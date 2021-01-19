Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы
Российские космонавты на Международной космической станции остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. Американские астронавты бесплатно передали им 13 контейнеров с едой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".
Продукты россиянам должен был доставить грузовой корабль "Прогресс". Планировалось, что он отправится на МКС 11 декабря, но его старт перенесли на 15 февраля "из-за необходимости проведения дополнительных проверок".
Россия попросила США, чтобы продукты россиянам доставили на американском корабле. Но там ответили, что везти с Земли ничего не нужно: в американском секторе МКС еды хватит на всех.
Всего астронавты передали космонавтам 13 контейнеров с продуктами.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.
https://youtu.be/ipAnwilMncI
https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·
О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
з Вашого дозволу, звичайно?
Центр управления полетом роскосмос:
- Белка!
- Гав!
- Как дела, Белка!!!
- Гав-гав!!
- Стрелка!!!
- Гав !
- Как обстановка?
- Гав-гав!!!
- Степаныч!
- Гав!!!
- Шо гав! Шо гав?? Накорми собак... ничего не трогай!!!!
- Вообще-то мудак ты, Хабибулин, НО СЕЙЧАС ТЫ СОКОЛ!
или пока смогут вернуть-там уже сразу вышка за связь с иностранной разведкой))
Еда в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустит кацап о пайке - и не зря
А руки тем не менее, а руки тем не менее
Все тянутся, но также холодны
И, как в часы вяличия, и, как в часы вяличия
Ждет ватник от Америки еды
Тоді мало того, що повикручують лампочки, то ще пожеруть їх!
https://censor.net/ru/comments/locate/3242792/01921486-ca75-7041-b574-b56c19966cae
Найбільше мені сподобалося слово =падкармлівают=.
Це так про тваринок пишуть.
Редактору - залік.
Це - не часте явище.
ничего не получается-
Лежит пьяная в луже-не встает