Заява Резнікова безпідставна і не відповідає фактам, - "ЗЕОНБУД"

Минулого тижня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зробив гучну заяву про те, що відключення аналогового телебачення і невиконання ліцензійних умов нашою компанією (недостатнє покриття) призвело до того, що на прилеглих до зони конфлікту територіях від 30 до 40% населення залишилися без українського ефірного телемовлення.

"Ми вже майже звикли до того, що посадові особи вважають, що у них є привілей робити безпідставні заяви, але Олексій Резніков все ж зумів нас здивувати.

Про яке відключення аналогового телебачення говорить Віцепрем'єр-міністр, коли всім відомо, що рішенням Кабінету Міністрів України на територіях, які межують з Росією й тимчасово окупованими територіями, робота аналогового телебачення продовжена до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України?! Про це йде мова і у зовсім свіжій Постанові Кабміну від 16.12.2020 № 1263", - повідомляє пресслужба ТОВ "ЗЕОНБУД".

"А якщо аналогове мовлення продовжує працювати, то до чого тоді тут взагалі покриття цифрової мережі? Адже воно тільки покращує наявне покриття аналогових мереж, як додаткове.

Може Олексій Резніков мав на увазі, що окремі проблеми з покриттям могли виникнути у зв’язку з тим, що значна кількість передавальних станцій знаходиться на непідконтрольній території і вони були втрачені. Дійсно, тільки "ЗЕОНБУД" втратив 92 передавальні станції. Але тоді до чого цей гнівний спіч про винуватців? Адже ми втратили власність і понесли багатомільйонні збитки. Очевидно, що ні "ЗЕОНБУД", ні телерадіокомпанії не винні у ситуації, що склалася в зоні АТО. Тому, якщо Олексій Резніков хоче знайти шляхи для покращення покриття як аналогу, так і цифри, то треба вести партнерський діалог між державою та телекомпаніями/оператором, а не робити безпідставні та необґрунтовані звинувачення.

І велике питання, звідки у Олексія Резнікова інформація про те, що від 30 до 40% населення залишилися без українського ефірного мовлення. Він уже понад рік є в країні головною відповідальною посадовою особою за питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, але жодного разу не звернувся до "ЗЕОНБУД", як оператора цифрової мережі, з цього надважливого питання. Та що там рік, до нас усі шість років ніхто не звертався за інформацією щодо покриття мережі в зоні конфлікту, втрат передавальних станцій тощо. І якщо вже посадова особа такого рівня як Олексій Резніков, який є одночасно і досвідченим юристом, оперує абсолютно неперевіреними та хибними даними, то можна лише уявити, якої "якості" інформація про діяльність цифрової мережі надходить до найвищих посадових осіб!

А між тим "ЗЕОНБУД" у 2020 році ввів в експлуатацію 20 нових передавальних станцій та взяв зобов’язання побудувати ще 27, як тільки Центр радіочастот буде мати для них вільні частоти. Ми забезпечуємо цілодобову роботу шестисот передавальних станцій, які надають можливість понад 40% населення країни мати можливість переглядати в цифровій якості програми 118 українських телекомпаній. То чому пан Резніков вважає себе великим патріотом, а нас майже ворогами України?!

І вже зовсім не зрозуміла заява про невиконання нами ліцензійних умов, адже тільки три місяці тому Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила нашому товариству всі ліцензії ще на 10 років і головна вимога для цього – виконання ліцензійних умов. Може Олексій Резніков хоче звинуватити Національну раду в змові з нами?! Так вся телевізійна галузь є очевидцем того, як Національна рада дуже прискіпливо відслідковує кожний крок у діяльності нашої компанії.

Ми погоджуємося, що питання, які піднімає в своїй заяві Олексій Резніков, є надзвичайно важливими. Проте вважаємо, що намагання призначити винуватого у всіх наявних проблемах - це не шлях до їх вирішення. Такі складні питання можливо вирішити тільки за умови спільної праці та консолідації зусиль усіх потенційних учасників. Зі свого боку, ми в черговий раз заявляємо, що налаштовані на плідну співпрацю з органами державної влади України", - йдеться в повідомленні.

