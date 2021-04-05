Зеленский: Будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах развития и модернизации в ближайшем будущем сети украинских портов при содействии Катара, что позволит Украине стать важным портовым центром на черноморском побережье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства напомнил, что катарский портовый оператор QTerminals уже зашел в пределах концессии в украинские порты и проявляет заинтересованность в следующих шагах.

"Будем развивать и модернизировать украинские порты, а с такими надежными партнерами можем стать важным портовым центром на черноморском побережье в нашем регионе", - заявил Зеленский.

Он также отметил важность подписания документов о признании дипломов украинских моряков, а также украинских водительских удостоверений.