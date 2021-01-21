У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню

Система отримання кисню "Електрон-ВМ" відключилася в російському сегменті Міжнародної космічної станції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".

Також стало відомо про те, що в російському модулі "Зірка" позаштатно відключилася система кондиціонування повітря. Космонавт Сергій Рижиков запевнив, що екіпажу ніщо не загрожує, і пообіцяв запустити механізм найближчим часом.

З жовтня по грудень "Електрон-ВМ" виходив із ладу шість разів. Кілька днів тому - під час чергової поломки - механізм намагалися реанімувати, проте це не допомогло. Ситуацію посилює витік повітря у тому ж модулі "Зірка". Його було виявлено ​​в серпні. Відтоді російський екіпаж марно намагається усунути витікання: не вдається відшукати тріщину. Минулого тижня її пошуки було припинено.

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У грудні стало відомо, що на станції добігають кінця "резервні запаси газу". Доставити кисень планується в лютому за допомогою російського вантажного корабля. На допомогу команді може прийти і система отримання кисню OGS, що розміщена в американському сегменті МКС.

Зараз на МКС працюють росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американці Кетлін Рубінс, Майкл Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер, а також японець Соїті Ногуті.

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