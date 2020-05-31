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Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС. ВИДЕО

Астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен присоединились к команде Международной космической станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter NASA.

Они присоединились к представителю Соединенных Штатов Кристоферу Кэссиди, РФ Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на станцию 10 апреля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает"

Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.

Также читайте: Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите

Автор: 

NASA (130) космос (786) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+57
Вони зайшли через американські двері, а не через кацапські))
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31.05.2020 21:13
+57
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС - Цензор.НЕТ 4341
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31.05.2020 21:19
+47
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС - Цензор.НЕТ 9392
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31.05.2020 21:13
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А вы, кацапы - везде... Только "таланты" - своеобразные... Куда ни придёте - везде нагадите...
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01.06.2020 08:19 Ответить
Вот где батуты зимуют...Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2648
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31.05.2020 23:00 Ответить
"Не мешайте русским натягивать свои батуты! " (Отто фон Бисмарк. ПСС, т.12 стр.245).
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31.05.2020 23:13 Ответить
каЦАП летить у космос:

Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 4970

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31.05.2020 23:26 Ответить
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 9007
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31.05.2020 23:30 Ответить
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2420
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31.05.2020 23:31 Ответить
Теперь американцам надо тройную защиту вокруг космодрома и заводов ставить. Москали 100% будут пытаться напакостить, чтобы свою монополию сохранить.
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31.05.2020 23:36 Ответить
Тоже мне достижение - Маск запустил ракету.
Пусть в Броварах свою маршрутку запустит.
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31.05.2020 23:37 Ответить
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 5648
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31.05.2020 23:47 Ответить

Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 4059
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01.06.2020 00:45 Ответить
Кацапи й досі вважають,що космос-це їхня собака Лайка,тільки з крилами для того,аби сирити на інші країни зверху.
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01.06.2020 06:21 Ответить
Всё, больше рузкими лаптями не будет вонять в космосе. Их больше никуда не пустят
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01.06.2020 02:51 Ответить
Насчет чувства юмора: когда американцы успешно вернутся на Землю, рогозину из США придет телеграмма с знакомым каждому советскому человеку стишком -
Мне нужен труп
я выбрал вас
до скорой встречи
Илон Маск.

Если, конечно, к тому моменту еще будет существовать московия с ее роскосмосом...
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01.06.2020 05:27 Ответить
Рад за Маска и его команду. Вот так нужно бороться с "руським миром", технологиями, организацией, ясными целями, умением привлечь нужные ресурсы. Пример для властей Украины.
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01.06.2020 08:03 Ответить
после убытия кацапов на Землю поменяют замки в дверях,обрежут звонок - и давай иди гуляй,досвидания..
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01.06.2020 10:49 Ответить
Астронавти Херлі та Бенкен долучилися до команди МКС - Цензор.НЕТ 2516
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01.06.2020 11:53 Ответить
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