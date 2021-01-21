В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода
Система получения кислорода "Электрон-ВМ" отключилась в российском сегменте Международной космической станции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".
Также стало известно о том, что в российском модуле "Звезда" внештатно отключилась система кондиционирования воздуха. Космонавт Сергей Рыжиков заверил, что экипажу ничего не угрожает, и пообещал перезапустить механизм в ближайшее время.
С октября по декабрь "Электрон-ВМ" выходил из строя шесть раз. Несколько дней назад – в ходе очередной поломки – механизм пытались реанимировать, однако это не помогло. Ситуацию усугубляет утечка воздуха все в том же модуле "Звезда". Она была обнаружена в августе. С тех пор российский экипаж тщетно пытается устранить течь: не удается отыскать трещину. На прошлой неделе ее поиски были приостановлены.
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В декабре стало известно, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу". Доставить кислород планируется в феврале с помощью российского грузового корабля. На помощь команде может прийти и находящаяся в американском сегменте МКС система получения кислорода OGS.
В настоящее время на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Або відстебнути від МКС та й до дому. Щасливої дороги!
На орбіті - "ой сенкью вери мач, френдс! Ить скусно! Джонни, гив ми ван море тьюбик, плиз! Ай лав Юэсэй, Раша - Америка бхай-бхай!"
...
Трохи згодом на землі - "тьху, пиндосская жрачка - говно! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"
Кацманафты - падыхают!
А люди грят што в "дворцах путина" полно еды и кислороду и
там есть новейшый унитаз и харошый йоршык к нему !
Кацы! Это фсё - ваше!
Вперёд послезавтра на баррикады !
Певно, ще і грошей під цей =проект= накрали ...
Подышать бы тоже ...
А Фуйло: - Идите ... взад ,
две кацапских рожи !
https://twitter.com/Mars_FM13 Mars https://twitter.com/Mars_FM13 @Mars_FM13 https://twitter.com/Mars_FM13/status/1351424085138534402 19 янв.
МКС - модель ближайшего будущего, метафора.
Символ Перестройки и объединённых усилий с Западом.
Когда-то было громадьё планов.
Но вот остался разваливающийся отсек с иконами, голодом и дырами, через которые крадут воздух.
- Это моей бабушки !
- И что она сказала ?
- П-п-х-х, п-х-х.., п-п-п х-х . . .
и он отправится в нескончаемое Путешествие Величия в поисках братьев по разуму.
І не треба придумувати анекдотів ...
Американці, втікайте од них ... Летіть кудись окремо.
Аби ще той корабель у лютому до них добрався.
Бо прийдеться американцям забирати цих нещасних з собою на Землю.
От тільки місця може не бути.
Украинские Ан-124 успешно летают, а российские падают
из-за ненадлежащего обслуживания.
С российской космичской станции смеются не только украинцы,
а все кого она смешит: это надо уметь - насверлить дырок
и е уметь их обнаружить, да впридачу остаться без еды - покорители Космоса
просють у американцев недоеденную корочку - "Величие" как оно есть ....
Белка и Стрелка летали успешнее.