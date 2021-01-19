Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы

Российские космонавты на Международной космической станции остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. Американские астронавты бесплатно передали им 13 контейнеров с едой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

Продукты россиянам должен был доставить грузовой корабль "Прогресс". Планировалось, что он отправится на МКС 11 декабря, но его старт перенесли на 15 февраля "из-за необходимости проведения дополнительных проверок".

Россия попросила США, чтобы продукты россиянам доставили на американском корабле. Но там ответили, что везти с Земли ничего не нужно: в американском секторе МКС еды хватит на всех.

Всего астронавты передали космонавтам 13 контейнеров с продуктами.

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Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.