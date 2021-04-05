Космічний корабель вперше в історії перестикувався з МКС. ВIДЕО

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX в автоматичному режимі успішно відокремився, а потім зістикувався з іншим шлюзом Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter SpaceX.

Soft capture confirmed of the @SpaceX Crew Dragon to the space-facing port of the Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/GWIN264rEX — International Space Station (@Space_Station) April 5, 2021

Повторна стиковка зайняла близько 40 хвилин. На борту корабля перебувало чотири члени екіпажу (американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також японець Соїті Ногуті).

Перестиковка потрібна, щоб звільнити місце для іншого корабля Crew Dragon, запуск якого намічено на 23 квітня. Планується, що він доставить на орбітальну станцію американських астронавтів Шейна Кімброу і Меган Макартур, а також японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

Перестиковка корабля Crew Dragon на МКС проводилася вперше. Астронавти Хопкінс, Гловер, Вокер і Ногуті прибули на МКС на кораблі Crew Dragon 16 листопада минулого року. Очікується, що на цьому ж кораблі вони повернуться на Землю 28 квітня. Крім них на орбітальній станції наразі перебувають американка Кетлін Рубінс, а також російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков.

