Crew Dragon стикувався із Міжнародною космічною станцією
Пілотований космічний корабель Crew Dragon із двома астронавтами США успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Стикування відбулося о 17:17 за київським часом. На 19:45 заплановано відкриття люка між МКС і Crew Dragon.
Корабель Crew Dragon, на якому в суботу на орбіту відправилися у випробувальний політ астронавти NASA Даглас Харлі та Роберт Бенкен, став першим американським пілотованим кораблем, запущеним із території США з 2011 року, коли було припинено програму польотів багаторазових шатлів.
Пуск корабля Crew Dragon було здійснено з допомогою ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в суботу. Спочатку він мав відбутися ще 27 травня, але за 15 хвилин до старту його було відтерміновано у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
Запуск здійснено в рамках контракту між NASA і SpaceХ зі створення корабля і ракети-носія для здійснення комерційних польотів астронавтів до МКС.
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Сожалеем об этом."
американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска,- повідомило "РІА Новости".
https://youtu.be/bIZsnKGV8TE
Лучче на бочку с Порохом..
😁
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA/100012514963476?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzM2OTAxMzk1Mw%3D%3D Владимир Щербак
А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету.
Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно...
За 30 лет они ничего нового не придумали, а занимались эксплуатацией существующего и РОСПИЛом РОСКОСМОСа. На рынок космических перевозок приходят современные космические аппараты, которые вытесняют устаревший советский хлам, на котором понтилась эрефия
Очень красиво попущено всё фейковое кацапское величие и все что им остается это жалобно скулить и бросаться своими фекалиями в украинцев.