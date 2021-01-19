Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці
Російські космонавти на Міжнародній космічній станції залишилися без продуктів через затримку корабля із Землі. Американські астронавти безкоштовно передали їм 13 контейнерів з їжею.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".
Продукти росіянам мав доставити вантажний корабель "Прогрес". Планувалося, що він вирушить на МКС 11 грудня, але його старт перенесли на 15 лютого "через необхідність проведення додаткових перевірок".
Росія попросила США, щоб продукти росіянам доставили на американському кораблі. Але там відповіли, що везти з Землі нічого не потрібно: в американському секторі МКС їжі вистачить на всіх.
Всього астронавти передали космонавтам 13 контейнерів з продуктами.
Зараз на МКС працюють російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американські астронавти Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер, а також японець Соїті Ногуті.
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Дворец для пуйла. История самой большой взятки.
https://youtu.be/ipAnwilMncI
https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·
О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
з Вашого дозволу, звичайно?
Центр управления полетом роскосмос:
- Белка!
- Гав!
- Как дела, Белка!!!
- Гав-гав!!
- Стрелка!!!
- Гав !
- Как обстановка?
- Гав-гав!!!
- Степаныч!
- Гав!!!
- Шо гав! Шо гав?? Накорми собак... ничего не трогай!!!!
- Вообще-то мудак ты, Хабибулин, НО СЕЙЧАС ТЫ СОКОЛ!
или пока смогут вернуть-там уже сразу вышка за связь с иностранной разведкой))
Еда в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустит кацап о пайке - и не зря
А руки тем не менее, а руки тем не менее
Все тянутся, но также холодны
И, как в часы вяличия, и, как в часы вяличия
Ждет ватник от Америки еды
Тоді мало того, що повикручують лампочки, то ще пожеруть їх!
https://censor.net/ru/comments/locate/3242792/01921486-ca75-7041-b574-b56c19966cae
Найбільше мені сподобалося слово =падкармлівают=.
Це так про тваринок пишуть.
Редактору - залік.
Це - не часте явище.
ничего не получается-
Лежит пьяная в луже-не встает