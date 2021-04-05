РУС
Космический корабль впервые в истории перестыковался с МКС. ВИДЕО

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме успешно отделился, а потом состыковался с другим шлюзом Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX.

Soft capture confirmed of the @SpaceX Crew Dragon to the space-facing port of the Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/GWIN264rEX

— International Space Station (@Space_Station) April 5, 2021

Повторная стыковка заняла около 40 минут. На борту корабля находились четыре члена экипажа (американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути). 

Перестыковка потребовалась, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon, запуск которого намечен на 23 апреля. Планируется, что он доставит на орбитальную станцию американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос. ВИДЕО

Перестыковка корабля Crew Dragon на МКС проводилась впервые. Астронавты Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прибыли на МКС на корабле Crew Dragon 16 ноября прошлого года. Ожидается, что на этом же корабле они вернутся на Землю 28 апреля. Кроме них на орбитальной станции в настоящее время находятся американка Кэтлин Рубинс, а также российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

космос (791) Международная космическая станция (18) SpaceX (62)
+18
Спасибо Илону Маску, один из немногих кто двигает прогресс. ************ не повторить ни когда.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:22 Ответить
+12
Тим часом кацапи на батутах стрибали...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:24 Ответить
+10
Це вам не стєрхів ганяти...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:24 Ответить
Что ГАВ, покорми собак и ничего не нажимай
показать весь комментарий
05.04.2021 21:21 Ответить
Спасибо Илону Маску, один из немногих кто двигает прогресс. ************ не повторить ни когда.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:22 Ответить
Поддерживаю Ваше презрение к русне и восторжение Маском, но конкретно здесь особого достижения нет. Транспортные корабли на МКС постоянно стыковываются, отстыковываются и перестыковываются.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:58 Ответить
и сколько из них перестыковались? Паршун - тупоформа
показать весь комментарий
05.04.2021 23:56 Ответить
26
показать весь комментарий
05.04.2021 23:59 Ответить
Це вам не стєрхів ганяти...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:24 Ответить
Тим часом кацапи на батутах стрибали...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:24 Ответить
амєріканскіє батути - онє такіє!
показать весь комментарий
05.04.2021 21:29 Ответить
к кацапне Маск придет порядок наведет.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:34 Ответить
Маск прідйот-кацапав на Марс завізйот.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:09 Ответить
Зато гениальная русня по северно-морскому пути с ледоколами в Китай сжиженный газ доставляет.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:35 Ответить
и всплывает из подольда на полюсе на своих ундервасерботах.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:38 Ответить
пока всплывает,а там - как карта ляжет..
показать весь комментарий
05.04.2021 21:59 Ответить
Ну ... они и гланды через жопу автогеном вырезают. Главное для них это героическая борьба с трудностями.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:26 Ответить
Рыжикова и Сверчкова можно, в принципе, там оставить...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:36 Ответить
Ну так, туалет жеж в американском секторе надо кому-то чистить.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:42 Ответить
Ті астронавти якби не стали заручниками у цих шантажистів.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:39 Ответить
А я сперва подумал, что они перестыковали Дракона подальше от дырок в парашном сортире.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:44 Ответить
Рыжиков и Сверчков это случайно не любители шпили посмотреть ?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:44 Ответить
Не космический корабль, а именно Crew Dragon впервые это сделал.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:45 Ответить
Тю...какие мелочи.
Долбойоб Рогозин вот зачудил доставить венерианский грунт
https://pikabu.ru/story/chto_ili_kto_meshaet_vzyat_probyi_grunta_s_veneryi_atmosfera_i_minfin_7639918
показать весь комментарий
05.04.2021 21:46 Ответить
только после того, как фобос-грунт доставит пробы со дна тихого океана. иначе венера-грунт может столкнуться с ним там на дне.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:09 Ответить
с фобоса уже почти доставили
показать весь комментарий
05.04.2021 22:55 Ответить
натурально, девичьё фамилиё второго чисто руцкое, чудь-сверчков ))
показать весь комментарий
05.04.2021 22:06 Ответить
В это время в якутской деревне известный скульптор...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:14 Ответить
Кацапських козмонавтів можна відправити до дому транспортним кораблем, разом з використаним туалетним папером та іншим сміттям.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:57 Ответить
Зря на МКС кацапы в космос выходили. Уже могли бы с помощью синей изоленты собрать в пучки свои провода и шланги.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:49 Ответить
Там кацапов хоть подкармливают изредка?
Они ж там без жратвы, вроде, остались...
И, вообще, выяснили, кто дырку просверлил, а потом жвачкой залепил?
показать весь комментарий
06.04.2021 04:22 Ответить
рогозин с ********* гундяевым и не такие стыковки производит ...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:42 Ответить
 
 