Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією

Пілотований космічний корабель Crew Dragon із двома астронавтами США успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стикування відбулося о 17:17 за київським часом. На 19:45 заплановано відкриття люка між МКС і Crew Dragon.

Корабель Crew Dragon, на якому в суботу на орбіту відправилися у випробувальний політ астронавти NASA Даглас Харлі та Роберт Бенкен, став першим американським пілотованим кораблем, запущеним із території США з 2011 року, коли було припинено програму польотів багаторазових шатлів.

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Пуск корабля Crew Dragon було здійснено з допомогою ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в суботу. Спочатку він мав відбутися ще 27 травня, але за 15 хвилин до старту його було відтерміновано у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Запуск здійснено в рамках контракту між NASA і SpaceХ зі створення корабля і ракети-носія для здійснення комерційних польотів астронавтів до МКС.

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