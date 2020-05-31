Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами США успешно состыковался с Международной космической станцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стыковка произошла в 17:17 по киевскому времени. На 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

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Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

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