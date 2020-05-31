УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12006 відвідувачів онлайн
Новини Відео
24 584 316

Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС. ВIДЕО

Астронавти NASA Дуг Херлі та Боб Бенкен долучилися до команди Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер NASA.

Вони долучилися до представника Сполучених Штатів Крістофера Кессіді та представників РФ Анатолія Іванишина й Івана Вагнера, які прибули на станцію 10 квітня.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020

Читайте також: Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"

Нагадаємо, першу спробу запуску, заплановану на середу, 27 травня, було відтерміновано через штормову погоду.

30 травня астронавти Даг Херлі та Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

31 травня їхня капсула Crew Dragon стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім НАСА оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.

Читайте також: Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті

Автор: 

NASA (172) космос (861) Міжнародна космічна станція (18) SpaceX (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
Вони зайшли через американські двері, а не через кацапські))
показати весь коментар
31.05.2020 21:13
+57
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС - Цензор.НЕТ 4341
показати весь коментар
31.05.2020 21:19
+47
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС - Цензор.НЕТ 9392
показати весь коментар
31.05.2020 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
А вы, кацапы - везде... Только "таланты" - своеобразные... Куда ни придёте - везде нагадите...
показати весь коментар
01.06.2020 08:19 Відповісти
Вот где батуты зимуют...Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2648
показати весь коментар
31.05.2020 23:00 Відповісти
"Не мешайте русским натягивать свои батуты! " (Отто фон Бисмарк. ПСС, т.12 стр.245).
показати весь коментар
31.05.2020 23:13 Відповісти
каЦАП летить у космос:

Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 4970

показати весь коментар
31.05.2020 23:26 Відповісти
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 9007
показати весь коментар
31.05.2020 23:30 Відповісти
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2420
показати весь коментар
31.05.2020 23:31 Відповісти
Теперь американцам надо тройную защиту вокруг космодрома и заводов ставить. Москали 100% будут пытаться напакостить, чтобы свою монополию сохранить.
показати весь коментар
31.05.2020 23:36 Відповісти
Тоже мне достижение - Маск запустил ракету.
Пусть в Броварах свою маршрутку запустит.
показати весь коментар
31.05.2020 23:37 Відповісти
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 5648
показати весь коментар
31.05.2020 23:47 Відповісти

Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 4059
показати весь коментар
01.06.2020 00:45 Відповісти
Кацапи й досі вважають,що космос-це їхня собака Лайка,тільки з крилами для того,аби сирити на інші країни зверху.
показати весь коментар
01.06.2020 06:21 Відповісти
Всё, больше рузкими лаптями не будет вонять в космосе. Их больше никуда не пустят
показати весь коментар
01.06.2020 02:51 Відповісти
Насчет чувства юмора: когда американцы успешно вернутся на Землю, рогозину из США придет телеграмма с знакомым каждому советскому человеку стишком -
Мне нужен труп
я выбрал вас
до скорой встречи
Илон Маск.

Если, конечно, к тому моменту еще будет существовать московия с ее роскосмосом...
показати весь коментар
01.06.2020 05:27 Відповісти
Рад за Маска и его команду. Вот так нужно бороться с "руським миром", технологиями, организацией, ясными целями, умением привлечь нужные ресурсы. Пример для властей Украины.
показати весь коментар
01.06.2020 08:03 Відповісти
после убытия кацапов на Землю поменяют замки в дверях,обрежут звонок - и давай иди гуляй,досвидания..
показати весь коментар
01.06.2020 10:49 Відповісти
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2516
показати весь коментар
01.06.2020 11:53 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 