Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС. ВIДЕО

Астронавти NASA Дуг Херлі та Боб Бенкен долучилися до команди Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер NASA.

Вони долучилися до представника Сполучених Штатів Крістофера Кессіді та представників РФ Анатолія Іванишина й Івана Вагнера, які прибули на станцію 10 квітня.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

Читайте також: Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"

Нагадаємо, першу спробу запуску, заплановану на середу, 27 травня, було відтерміновано через штормову погоду.

30 травня астронавти Даг Херлі та Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

31 травня їхня капсула Crew Dragon стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім НАСА оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.

Читайте також: Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті