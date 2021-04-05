Космический корабль впервые в истории перестыковался с МКС. ВИДЕО

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме успешно отделился, а потом состыковался с другим шлюзом Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX.

Soft capture confirmed of the @SpaceX Crew Dragon to the space-facing port of the Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/GWIN264rEX — International Space Station (@Space_Station) April 5, 2021

Повторная стыковка заняла около 40 минут. На борту корабля находились четыре члена экипажа (американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути).

Перестыковка потребовалась, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon, запуск которого намечен на 23 апреля. Планируется, что он доставит на орбитальную станцию американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Перестыковка корабля Crew Dragon на МКС проводилась впервые. Астронавты Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прибыли на МКС на корабле Crew Dragon 16 ноября прошлого года. Ожидается, что на этом же корабле они вернутся на Землю 28 апреля. Кроме них на орбитальной станции в настоящее время находятся американка Кэтлин Рубинс, а также российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.