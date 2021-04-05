РУС
Новости Борьба с коронавирусом
В центр Сум будут пускать только в масках

Людям без масок перекроют движение, для этого в центре города выставят специальные полицейские посты.

С такой инициативой выступил мэр Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - при отсутствии маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть. ... Надеюсь, это поможет понять, что когда из дому выходишь - маску в карман!", - заявил мэр.

Лысенко поручил начальнику отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему пребывания постов.

За последние сутки в Сумах подтверждено 215 случаев заболевания коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: Комендантский час в Киеве могут ввести, если "цифры будут зашкаливать" и произойдет коллапс медсистемы, - Кличко

маска (166) Сумы (1234) Лысенко_Александр (15) COVID-19 (18608) маски (115)
Топ комментарии
+4
Цікаво, а кийки будуть як в індусів, чи поліцейські обійдуться штатними?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:13 Ответить
+4
Так то оно так, но намордники вообще, а тем более на свежем воздухе, хороши только для забалтывания нервного лохтората.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:25 Ответить
+2
Аби цьому ініціативному меру потім ці маски не засунули в одне місце...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:14 Ответить
а вениками будут ветер разгонят в правильном направлении дэбилоидные времена.... веселые времена наступили не имеющие ничего общего с вопросами профилактики борьбы с Ковид и его производнымы причем маски если Уханского варианта давно нет он трансформирвоалс в кучу иных мутационных штаммов теперь дети заражаются быстро а они маски не носят...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:33 Ответить
Люди хочуть обійматися й облизувати унітази, а їх примушують носити маски.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
Они бы лучше пошли в инфекционные отделения больниц и там пооблизывали бы все подряд. Тогда точно бы доказали, есть вирус или нету)
показать весь комментарий
05.04.2021 17:25 Ответить
Ні, хай ідуть попрацюють там санітарами. Тим більше, на костюмах, масках та антисептиках можна зекономити.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:48 Ответить
Не всіх дурних війна забрала.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:44 Ответить
"В кого в голові капустяна розсада,не допоможе і посада." Приказка народна,якщо що...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:53 Ответить
Какие фееричные мрази,нет слов....про нарушения конституциионных прав никто не вспоминает,уже давно подтираются Конституцией,пох..
показать весь комментарий
05.04.2021 19:40 Ответить
В партизанському краї трохи вже підзабули про комендантські години та аусвайси. Наразі є можливість пригадати.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:53 Ответить
Хвала Лисенку, усіх хто без маски у концтабори. Слава Україні
показать весь комментарий
06.04.2021 11:37 Ответить
 
 