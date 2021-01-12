РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7289 посетителей онлайн
Новости
6 471 117

Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева, передает Цензор.НЕТ.

Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"

Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире 01

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) космос (792) Королев (7) Маск Илон (260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Забористый у него айкос однако
показать весь комментарий
12.01.2021 15:52 Ответить
+20
су..ка.... нет слов... человека с состоянием 200 лярдов пригласил величайший полководец и государственный деятель всех времен) Маск от неожиданности присел...
показать весь комментарий
12.01.2021 15:51 Ответить
+18
какой хитрожопый еврей
показать весь комментарий
12.01.2021 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ой *** як цікаво!!! Маск мабуть все життя мріяв побувати у тому музеї!???
Зелений вже ******** зовсім.... Не дай то Боже, щоб Маск подумав, що всі українці такі, як цей членограй.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:00 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 02:22 Ответить
А ЗЕЛЕНСКИЙ С СЕМЬЕЙ КОРОЛЕВЫХ ГОВОРИЛ !!!???
показать весь комментарий
12.01.2021 17:02 Ответить
Никак не закончатся 9 кг стыренного на одесской таможне кокаина. Где Маск и где шмаркля.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:03 Ответить
Дурачок. Маск отложит запуск очередной ракеты -и полетит в Житомир выдающийся музей космоса смотреть. Сам - то в этом музе был?И вообще в своей жизни в каких- либо музеях Европы,был? Или за кордоном у Зе только пляж-ресторан-казино? В Вашингтоне потрясающий аэрокосмический музей! И вообще есть видео экскурсии по выдающимся музеям мира. А что смотреть в Житомире?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:12 Ответить
https://youtu.be/etB8yC6gxDU
показать весь комментарий
12.01.2021 17:33 Ответить
По всей видимости Маск уже в пути, и с подарком для Зели - билет на Марс)
показать весь комментарий
12.01.2021 17:44 Ответить
Главное больше хайпа и видосиков, а там как вывезет))
показать весь комментарий
12.01.2021 18:32 Ответить
Господи ,да за что же нам этот зескот достался?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:33 Ответить
Правитель всех времен буба-буба-гениальный имеет снисхождение пригласить..... Евреи всей Земли , а вы не думаете о том что мы про вас чуть позже подумаем?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:39 Ответить
Почему-то не пишут, что Маск выложил твит на русском языке, где рассказал что он звонил внуку Королева (который живет в Раше) и пригласил посетить свой комплекс в США.
А Роскосмос пригласил Маска посетить Рашу.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:46 Ответить
А потім поїдьте до свого кумира - в Єнакієво, в будинок де провів своє босяцтво вітя янукович. Можеш навіть каламбур лисому відправити: клоун і три маски
показать весь комментарий
12.01.2021 19:41 Ответить
Маск мріяв про Марс а йому пропонують Крим і цей будиночок що на фото. В програмі преза крім музею ще кінотеатр "космос" де нога людини не ступала вже багато років, а також вулиця космонавтів яка схожа на поверхню марсу...
показать весь комментарий
12.01.2021 19:59 Ответить
Ну хоть кто-то ответьте ЗЕ взаимностью. Бубочке ж обидно, что в США на него все кладут половой орган.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:27 Ответить
Янелох запрошує Ілона Маска у Житомир! Как тєбє такоє, Ілон Маск?
показать весь комментарий
13.01.2021 02:24 Ответить
після таких заяв,все більше віриться в наркозалежність нашого "президента"🤔😆😆😆...був у нас мер Києва "льоня-космос",тепер маємо цілого президента,"вову-космоса"🤦‍♂️😂😂😂
показать весь комментарий
14.01.2021 11:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 