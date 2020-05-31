Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами США успешно состыковался с Международной космической станцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Стыковка произошла в 17:17 по киевскому времени. На 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.
Корабль Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.
Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.
Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.
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Сожалеем об этом."
американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска,- повідомило "РІА Новости".
https://youtu.be/bIZsnKGV8TE
Лучче на бочку с Порохом..
😁
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А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету.
Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно...
За 30 лет они ничего нового не придумали, а занимались эксплуатацией существующего и РОСПИЛом РОСКОСМОСа. На рынок космических перевозок приходят современные космические аппараты, которые вытесняют устаревший советский хлам, на котором понтилась эрефия
Очень красиво попущено всё фейковое кацапское величие и все что им остается это жалобно скулить и бросаться своими фекалиями в украинцев.