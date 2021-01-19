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Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці

Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці

Російські космонавти на Міжнародній космічній станції залишилися без продуктів через затримку корабля із Землі. Американські астронавти безкоштовно передали їм 13 контейнерів з їжею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

Продукти росіянам мав доставити вантажний корабель "Прогрес". Планувалося, що він вирушить на МКС 11 грудня, але його старт перенесли на 15 лютого "через необхідність проведення додаткових перевірок".

Росія попросила США, щоб продукти росіянам доставили на американському кораблі. Але там відповіли, що везти з Землі нічого не потрібно: в американському секторі МКС їжі вистачить на всіх.

Всього астронавти передали космонавтам 13 контейнерів з продуктами.

Зараз на МКС працюють російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американські астронавти Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер, а також японець Соїті Ногуті.

Читайте також: Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС. ВIДЕО

Автор: 

космос (860) Міжнародна космічна станція (18) росія (64895) США (22455) їжа (428)


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Топ коментарі
+73
Тут скорее здравый смысл сработал. Лучше так дать им пожрать, чем они украдут или устроят голодный бунт
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19.01.2021 16:53
+69
Вот увидите - вернутся козлонавты в родимую страну-помойку, начнут рассказывать какая гадость эта американская еда.
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19.01.2021 17:00
+67
Позорище кацапское, до сих пор лендлиз не заканчивается..." тушонка второй фронт".
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19.01.2021 16:53
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Нельзя. Нельзя, никак нельзя отпускать кацапов одних в космос. Потом ради ихнего спасения придется организовывать или пожарную команду или бригаду орбитальных сантехников или полевую кухню. А может и половую
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19.01.2021 19:28 Відповісти
Кацапу должно бути западло жрать піндосівську їжу. Хоча... Після розвалу совка ляшки Буша жерли тіки так А якщо серйозно, то це дуже символічно. США завжди кацапів підгодовували коли у них жерти небуло шо, а як тільки кацап наївся-напився то завжди переставав любити американців
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19.01.2021 19:29 Відповісти
Болезненные кацапы все ищут там милафон алису нефть и газ ..что ли ..нищеброды.или туалетную бумагу с альфа центавры...грязнопопые звездонафты
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19.01.2021 19:34 Відповісти
"ніжки буша" в космосі.
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19.01.2021 19:51 Відповісти
... А вы походите по МКС, поторгуйтесь...
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19.01.2021 19:53 Відповісти
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 8751
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19.01.2021 20:02 Відповісти
А в американских контейнерах для мусора рыться не пробовали?
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19.01.2021 20:05 Відповісти
панове, розповсюджуєм!


Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 3827



Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 2492
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19.01.2021 20:07 Відповісти
і оце теж - до завтрашньої ...гурації

https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·

О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
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19.01.2021 20:12 Відповісти
шедеврально и феерично. вот же обосраное рыжее Чмо))
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19.01.2021 20:14 Відповісти
панове, розповсюджуєм!


з Вашого дозволу, звичайно?
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19.01.2021 20:16 Відповісти
Смотрел вчера. )(уйло окончательно чокнулось. Все таки Навальный представил преогромнейший компромат на рашенфюрера как на вора. Пусть дерутся пауки в рашистской банке.
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 1331
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20.01.2021 07:35 Відповісти
***
Центр управления полетом роскосмос:
- Белка!
- Гав!
- Как дела, Белка!!!
- Гав-гав!!
- Стрелка!!!
- Гав !
- Как обстановка?
- Гав-гав!!!
- Степаныч!
- Гав!!!
- Шо гав! Шо гав?? Накорми собак... ничего не трогай!!!!
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19.01.2021 20:18 Відповісти
- Земля! Земля! Говорит космонавт Хабибулин! Я забыл свои позывные! Земля! Ответьте, какие мои позывные?
- Вообще-то мудак ты, Хабибулин, НО СЕЙЧАС ТЫ СОКОЛ!
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19.01.2021 22:45 Відповісти
Мали б свині з"їсти, а так кацапи з"їдять...
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19.01.2021 20:18 Відповісти
Таке враження що москалям заплатили китайці щоб вони знищили МКС а Китай вже повідомив що приступає до будівництва своєї космічної станції
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19.01.2021 20:59 Відповісти
интересно,по прилету с них как иноагентов спросят?)))
или пока смогут вернуть-там уже сразу вышка за связь с иностранной разведкой))
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19.01.2021 21:17 Відповісти
Жратвы нет, но вы держитесь! Запад вам поможет, заграница с вами!
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19.01.2021 21:19 Відповісти
Еда в иллюминаторе, Еда в иллюминаторе
Еда в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустит кацап о пайке - и не зря
А руки тем не менее, а руки тем не менее
Все тянутся, но также холодны
И, как в часы вяличия, и, как в часы вяличия
Ждет ватник от Америки еды
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19.01.2021 21:20 Відповісти
ну и дураки америкосы! ничему их жизнь не научила!
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19.01.2021 21:25 Відповісти
фуфайки опять обосрались , но теперь уже в космических маштабах
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19.01.2021 21:33 Відповісти
Е̶с̶л̶и̶ когда в феврале ракета грохнется, то худой сожрёт толстого.
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19.01.2021 21:44 Відповісти
Сколько лет возили американцев и еду им. Теперь американцы помогают русне. Респект. Так и должны себя вести земляне.
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19.01.2021 21:46 Відповісти
НАДО ЗА НИМИ ПРИГЛЯДЫВАТЬ ! а то еще лампочки повыкручивают и украдут ))
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19.01.2021 21:56 Відповісти
Натякаєте, що лаптєногий екіпаж - зашифровані мумі?
Тоді мало того, що повикручують лампочки, то ще пожеруть їх!
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20.01.2021 12:07 Відповісти
ну как было в каком то арендованом ими здании посольства! А че дома в стране-помойке пригодиться!
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21.01.2021 07:59 Відповісти
Быстренько-быстренько пока кацапы все не сожрали!
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 9841
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19.01.2021 21:58 Відповісти
Всю жрачку на закуску употребили, а теперь попрошайничают.
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19.01.2021 22:03 Відповісти
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 7054
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20.01.2021 07:47 Відповісти
Хай зкріпно рукавом *********!
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20.01.2021 12:04 Відповісти
ой, зря!!! Зря этих крисюков кормите!!!!
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19.01.2021 22:12 Відповісти
Це завжди у крові було у кацапів, щоб просити їжу в американців.
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19.01.2021 23:00 Відповісти
Еды нет, но вы держитесь.
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19.01.2021 23:03 Відповісти
Вспоминается старый анекдот :"...и как-то совершенно по новому взлянул космонавт Иванов на космонавта Сидорова, когда из ЦУПа сообщили, что грузовой корабль с припасами для МКС потерял управление, и не сможет состыковаться, а следующий плановый пуск с Байконура будет только через 4 месяца..."
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19.01.2021 23:07 Відповісти
А чего на фото 3 россиян, а в тексте двое. Они подругу уже сьели?
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19.01.2021 23:53 Відповісти
слишком американцы добрые. *********** при случае ещё воткнут им нож в спину.
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20.01.2021 00:00 Відповісти
- Когда у нас закончилась еда, мы стали молиться на наши иконы и случилось чудо! Из соседнего отсека появились пиндосы и дали нам покушать, - рассказал один из российских космонавтов
https://censor.net/ru/comments/locate/3242792/01921486-ca75-7041-b574-b56c19966cae
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20.01.2021 00:08 Відповісти
Мокшанский экипаж неверно поняли. Они хотели НАЖРАТЬСЯ, ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК, а наивные американцы подумали, что у них нечего ЕСТЬ. Ну бояры у американцев явно нет.
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20.01.2021 01:21 Відповісти
Ні бояри, ні навіть браги...
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20.01.2021 10:10 Відповісти
После 17 года кормили,и сей час история повторяется.А потом еда появится будут кричать что американцы козлы.
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20.01.2021 01:28 Відповісти


Найбільше мені сподобалося слово =падкармлівают=.
Це так про тваринок пишуть.

Редактору - залік.
Це - не часте явище.
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20.01.2021 03:14 Відповісти
З мови зняли .
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20.01.2021 10:07 Відповісти
Это что же то они, едят пиндосскую еду, даааа, не скрепно товарищи, ахаха вяликий позор роскосмосу
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20.01.2021 04:40 Відповісти
Сколько не пыталась омерика поставить расию на колени
ничего не получается-
Лежит пьяная в луже-не встает
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20.01.2021 06:57 Відповісти
Мало того. Процес вставанія-с-калєн-расєї, який найчастіше перед своїми "виборами" оголошує *****, виглядає монументально. І, безумовно, зкріпно.
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20.01.2021 10:06 Відповісти
Сколько комментов, с претензией на юмор. Прям событие вселенского масштаба, старт корабля отложили. Понять не дано, что они там все вместе живут, и уж трястись за копеечные наборы, реально смешно. Вот года два назад, у американцев туалет сломался, и они по нужде к русским ходили. Если бы их не пустили, не смешнее бы было?
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20.01.2021 08:20 Відповісти
Ти заблукав, лапоть. Давайдасвіданія звідси.
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20.01.2021 10:22 Відповісти
Бедные космонавты рф в космосе отдуваются свои здоровьем и жизнью за безмозглую политику совдеповско-сталинско-путинского режима
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20.01.2021 09:08 Відповісти
Обережніше, бо в шмарклях утопишся.
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20.01.2021 10:26 Відповісти
Ты коммунист, или комсомолец?
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20.01.2021 12:42 Відповісти
КОГДА УЖЕ ЭТОГО ХЙЛА В СОРТИРЕ ЗАМОЧАТ !!!
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20.01.2021 09:08 Відповісти
Кормить на халяву можно , но исключительно только мужским "майонезом"
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20.01.2021 09:21 Відповісти
Автомат з фанфуриками на МКС доправили а жрачку забули.....
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20.01.2021 09:39 Відповісти
От воно! Голодупе вялічіє москалів у чистому вигляді!
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20.01.2021 09:59 Відповісти
вже "грьобані піндоси" кацапську мерзоту і у космосі відгодовують - млять ВРАГИ СрЮЦЬКага МИРя. Гади рятують від голоду мудил ************** з часів царату, і все для іванів невдячних американці погані і головні вороги.
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20.01.2021 10:22 Відповісти
Добрі справи безкарними не залишаються.
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20.01.2021 10:25 Відповісти
Вы можете себе представить что бы американцы когда то бы попросили РФ дать еды на космическом корабле??? ТА НИКОГДА БЫ ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЫ!!! А РАША ЕСТЬ РАША!!!
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20.01.2021 14:40 Відповісти
кацапам воду продавать нужно по цене полета в космос
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20.01.2021 15:57 Відповісти
И снится им не рокот космодрома, а просто рядовая колбаса ...
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20.01.2021 17:36 Відповісти
Вот кацапам Сталина не хватает, он бы этих космонавтов после возвращения на родину расстрелял как предателей.
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20.01.2021 17:42 Відповісти
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