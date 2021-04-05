В центр Сум будут пускать только в масках

Людям без масок перекроют движение, для этого в центре города выставят специальные полицейские посты.

С такой инициативой выступил мэр Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - при отсутствии маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть. ... Надеюсь, это поможет понять, что когда из дому выходишь - маску в карман!", - заявил мэр.

Лысенко поручил начальнику отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему пребывания постов.

За последние сутки в Сумах подтверждено 215 случаев заболевания коронавирусом.

