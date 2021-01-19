Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці

Російські космонавти на Міжнародній космічній станції залишилися без продуктів через затримку корабля із Землі. Американські астронавти безкоштовно передали їм 13 контейнерів з їжею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

Продукти росіянам мав доставити вантажний корабель "Прогрес". Планувалося, що він вирушить на МКС 11 грудня, але його старт перенесли на 15 лютого "через необхідність проведення додаткових перевірок".

Росія попросила США, щоб продукти росіянам доставили на американському кораблі. Але там відповіли, що везти з Землі нічого не потрібно: в американському секторі МКС їжі вистачить на всіх.

Всього астронавти передали космонавтам 13 контейнерів з продуктами.

Зараз на МКС працюють російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американські астронавти Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер, а також японець Соїті Ногуті.

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