У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню
Система отримання кисню "Електрон-ВМ" відключилася в російському сегменті Міжнародної космічної станції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".
Також стало відомо про те, що в російському модулі "Зірка" позаштатно відключилася система кондиціонування повітря. Космонавт Сергій Рижиков запевнив, що екіпажу ніщо не загрожує, і пообіцяв запустити механізм найближчим часом.
З жовтня по грудень "Електрон-ВМ" виходив із ладу шість разів. Кілька днів тому - під час чергової поломки - механізм намагалися реанімувати, проте це не допомогло. Ситуацію посилює витік повітря у тому ж модулі "Зірка". Його було виявлено в серпні. Відтоді російський екіпаж марно намагається усунути витікання: не вдається відшукати тріщину. Минулого тижня її пошуки було припинено.
У грудні стало відомо, що на станції добігають кінця "резервні запаси газу". Доставити кисень планується в лютому за допомогою російського вантажного корабля. На допомогу команді може прийти і система отримання кисню OGS, що розміщена в американському сегменті МКС.
Зараз на МКС працюють росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американці Кетлін Рубінс, Майкл Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер, а також японець Соїті Ногуті.
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На орбіті - "ой сенкью вери мач, френдс! Ить скусно! Джонни, гив ми ван море тьюбик, плиз! Ай лав Юэсэй, Раша - Америка бхай-бхай!"
...
Трохи згодом на землі - "тьху, пиндосская жрачка - говно! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"
Кацманафты - падыхают!
А люди грят што в "дворцах путина" полно еды и кислороду и
там есть новейшый унитаз и харошый йоршык к нему !
Кацы! Это фсё - ваше!
Вперёд послезавтра на баррикады !
Певно, ще і грошей під цей =проект= накрали ...
Подышать бы тоже ...
А Фуйло: - Идите ... взад ,
две кацапских рожи !
https://twitter.com/Mars_FM13 Mars https://twitter.com/Mars_FM13 @Mars_FM13 https://twitter.com/Mars_FM13/status/1351424085138534402 19 янв.
МКС - модель ближайшего будущего, метафора.
Символ Перестройки и объединённых усилий с Западом.
Когда-то было громадьё планов.
Но вот остался разваливающийся отсек с иконами, голодом и дырами, через которые крадут воздух.
- Это моей бабушки !
- И что она сказала ?
- П-п-х-х, п-х-х.., п-п-п х-х . . .
и он отправится в нескончаемое Путешествие Величия в поисках братьев по разуму.
І не треба придумувати анекдотів ...
Американці, втікайте од них ... Летіть кудись окремо.
Аби ще той корабель у лютому до них добрався.
Бо прийдеться американцям забирати цих нещасних з собою на Землю.
От тільки місця може не бути.
Украинские Ан-124 успешно летают, а российские падают
из-за ненадлежащего обслуживания.
С российской космичской станции смеются не только украинцы,
а все кого она смешит: это надо уметь - насверлить дырок
и е уметь их обнаружить, да впридачу остаться без еды - покорители Космоса
просють у американцев недоеденную корочку - "Величие" как оно есть ....
Белка и Стрелка летали успешнее.