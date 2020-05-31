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Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией

Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами США успешно состыковался с Международной космической станцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стыковка произошла в 17:17 по киевскому времени. На 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Также читайте: Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите

Автор: 

космос (785) США (26401)


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Топ комментарии
+72
Молодцы...
Тонкий троллинг козломордых от Маска ...
Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией - Цензор.НЕТ 5171
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31.05.2020 18:14
+48
Рогозин выпил второй ящик водки...
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31.05.2020 18:10
+44
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 25
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31.05.2020 18:19
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И еще и закончил президентство "прихватизировав" 8 миллиардов...
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31.05.2020 19:03 Ответить
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 4897
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31.05.2020 18:41 Ответить
Ты зачем за папкой повторяешь???())
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31.05.2020 18:43 Ответить
в НАСА в центре в масках сидят
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31.05.2020 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rhF Прямая трансляция у Гриши-Кубанца. Коменты - бимба
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31.05.2020 18:44 Ответить
"Такого видео не существует.
Сожалеем об этом."
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31.05.2020 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rhF8Sod26No
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31.05.2020 18:54 Ответить
https://www.theverge.com/2020/5/31/21270807/spacex-docking-crew-dragon-watch-live-stream-how-to-nasa-iss Пряма трансляція астронавтів з МКС (без перекладу)
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31.05.2020 18:45 Ответить
комонавты вещи собирают
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31.05.2020 18:47 Ответить
********* виставив ультиматум Штатам.
американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска,- повідомило "РІА Новости".
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31.05.2020 18:45 Ответить
Батутом.
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01.06.2020 01:24 Ответить
следующий полет в Августе
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31.05.2020 18:46 Ответить
_Вот и хорошо, во и ладненько. Дальнейших успехов Илону и всему человечеству по освоению космоса. А вот Кибертрак, конечно, уродец. Это факт. Повылазило им, что ли?
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31.05.2020 18:46 Ответить
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 3904
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31.05.2020 18:47 Ответить
космонавты поужинали
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31.05.2020 18:49 Ответить
Прямой эфир с капсулы.
https://youtu.be/bIZsnKGV8TE
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31.05.2020 18:51 Ответить
я и стыковку и щас смотрю - https://youtu.be/hEwfpAPjld8
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31.05.2020 18:52 Ответить
Толька мощи ***** на оробите(лучче на Солнце ночью)..
Лучче на бочку с Порохом..
😁
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31.05.2020 18:52 Ответить
Пишут , что рогозин уже поздравил Space Х и Nasa с успехом . Мог бы и компанию Procter и Gamble вспомнить . Наверняка пользовался их изобретением и не жаловался на качество ... .
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31.05.2020 18:52 Ответить
а еще и Боинг готовит свой корабль Старлайн к пуску
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31.05.2020 18:53 Ответить
и Локхид шо то мутит
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31.05.2020 18:54 Ответить
С днем победы кацапня))Вы долго шли к этому.Вернете и Кубань нашу.Все будет Украина!!!Героям Славам,Смерть ворогам.
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31.05.2020 18:55 Ответить
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 1527
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31.05.2020 18:55 Ответить
Маск у космосі, ковід і 100 тисяч жертв, вибори на носі - і тут як тут погроми в прямому етері вам!...

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA/100012514963476?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzM2OTAxMzk1Mw%3D%3D Владимир Щербак
А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету.
Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно...
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31.05.2020 19:00 Ответить
оlele , - сьогодні балакав з брательником із франківська так він каже шо є певна кампанія піарити коронавірус . Всі його знайомі , що заразилися -- видужали . А теперішня епідемія така сама як і звичайний грип . ( Своєму родичу я довіряю більше ніж будь-яким змі ) .
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31.05.2020 19:58 Ответить
На пильних планєтах не зостанються ваші пляшки… 🤣🤣🤣
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31.05.2020 19:02 Ответить
Путин прав из России вывезли больше Половины запасов Золота в НАТО
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31.05.2020 19:08 Ответить
***** и вывез,ему конечно видней
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31.05.2020 19:22 Ответить
валет ты.ватнорылый,слова )(утин и раисия пишутся с маленькой буковки ,потому как уродцы.
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31.05.2020 19:26 Ответить
Кацапчику, твого специфічного "язика" тут не розуміють. Пиши простіше "***** прав, из паРаши вьівезли..."
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31.05.2020 21:21 Ответить
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 6314
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31.05.2020 19:16 Ответить
Это все хорошо.США в очередной раз нагнули рашку.Но реально,какая практическая польза человечеству от того что на МКС десятками лет копошатся какие-то люди в космических костюмах?Это больше похоже на кидание понтов и разбазаривание бабла на ненужные проекты.
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31.05.2020 19:20 Ответить
Польза: туризм. Тому Крузу предлагают сняться в первом фильме, который будут снимать в космосе. Он согласился. И это все не бесплатно, как вы догадываетесь.
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31.05.2020 19:23 Ответить
В космическом туризме нет ничего практического.Что может увидеть турист нового в космосе?Ничего.Просто переместить свое тело за стратосферу?Сомнительное удовольствие.
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31.05.2020 19:58 Ответить
Не можу забронювати на busfor до Марсу. В чому проблема, колеги?
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31.05.2020 19:28 Ответить
Нах тот Марс. Мене більше цікавить чи будуть у вересні працювати готелі в турецькій провінції Мугла? І чи будуть вони russians-free.
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31.05.2020 21:24 Ответить
Готовятся к таможенному досмотру
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31.05.2020 19:30 Ответить
Маск отправил кацапскую космонавтику на свалку истории, которая представляет из себя остатки советской.
За 30 лет они ничего нового не придумали, а занимались эксплуатацией существующего и РОСПИЛом РОСКОСМОСа. На рынок космических перевозок приходят современные космические аппараты, которые вытесняют устаревший советский хлам, на котором понтилась эрефия
Очень красиво попущено всё фейковое кацапское величие и все что им остается это жалобно скулить и бросаться своими фекалиями в украинцев.
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31.05.2020 19:43 Ответить
Путену уже сообщили, что он со своими допотопными ракетами на угле и соляре уже последний в освоении космоса.?... Фу-у-у, так опозорился...."Сверхдержава" среди африканских племён и участников СНГ....
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31.05.2020 19:47 Ответить
ракеты , кстати , разработаны пленными немецкими инженерами , Гагарин полетел на ракете на 100% разработанной немцами на Селигере под охраной КГБ , где они жили долгие годы после войны . Роль Королёва - найти инженеров , дать задание , проконтролировать , забрать разработки , сказать ,что всё плохо .Королёв провёл на полигоне Пенемюнде три !!! года , солдаты буквально просеивали песок , чтобы найти полезную инфу о ФАУ - 1 и особенно о ФАУ - 2 , прородительницах ракет.Почему запуск ракеты Гагарина видели все в мире , кроме СССР ? Чтобы немцы не увидели по ТВ своё детище . Они увидели свою ракету только в 1968 году ( не точно , пишу по памяти ).В СССР всё воровалось с Запада , ракеты не исключение.
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31.05.2020 21:16 Ответить
Не будь Вернера фон Брауна, запускали бы в космос спутники и людей хоть США, хоть СССР???
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31.05.2020 22:34 Ответить
Порядок космонавты Дракона Маска зашли на МКС.
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31.05.2020 20:54 Ответить
это фиаско , рогозин
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31.05.2020 21:08 Ответить
Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією - Цензор.НЕТ 5171
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31.05.2020 22:01 Ответить
Не "стикувався", а зістикувався. Ну, для тих, що замість "проект" пишуть "прюєкт" - це нормально.
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01.06.2020 01:05 Ответить
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