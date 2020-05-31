Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС. ВИДЕО
Астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен присоединились к команде Международной космической станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter NASA.
Они присоединились к представителю Соединенных Штатов Кристоферу Кэссиди, РФ Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на станцию 10 апреля.
This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4— NASA (@NASA) May 31, 2020
Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.
30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.
31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.
В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.
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