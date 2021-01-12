УКР
Новини
6 471 117

Зеленський запросив Маска відвідати музей космонавтики ім. Корольова в Житомирі

Президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова, розташований у Житомирі.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - написав Зеленський у соцмережі Twitter, коментуючи повідомлення Маска про спілкування з сім'єю Корольова, передає Цензор.НЕТ.

Музей космонавтики ім. Корольова був відкритий у Житомирі в 1970 році в будинку, в якому конструктор провів своє дитинство. В експозиції представлені особисті речі і документи родини Корольових, в тому числі надані музею матір'ю, дружиною і дочкою конструктора, а також його друзями і колегами.

Читайте: Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на "червону планету"

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) космос (876) Корольов (5) Маск Ілон (709)
Забористый у него айкос однако
су..ка.... нет слов... человека с состоянием 200 лярдов пригласил величайший полководец и государственный деятель всех времен) Маск от неожиданности присел...
какой хитрожопый еврей
Ой *** як цікаво!!! Маск мабуть все життя мріяв побувати у тому музеї!???
Зелений вже ******** зовсім.... Не дай то Боже, щоб Маск подумав, що всі українці такі, як цей членограй.
А ЗЕЛЕНСКИЙ С СЕМЬЕЙ КОРОЛЕВЫХ ГОВОРИЛ !!!???
Никак не закончатся 9 кг стыренного на одесской таможне кокаина. Где Маск и где шмаркля.
Дурачок. Маск отложит запуск очередной ракеты -и полетит в Житомир выдающийся музей космоса смотреть. Сам - то в этом музе был?И вообще в своей жизни в каких- либо музеях Европы,был? Или за кордоном у Зе только пляж-ресторан-казино? В Вашингтоне потрясающий аэрокосмический музей! И вообще есть видео экскурсии по выдающимся музеям мира. А что смотреть в Житомире?
https://youtu.be/etB8yC6gxDU
По всей видимости Маск уже в пути, и с подарком для Зели - билет на Марс)
Главное больше хайпа и видосиков, а там как вывезет))
Господи ,да за что же нам этот зескот достался?
Правитель всех времен буба-буба-гениальный имеет снисхождение пригласить..... Евреи всей Земли , а вы не думаете о том что мы про вас чуть позже подумаем?
Почему-то не пишут, что Маск выложил твит на русском языке, где рассказал что он звонил внуку Королева (который живет в Раше) и пригласил посетить свой комплекс в США.
А Роскосмос пригласил Маска посетить Рашу.
А потім поїдьте до свого кумира - в Єнакієво, в будинок де провів своє босяцтво вітя янукович. Можеш навіть каламбур лисому відправити: клоун і три маски
Маск мріяв про Марс а йому пропонують Крим і цей будиночок що на фото. В програмі преза крім музею ще кінотеатр "космос" де нога людини не ступала вже багато років, а також вулиця космонавтів яка схожа на поверхню марсу...
Ну хоть кто-то ответьте ЗЕ взаимностью. Бубочке ж обидно, что в США на него все кладут половой орган.
Янелох запрошує Ілона Маска у Житомир! Как тєбє такоє, Ілон Маск?
після таких заяв,все більше віриться в наркозалежність нашого "президента"🤔😆😆😆...був у нас мер Києва "льоня-космос",тепер маємо цілого президента,"вову-космоса"🤦‍♂️😂😂😂
