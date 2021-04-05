РУС
Зеленский: Будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах развития и модернизации в ближайшем будущем сети украинских портов при содействии Катара, что позволит Украине стать важным портовым центром на черноморском побережье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства напомнил, что катарский портовый оператор QTerminals уже зашел в пределах концессии в украинские порты и проявляет заинтересованность в следующих шагах.

"Будем развивать и модернизировать украинские порты, а с такими надежными партнерами можем стать важным портовым центром на черноморском побережье в нашем регионе", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катар может помочь строить окружную дорогу вокруг Киева. Смета существенная, Украине одной будет труднее, - Зеленский

Он также отметил важность подписания документов о признании дипломов украинских моряков, а также украинских водительских удостоверений.

+10
Ха-ха-ха)))))да забейте этого кретина кто нибудь...лопатой
05.04.2021 17:14 Ответить
+10
05.04.2021 17:18 Ответить
+9
вова ты когда Байдена посадишь ???
05.04.2021 17:12 Ответить
вова ты когда Байдена посадишь ???
05.04.2021 17:12 Ответить
Сразу после того, как прочитает Закон "http://www.uspa.gov.ua/ru/zakonodatelstvo/dejstvuyushchie-normativno-pravovye-akty/298-zakon-ukraini-o-morskikh-portakh-ukraini О морских портах Украини" и убедится что кроме АМПУ, другие владельцы у портов не предусмотрены, как собственно и "инвестиции" туда. Хотя ему, для начала, было бы неплохо прочитать Конституцию, хотя бы в разделе полномочий и обязанностей Президента, но "то вже таке"!
05.04.2021 18:51 Ответить
мечты-мечты для видосиков..а в Катаре об этом хоть знают?))
показать весь комментарий
05.04.2021 17:13 Ответить
Ну да)зекретин 16мин рассуждал о развитии демократии в США,остальные 10 переводчик переводил его на английский -а потом время кончилось
показать весь комментарий
05.04.2021 17:16 Ответить
даже хуже..)
Новые небольшие подробности звонка Байдена. Инициатором звонка был Байден. Украинскую сторону предупредили за пол-часа до связи. Зеленский говорил на русском языке. Переводил личный помощник президента США Байдена [имя не разглашается]. Длительность разговора - 32 минуты. Использование времени 16 минут - Байден, 10 минут - переводчик, 6 минут - Зеленский.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
Байден жеж долго восхищался деятельностью Нелоха, вот и наговорил на 16 мин.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:31 Ответить
05.04.2021 17:55 Ответить
Он также отметил важность подписания документов о признании дипломов украинских моряков, а также украинских водительских удостоверений.

шо, опять "признание", в ТРЕТИЙ раз?)) нууу, теперь заживем.. вовка-шмаркля сделалО огромадное достижение - щаз все ломанутся в Катар кататься на авто)))
05.04.2021 17:18 Ответить
Ха-ха-ха)))))да забейте этого кретина кто нибудь...лопатой
05.04.2021 17:14 Ответить
Валерия, я уже могу вас идентифицировать без ника, просто по характерному сленгу
показать весь комментарий
05.04.2021 18:00 Ответить
Хроника одного президента
‎05.‎04.‎202

Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. В качестве рычага на Европу используется вопрос "СП-2". Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно. Франция и Германий идут на сепаратный сговор и выступают посредниками в продвижении требований России.
Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе.
Классический пример - подписанное соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели).
Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину.
05.04.2021 17:14 Ответить
что ему Ярмак говорит, то он и делает, а так - бабада
05.04.2021 17:17 Ответить
шо они в ОПе курят? Или они не знают, что Турция запретила проход газовозов через Босфор? И как они решили при таком положении дел сжиженный газ импортировать? Скорее всего очередной развод от зенелоха уже катарского. http://www.thesis.od.ua/2015/03/20/turtsiya-obyasnila-svoj-zapret-na-prokhod-cherez-bosfor-lng-tankerov-dlya-ukrainy/
05.04.2021 17:29 Ответить
Бабадакаль привезёт из Катара жменю песка *** лохобанов,
скажет вот она, помощь ....
а потом курнёт айкос и забормочет: "бабада, бабада, песок ! "
05.04.2021 17:15 Ответить
У нього сьогодні бенефіс...
05.04.2021 17:15 Ответить
арабы просто так денег не дают. Что взамен?
05.04.2021 17:16 Ответить
А ему никто денег не даёт)даже англичане не дали -а как бубочка прошлой осенью брехал про 2,5млрд фунтов стерлингов,а зебилы сцали кипятком -песня
05.04.2021 17:19 Ответить
Я так понимаю, что несколько ближайших месяцев мы продержимся на сказках из Катара. Оман уже был. Что там еще, Бахрейн и Саудия? Этого хватит до начала 22 года. А дальше?
05.04.2021 17:17 Ответить
Мальдіви, Сейшели ше багато гарних курортів!
05.04.2021 17:21 Ответить
Мальдивы не трожь. Это ж баріга на крові застолбил.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:43 Ответить
А как же АраОхамевший? По 80 долларов.
05.04.2021 18:25 Ответить
05.04.2021 17:18 Ответить
Пипец, а чо не с Дубаями водиться? Ведь Катар - это Эмираты 15-20-ти летней давности...ХМЫ...
05.04.2021 17:22 Ответить
К слову, Эмираты с Катаром - на "ножах", по некоторым политическим взглядам. Дружить открыто с Катаром - нажить врага в лице Дубай.
05.04.2021 17:26 Ответить
Катар одна из богатейших стран Персидского залива. И, наверное, мира. С бесплатной медициной и образованием.
05.04.2021 18:08 Ответить
Може, Мендельшу в лизинг согласятся взять?
05.04.2021 17:22 Ответить
Вы имели в виду ДЛЯ лизинга?
05.04.2021 18:06 Ответить
Ну да.
06.04.2021 06:51 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти. (с)
05.04.2021 17:23 Ответить
Такое ощущение, что он там обкуренным в заложниках оказался. Вот и несет всякую ересь чтобы отпустили назад.
05.04.2021 17:26 Ответить
05.04.2021 17:27 Ответить
Самолеты летят будем бомбить из той же серии
05.04.2021 17:31 Ответить
05.04.2021 17:36 Ответить
ента чта, бубочку в шлепках принимают?
05.04.2021 17:41 Ответить
как то вавий все больше становится похож на ***** на минималках
05.04.2021 17:37 Ответить
На минималках в смысле размера лабутенов?
05.04.2021 17:45 Ответить
в смысле - копирует но херово херово
05.04.2021 17:46 Ответить
Катар - это газ, СПГ.
05.04.2021 17:40 Ответить
это клоун вам сказал? Да не по Сеньке шапка
05.04.2021 17:43 Ответить
пока принижень по катарам лясы точит
одна из официальны страниц НАТО "заговорила" на украинском
https://twitter.com/LANDCMD/status/1378979950456365058
05.04.2021 17:40 Ответить
порты эт хорошо, а чем загружать ?
05.04.2021 17:46 Ответить
Обіцянками президента.
05.04.2021 17:57 Ответить
Международное сотрудничестве Украине не нужно - это зрада! Зелю геть!
05.04.2021 17:54 Ответить
Да. Персидский залив - это братья навек!
05.04.2021 18:22 Ответить
05.04.2021 19:48 Ответить
Візит президента України до Дохи, не до Берліна, Парижа чи Брюсселя - небезпечний сигнал Москві.
Там його точно прочитають не як демонстрацію сили.
Якщо Київ вирішив розіграти партію протистояння та дати гідну відповідь нагнітанню Кремлем атмосфери безпекового загострення і, головне, перемогти у цій партії, то дуже вчасним був би візит Верховного головнокомандувача на фронт, проведення на передовій засідання військового штабу, особисте вивчення ситуації на місці.
Це додало б не лише аргументів під час телефонної розмови з Меркель і Макроном.
Це посилило б політичний авторитет Глави держави в очах міжнародних партнерів, додало б моральної сили його словам та позиції Києва.
Чи змінить цю ситуацію рішення Зеленського повернутися з Катару прямо на фронт?
Питання риторичне ...)
05.04.2021 17:57 Ответить
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане" ... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось... (с) И как версия - Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций". Идеальный финансовый курьер.(с)
05.04.2021 17:58 Ответить
Как там дела с Оманскими инвесторами, с ОАЭ? Надеюсь подписал договор о признании водительских прав между Украиной и Катаром?
05.04.2021 18:20 Ответить
катар, оман - *********************
05.04.2021 20:00 Ответить
https://twitter.com/NATO_EU_Ukraine
https://twitter.com/NATO_EU_Ukraine

Тринадцяте чортиня

@NATO_EU_Ukraine

·https://twitter.com/NATO_EU_Ukraine/status/1379024693131378691 4 ч

В ответ
https://twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk
и
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

А Зеленський ПОГЛИБЛЮЄ відносини тільки з офшорними і монаршими державами-Оман,Катар! З США,Англією та іншими провідними країнами-йому не цікаво-там за дупу можуть взяти! Беня тому приклад!
05.04.2021 18:36 Ответить
Береза: В Катар уже летал один украинский президент - Виктор Янукович. И его тоже тогда никуда не приглашали
05.04.2021, 17:30 • 456 • https://uainfo.org/blognews/1617632557-bereza-v-katar-uzhe-letal-odin-ukrainskiy-prezident-viktor.html#mc-container 1

"Зеленский ездит туда, куда его пускают, а не туда куда нужно Украине. Страны Персидского бассейна конечно интересны для сотрудничества, с точки зрения внешней политики, но точно не являются приоритетной. Правда там можно денег выклянчить под гарантии в виде земли или наоборот разместить кэш", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5977558325603557 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Но для Украины более видны сегодня усиление контактов с ЕС, США, Канадой, Китаем и другими странами, которые могут усилить наши позиции на международной арене. Но в цивилизованные стран Володю стараются больше не приглашать. Его очарование уже сошло на нет, а сворачивание реформ в Украине и коррупционные скандалы в его окружении делают его чуток токсичным и не привлекательным для прагматичных западных лидеров, которые не видят от него пользы или перспектив на уровне межгосударственных контактов. И фоточки с Зеленским им не нужны. Это фотки с ними хочет получить Зеленский. А еще попутешествовать, жать руки мировым лидерам и показывать этим свою значимость в Украине. К сожалению, пользы от этих туров Зеленского нет ни для кого, кроме самого Зеленского.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617615775-esli-chelovek-nikogda-ne-upravlyal-gosudarstvom-no-hochet.html Если человек никогда не управлял государством, но хочет этого, то он покупает игру Sid Meier's Civilization. А в Украине человек без опыта и знаний решил поиграть в реальности - Береза
PS В Катар уже летал один украинский президент - Виктор Янукович. И его тоже тогда никуда не приглашали. Поэтому летал туда, где готовы были принять. Теперь осталось дождаться, что Зеленский встретится с какими-то вождями племён иди ещё какими-то ряженными по примеру президента, перед которым он выступал в сауне", - завершает Береза.
05.04.2021 18:37 Ответить
гы!!клянусь!!и статью не читал!!(оглавления хватило)да бы понять!что ослу оманскому очередного погоняла не избежать!,,КАТАЛА-КАТАРСКИЙ!!"
05.04.2021 19:04 Ответить
А, своих мозгов уже не хватает? Их, тоже нужно модернизировать?
05.04.2021 19:12 Ответить
а, привлечь средства собственных (украинских) инвестором, создав им правильные условия и обеспечив гарантии, походу, религия не позволяет
05.04.2021 20:01 Ответить
О чем вы? Никто ничего никуда не привлекал.

Сколько раз вам надо скормить лапшу с говном, чтобы вы это запомнили?
05.04.2021 22:21 Ответить
в том то и беда, что это и так понятно. было "достаточно одной таблетки" с оманом.
05.04.2021 23:03 Ответить
Оставило страну под сапог уххйлятины , с опасностью для того же Бердянска и Мариуполя - он с кем с Патрушевым там планировал порты развивать ?
05.04.2021 20:55 Ответить
ЗЕ - тупое лепило.
И лепит все это для зебилов, которые еще тупее и память у них, как у ракушки.

Все под копирку, как в Омане, Великобритании, ОАЭ. И в сухом остатке в реале полное нифига.

Ах да. И екще ЧМ по футболу в Катаре. ЗЕ тоже сам и первым придумал.
Зеленский: Будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара - Цензор.НЕТ 7638
05.04.2021 22:19 Ответить
 
 