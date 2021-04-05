УКР
Космічний корабель вперше в історії перестикувався з МКС. ВIДЕО

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX в автоматичному режимі успішно відокремився, а потім зістикувався з іншим шлюзом Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter SpaceX.

Soft capture confirmed of the @SpaceX Crew Dragon to the space-facing port of the Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/GWIN264rEX

— International Space Station (@Space_Station) April 5, 2021

Повторна стиковка зайняла близько 40 хвилин. На борту корабля перебувало чотири члени екіпажу (американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також японець Соїті Ногуті).

Перестиковка потрібна, щоб звільнити місце для іншого корабля Crew Dragon, запуск якого намічено на 23 квітня. Планується, що він доставить на орбітальну станцію американських астронавтів Шейна Кімброу і Меган Макартур, а також японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

Перестиковка корабля Crew Dragon на МКС проводилася вперше. Астронавти Хопкінс, Гловер, Вокер і Ногуті прибули на МКС на кораблі Crew Dragon 16 листопада минулого року. Очікується, що на цьому ж кораблі вони повернуться на Землю 28 квітня. Крім них на орбітальній станції наразі перебувають американка Кетлін Рубінс, а також російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков.

+18
Спасибо Илону Маску, один из немногих кто двигает прогресс. ************ не повторить ни когда.
показати весь коментар
05.04.2021 21:22 Відповісти
+12
Тим часом кацапи на батутах стрибали...
показати весь коментар
05.04.2021 21:24 Відповісти
+10
Це вам не стєрхів ганяти...
показати весь коментар
05.04.2021 21:24 Відповісти
Что ГАВ, покорми собак и ничего не нажимай
показати весь коментар
05.04.2021 21:21 Відповісти
Спасибо Илону Маску, один из немногих кто двигает прогресс. ************ не повторить ни когда.
показати весь коментар
05.04.2021 21:22 Відповісти
Поддерживаю Ваше презрение к русне и восторжение Маском, но конкретно здесь особого достижения нет. Транспортные корабли на МКС постоянно стыковываются, отстыковываются и перестыковываются.
показати весь коментар
05.04.2021 21:58 Відповісти
и сколько из них перестыковались? Паршун - тупоформа
показати весь коментар
05.04.2021 23:56 Відповісти
26
показати весь коментар
05.04.2021 23:59 Відповісти
Це вам не стєрхів ганяти...
показати весь коментар
05.04.2021 21:24 Відповісти
Тим часом кацапи на батутах стрибали...
показати весь коментар
05.04.2021 21:24 Відповісти
амєріканскіє батути - онє такіє!
показати весь коментар
05.04.2021 21:29 Відповісти
к кацапне Маск придет порядок наведет.
показати весь коментар
05.04.2021 21:34 Відповісти
Маск прідйот-кацапав на Марс завізйот.
показати весь коментар
05.04.2021 22:09 Відповісти
Зато гениальная русня по северно-морскому пути с ледоколами в Китай сжиженный газ доставляет.
показати весь коментар
05.04.2021 21:35 Відповісти
и всплывает из подольда на полюсе на своих ундервасерботах.
показати весь коментар
05.04.2021 21:38 Відповісти
пока всплывает,а там - как карта ляжет..
показати весь коментар
05.04.2021 21:59 Відповісти
Ну ... они и гланды через жопу автогеном вырезают. Главное для них это героическая борьба с трудностями.
показати весь коментар
05.04.2021 23:26 Відповісти
Рыжикова и Сверчкова можно, в принципе, там оставить...
показати весь коментар
05.04.2021 21:36 Відповісти
Ну так, туалет жеж в американском секторе надо кому-то чистить.
показати весь коментар
05.04.2021 21:42 Відповісти
Ті астронавти якби не стали заручниками у цих шантажистів.
показати весь коментар
05.04.2021 21:39 Відповісти
А я сперва подумал, что они перестыковали Дракона подальше от дырок в парашном сортире.
показати весь коментар
05.04.2021 21:44 Відповісти
Рыжиков и Сверчков это случайно не любители шпили посмотреть ?
показати весь коментар
05.04.2021 21:44 Відповісти
Не космический корабль, а именно Crew Dragon впервые это сделал.
показати весь коментар
05.04.2021 21:45 Відповісти
Тю...какие мелочи.
Долбойоб Рогозин вот зачудил доставить венерианский грунт
https://pikabu.ru/story/chto_ili_kto_meshaet_vzyat_probyi_grunta_s_veneryi_atmosfera_i_minfin_7639918
показати весь коментар
05.04.2021 21:46 Відповісти
только после того, как фобос-грунт доставит пробы со дна тихого океана. иначе венера-грунт может столкнуться с ним там на дне.
показати весь коментар
05.04.2021 22:09 Відповісти
с фобоса уже почти доставили
показати весь коментар
05.04.2021 22:55 Відповісти
натурально, девичьё фамилиё второго чисто руцкое, чудь-сверчков ))
показати весь коментар
05.04.2021 22:06 Відповісти
В это время в якутской деревне известный скульптор...
показати весь коментар
05.04.2021 22:14 Відповісти
Кацапських козмонавтів можна відправити до дому транспортним кораблем, разом з використаним туалетним папером та іншим сміттям.
показати весь коментар
05.04.2021 22:57 Відповісти
Зря на МКС кацапы в космос выходили. Уже могли бы с помощью синей изоленты собрать в пучки свои провода и шланги.
показати весь коментар
06.04.2021 01:49 Відповісти
Там кацапов хоть подкармливают изредка?
Они ж там без жратвы, вроде, остались...
И, вообще, выяснили, кто дырку просверлил, а потом жвачкой залепил?
показати весь коментар
06.04.2021 04:22 Відповісти
рогозин с ********* гундяевым и не такие стыковки производит ...
показати весь коментар
06.04.2021 08:42 Відповісти
 
 