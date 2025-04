Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС. ВIДЕО

Астронавти NASA Дуг Херлі та Боб Бенкен долучилися до команди Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер NASA.

Вони долучилися до представника Сполучених Штатів Крістофера Кессіді та представників РФ Анатолія Іванишина й Івана Вагнера, які прибули на станцію 10 квітня.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4