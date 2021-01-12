Зеленський запросив Маска відвідати музей космонавтики ім. Корольова в Житомирі

Президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова, розташований у Житомирі.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - написав Зеленський у соцмережі Twitter, коментуючи повідомлення Маска про спілкування з сім'єю Корольова, передає Цензор.НЕТ.

Музей космонавтики ім. Корольова був відкритий у Житомирі в 1970 році в будинку, в якому конструктор провів своє дитинство. В експозиції представлені особисті речі і документи родини Корольових, в тому числі надані музею матір'ю, дружиною і дочкою конструктора, а також його друзями і колегами.

