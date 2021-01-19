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Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы

Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы

Российские космонавты на Международной космической станции остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. Американские астронавты бесплатно передали им 13 контейнеров с едой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

Продукты россиянам должен был доставить грузовой корабль "Прогресс". Планировалось, что он отправится на МКС 11 декабря, но его старт перенесли на 15 февраля "из-за необходимости проведения дополнительных проверок".

Россия попросила США, чтобы продукты россиянам доставили на американском корабле. Но там ответили, что везти с Земли ничего не нужно: в американском секторе МКС еды хватит на всех.

Всего астронавты передали космонавтам 13 контейнеров с продуктами.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Автор: 

космос (785) Международная космическая станция (18) россия (95339) США (26368) еда (352)


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Топ комментарии
+73
Тут скорее здравый смысл сработал. Лучше так дать им пожрать, чем они украдут или устроят голодный бунт
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19.01.2021 16:53
+69
Вот увидите - вернутся козлонавты в родимую страну-помойку, начнут рассказывать какая гадость эта американская еда.
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19.01.2021 17:00
+67
Позорище кацапское, до сих пор лендлиз не заканчивается..." тушонка второй фронт".
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19.01.2021 16:53
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Страница 3 из 3
Нельзя. Нельзя, никак нельзя отпускать кацапов одних в космос. Потом ради ихнего спасения придется организовывать или пожарную команду или бригаду орбитальных сантехников или полевую кухню. А может и половую
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19.01.2021 19:28 Ответить
Кацапу должно бути западло жрать піндосівську їжу. Хоча... Після розвалу совка ляшки Буша жерли тіки так А якщо серйозно, то це дуже символічно. США завжди кацапів підгодовували коли у них жерти небуло шо, а як тільки кацап наївся-напився то завжди переставав любити американців
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19.01.2021 19:29 Ответить
Болезненные кацапы все ищут там милафон алису нефть и газ ..что ли ..нищеброды.или туалетную бумагу с альфа центавры...грязнопопые звездонафты
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19.01.2021 19:34 Ответить
"ніжки буша" в космосі.
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19.01.2021 19:51 Ответить
... А вы походите по МКС, поторгуйтесь...
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19.01.2021 19:53 Ответить
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 8751
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19.01.2021 20:02 Ответить
А в американских контейнерах для мусора рыться не пробовали?
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19.01.2021 20:05 Ответить
панове, розповсюджуєм!


Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 3827



Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 2492
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19.01.2021 20:07 Ответить
і оце теж - до завтрашньої ...гурації

https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·

О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
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19.01.2021 20:12 Ответить
шедеврально и феерично. вот же обосраное рыжее Чмо))
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19.01.2021 20:14 Ответить
панове, розповсюджуєм!


з Вашого дозволу, звичайно?
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19.01.2021 20:16 Ответить
Смотрел вчера. )(уйло окончательно чокнулось. Все таки Навальный представил преогромнейший компромат на рашенфюрера как на вора. Пусть дерутся пауки в рашистской банке.
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 1331
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20.01.2021 07:35 Ответить
***
Центр управления полетом роскосмос:
- Белка!
- Гав!
- Как дела, Белка!!!
- Гав-гав!!
- Стрелка!!!
- Гав !
- Как обстановка?
- Гав-гав!!!
- Степаныч!
- Гав!!!
- Шо гав! Шо гав?? Накорми собак... ничего не трогай!!!!
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19.01.2021 20:18 Ответить
- Земля! Земля! Говорит космонавт Хабибулин! Я забыл свои позывные! Земля! Ответьте, какие мои позывные?
- Вообще-то мудак ты, Хабибулин, НО СЕЙЧАС ТЫ СОКОЛ!
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19.01.2021 22:45 Ответить
Мали б свині з"їсти, а так кацапи з"їдять...
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19.01.2021 20:18 Ответить
Таке враження що москалям заплатили китайці щоб вони знищили МКС а Китай вже повідомив що приступає до будівництва своєї космічної станції
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19.01.2021 20:59 Ответить
интересно,по прилету с них как иноагентов спросят?)))
или пока смогут вернуть-там уже сразу вышка за связь с иностранной разведкой))
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19.01.2021 21:17 Ответить
Жратвы нет, но вы держитесь! Запад вам поможет, заграница с вами!
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19.01.2021 21:19 Ответить
Еда в иллюминаторе, Еда в иллюминаторе
Еда в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустит кацап о пайке - и не зря
А руки тем не менее, а руки тем не менее
Все тянутся, но также холодны
И, как в часы вяличия, и, как в часы вяличия
Ждет ватник от Америки еды
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19.01.2021 21:20 Ответить
ну и дураки америкосы! ничему их жизнь не научила!
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19.01.2021 21:25 Ответить
фуфайки опять обосрались , но теперь уже в космических маштабах
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19.01.2021 21:33 Ответить
Е̶с̶л̶и̶ когда в феврале ракета грохнется, то худой сожрёт толстого.
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19.01.2021 21:44 Ответить
Сколько лет возили американцев и еду им. Теперь американцы помогают русне. Респект. Так и должны себя вести земляне.
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19.01.2021 21:46 Ответить
НАДО ЗА НИМИ ПРИГЛЯДЫВАТЬ ! а то еще лампочки повыкручивают и украдут ))
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19.01.2021 21:56 Ответить
Натякаєте, що лаптєногий екіпаж - зашифровані мумі?
Тоді мало того, що повикручують лампочки, то ще пожеруть їх!
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20.01.2021 12:07 Ответить
ну как было в каком то арендованом ими здании посольства! А че дома в стране-помойке пригодиться!
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21.01.2021 07:59 Ответить
Быстренько-быстренько пока кацапы все не сожрали!
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 9841
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19.01.2021 21:58 Ответить
Всю жрачку на закуску употребили, а теперь попрошайничают.
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19.01.2021 22:03 Ответить
Росіяни в космосі залишилися без їжі, їх підгодовують американці - Цензор.НЕТ 7054
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20.01.2021 07:47 Ответить
Хай зкріпно рукавом *********!
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20.01.2021 12:04 Ответить
ой, зря!!! Зря этих крисюков кормите!!!!
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19.01.2021 22:12 Ответить
Це завжди у крові було у кацапів, щоб просити їжу в американців.
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19.01.2021 23:00 Ответить
Еды нет, но вы держитесь.
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19.01.2021 23:03 Ответить
Вспоминается старый анекдот :"...и как-то совершенно по новому взлянул космонавт Иванов на космонавта Сидорова, когда из ЦУПа сообщили, что грузовой корабль с припасами для МКС потерял управление, и не сможет состыковаться, а следующий плановый пуск с Байконура будет только через 4 месяца..."
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19.01.2021 23:07 Ответить
А чего на фото 3 россиян, а в тексте двое. Они подругу уже сьели?
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19.01.2021 23:53 Ответить
слишком американцы добрые. *********** при случае ещё воткнут им нож в спину.
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20.01.2021 00:00 Ответить
- Когда у нас закончилась еда, мы стали молиться на наши иконы и случилось чудо! Из соседнего отсека появились пиндосы и дали нам покушать, - рассказал один из российских космонавтов
https://censor.net/ru/comments/locate/3242792/01921486-ca75-7041-b574-b56c19966cae
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20.01.2021 00:08 Ответить
Мокшанский экипаж неверно поняли. Они хотели НАЖРАТЬСЯ, ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК, а наивные американцы подумали, что у них нечего ЕСТЬ. Ну бояры у американцев явно нет.
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20.01.2021 01:21 Ответить
Ні бояри, ні навіть браги...
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20.01.2021 10:10 Ответить
После 17 года кормили,и сей час история повторяется.А потом еда появится будут кричать что американцы козлы.
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20.01.2021 01:28 Ответить


Найбільше мені сподобалося слово =падкармлівают=.
Це так про тваринок пишуть.

Редактору - залік.
Це - не часте явище.
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20.01.2021 03:14 Ответить
З мови зняли .
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20.01.2021 10:07 Ответить
Это что же то они, едят пиндосскую еду, даааа, не скрепно товарищи, ахаха вяликий позор роскосмосу
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20.01.2021 04:40 Ответить
Сколько не пыталась омерика поставить расию на колени
ничего не получается-
Лежит пьяная в луже-не встает
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20.01.2021 06:57 Ответить
Мало того. Процес вставанія-с-калєн-расєї, який найчастіше перед своїми "виборами" оголошує *****, виглядає монументально. І, безумовно, зкріпно.
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20.01.2021 10:06 Ответить
Сколько комментов, с претензией на юмор. Прям событие вселенского масштаба, старт корабля отложили. Понять не дано, что они там все вместе живут, и уж трястись за копеечные наборы, реально смешно. Вот года два назад, у американцев туалет сломался, и они по нужде к русским ходили. Если бы их не пустили, не смешнее бы было?
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20.01.2021 08:20 Ответить
Ти заблукав, лапоть. Давайдасвіданія звідси.
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20.01.2021 10:22 Ответить
Бедные космонавты рф в космосе отдуваются свои здоровьем и жизнью за безмозглую политику совдеповско-сталинско-путинского режима
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20.01.2021 09:08 Ответить
Обережніше, бо в шмарклях утопишся.
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20.01.2021 10:26 Ответить
Ты коммунист, или комсомолец?
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20.01.2021 12:42 Ответить
КОГДА УЖЕ ЭТОГО ХЙЛА В СОРТИРЕ ЗАМОЧАТ !!!
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20.01.2021 09:08 Ответить
Кормить на халяву можно , но исключительно только мужским "майонезом"
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20.01.2021 09:21 Ответить
Автомат з фанфуриками на МКС доправили а жрачку забули.....
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20.01.2021 09:39 Ответить
От воно! Голодупе вялічіє москалів у чистому вигляді!
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20.01.2021 09:59 Ответить
вже "грьобані піндоси" кацапську мерзоту і у космосі відгодовують - млять ВРАГИ СрЮЦЬКага МИРя. Гади рятують від голоду мудил ************** з часів царату, і все для іванів невдячних американці погані і головні вороги.
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20.01.2021 10:22 Ответить
Добрі справи безкарними не залишаються.
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20.01.2021 10:25 Ответить
Вы можете себе представить что бы американцы когда то бы попросили РФ дать еды на космическом корабле??? ТА НИКОГДА БЫ ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЫ!!! А РАША ЕСТЬ РАША!!!
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20.01.2021 14:40 Ответить
кацапам воду продавать нужно по цене полета в космос
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20.01.2021 15:57 Ответить
И снится им не рокот космодрома, а просто рядовая колбаса ...
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20.01.2021 17:36 Ответить
Вот кацапам Сталина не хватает, он бы этих космонавтов после возвращения на родину расстрелял как предателей.
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20.01.2021 17:42 Ответить
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