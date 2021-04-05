Зеленский: Будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах развития и модернизации в ближайшем будущем сети украинских портов при содействии Катара, что позволит Украине стать важным портовым центром на черноморском побережье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства напомнил, что катарский портовый оператор QTerminals уже зашел в пределах концессии в украинские порты и проявляет заинтересованность в следующих шагах.
"Будем развивать и модернизировать украинские порты, а с такими надежными партнерами можем стать важным портовым центром на черноморском побережье в нашем регионе", - заявил Зеленский.
Он также отметил важность подписания документов о признании дипломов украинских моряков, а также украинских водительских удостоверений.
а то судя по разговору вовки-шмаркли и Байдена - "записи" в ОП(Г) вела явно мендельша..))
Новые небольшие подробности звонка Байдена. Инициатором звонка был Байден. Украинскую сторону предупредили за пол-часа до связи. Зеленский говорил на русском языке. Переводил личный помощник президента США Байдена [имя не разглашается]. Длительность разговора - 32 минуты. Использование времени 16 минут - Байден, 10 минут - переводчик, 6 минут - Зеленский.
шо, опять "признание", в ТРЕТИЙ раз?)) нууу, теперь заживем.. вовка-шмаркля сделалО огромадное достижение - щаз все ломанутся в Катар кататься на авто)))
05.04.202
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. В качестве рычага на Европу используется вопрос "СП-2". Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно. Франция и Германий идут на сепаратный сговор и выступают посредниками в продвижении требований России.
Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе.
Классический пример - подписанное соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели).
Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину.
скажет вот она, помощь ....
а потом курнёт айкос и забормочет: "бабада, бабада, песок ! "
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти. (с)
А Зеленський ПОГЛИБЛЮЄ відносини тільки з офшорними і монаршими державами-Оман,Катар! З США,Англією та іншими провідними країнами-йому не цікаво-там за дупу можуть взяти! Беня тому приклад!
05.04.2021, 17:30 • 456 • https://uainfo.org/blognews/1617632557-bereza-v-katar-uzhe-letal-odin-ukrainskiy-prezident-viktor.html#mc-container 1
"Зеленский ездит туда, куда его пускают, а не туда куда нужно Украине. Страны Персидского бассейна конечно интересны для сотрудничества, с точки зрения внешней политики, но точно не являются приоритетной. Правда там можно денег выклянчить под гарантии в виде земли или наоборот разместить кэш", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5977558325603557 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Но для Украины более видны сегодня усиление контактов с ЕС, США, Канадой, Китаем и другими странами, которые могут усилить наши позиции на международной арене. Но в цивилизованные стран Володю стараются больше не приглашать. Его очарование уже сошло на нет, а сворачивание реформ в Украине и коррупционные скандалы в его окружении делают его чуток токсичным и не привлекательным для прагматичных западных лидеров, которые не видят от него пользы или перспектив на уровне межгосударственных контактов. И фоточки с Зеленским им не нужны. Это фотки с ними хочет получить Зеленский. А еще попутешествовать, жать руки мировым лидерам и показывать этим свою значимость в Украине. К сожалению, пользы от этих туров Зеленского нет ни для кого, кроме самого Зеленского.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617615775-esli-chelovek-nikogda-ne-upravlyal-gosudarstvom-no-hochet.html Если человек никогда не управлял государством, но хочет этого, то он покупает игру Sid Meier's Civilization. А в Украине человек без опыта и знаний решил поиграть в реальности - Береза
PS В Катар уже летал один украинский президент - Виктор Янукович. И его тоже тогда никуда не приглашали. Поэтому летал туда, где готовы были принять. Теперь осталось дождаться, что Зеленский встретится с какими-то вождями племён иди ещё какими-то ряженными по примеру президента, перед которым он выступал в сауне", - завершает Береза.
Сколько раз вам надо скормить лапшу с говном, чтобы вы это запомнили?
И лепит все это для зебилов, которые еще тупее и память у них, как у ракушки.
Все под копирку, как в Омане, Великобритании, ОАЭ. И в сухом остатке в реале полное нифига.
Ах да. И екще ЧМ по футболу в Катаре. ЗЕ тоже сам и первым придумал.