14:12 Відповісти
На супутнику єдиний державний національний канал UA перший закодований. Національні канали всіх сусідніх країн транслюються вільно, а рашистських пропагандистських штук 100 без кодування. Тільки слуги найвеличнішого кодують доступ до українського державного бо на ньому звучить гостра критика на адресу найвеличнішогоо, найчеснішого, найнекорумпованішого преЗЕдента і лідера **********.
показати весь коментар
05.04.2021 14:49 Відповісти
Якщо маєш доступ до інтернету то мав би знати, що в Україні немає державних телеканалів у відмінності від кацапів. Вони на пропаганду тратять дуже великі кошти. А у нас один "Перший національний" і то на половину тільки деражавний. А якщо ти маєш на увазі такі популярні телеканали як СТБ, ICTV, Інтер, Прямий, ТЕТ та багато , багато інших то вони належать олігархам, то біш приватні. І вони як хочуть так і транслюють свої канали. Хочуть кодують хочуть ні і держава не може на це впливати. Держава можить тільки заборонити роботу того чи іншого телеканалу за контент яким вони наповнюють свій ефірний час та частоти для їх роботи виділяє. От якби канали були державні то ти мав би право предявляти притензії. А так... Вибач, піди погуляй...
показати весь коментар
05.04.2021 15:27 Відповісти
Якщо вмієш читати, то прочитай ще раз. Я писав про UA перший. І зовсім не згадував, про приватні, комерційні канали. І перш ніж комусь радити заглянути в інтернет, то ти мав би сам заглянути і почитати про UA: Перший, загальноукраїнський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 суспільний телеканал у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної суспільної телерадіокомпанії України . Який прийшов на заміну державному телеканалу УТ-1.

А так... Ти хотів пукнути і пукнув в калюжу. Пукай далі.
показати весь коментар
05.04.2021 15:53 Відповісти
Я бачу що ти тільки пукати і вмієш. Якщо дійсно є трохи смальцю в голові, то ти мав би знати, що Перший національний закодовано не модулем доступу, а умовним кодуванням BISS. Набери в гуглі і подивись код доступу, потім набери для цього сервісу в супутниковому тюнері цей код та дивись скільки тобі влізе. А якщо немає смальцю в голові тоді краще не відповідай. Пукай далі...
показати весь коментар
05.04.2021 16:07 Відповісти
Якщо в тюнері вбудований модуль Viaccess то для перегляду закодованих каналів потрібна дійсна смарт карта. Але в тебе, я бачу, не тільки смальцю в голові, в тебе там ще й мізків трохи бракує. То ж продовжуй, пукай далі...
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Придурок, перечитай що я написав. Кодування BISS яким закодований Перший національний не потребує ніякого модуля. Це умовне кодування, в тюнері є функція BISS, це якщо в тебе тюнер не аля кінець 90-х. В ********* тюнері є така функція, почитай мануали (інструкцію) для тюнера. Набераєш ключ і дивись канали які закодовані системою BISS. Так і бути дам тобі посилання на ключі, хоча ти сам в пошуковику можеш набрати. https://m.facebook.com/notes/amossiriushotbird/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B0-biss-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%96-01012021/1301828929930903/
показати весь коментар
05.04.2021 19:24 Відповісти
В допопвнення. Перш.Діловий, UA:Донбас, Прямий, ОЦЕ, Новини 24, Еко ТV, UA:Крим, Перший Західний, ЧП Інфо, Малятко, Телевсесвіт, УНІАН, Глас, РАДА, Еспрессо ТБ, 4Канал, 5Канал, Сонце, Вінтаж, Київ ТБ, UkrLive та багато інших взагалі не потребують ніяких додаткових ні модулів ні введення BISS ключа в тюнер. Це тільки те що перше попало під руку. Треба тільки захотіти. https://www.lyngsat.com/ Треба тільки трохи смальцю в голові та вміння користуватись цим сайтом.
показати весь коментар
05.04.2021 20:51 Відповісти
UA перший завжди був закодований, але слабеньким БІСС. Ще є близько 40 українських каналів незакодованих. Національні напряму не транслюються, а лише ліцензійно очищені типу міжнародних версій. Рашистських пропагандистських десь штук 5, інші (близько 10) - розважальні. Критика на Зе є на 5-му, Наш, Еспресо, Прямий та й на інших є політичні толоки, де ніхто нікому рот не затикає. На UA першому, до речі, щось зовсім не бачив. Ти, коли сереш, то хоч трохи правду пиши.
показати весь коментар
05.04.2021 16:58 Відповісти
 
 