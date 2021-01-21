В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" отключилась в российском сегменте Международной космической станции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Также стало известно о том, что в российском модуле "Звезда" внештатно отключилась система кондиционирования воздуха. Космонавт Сергей Рыжиков заверил, что экипажу ничего не угрожает, и пообещал перезапустить механизм в ближайшее время.

С октября по декабрь "Электрон-ВМ" выходил из строя шесть раз. Несколько дней назад – в ходе очередной поломки – механизм пытались реанимировать, однако это не помогло. Ситуацию усугубляет утечка воздуха все в том же модуле "Звезда". Она была обнаружена в августе. С тех пор российский экипаж тщетно пытается устранить течь: не удается отыскать трещину. На прошлой неделе ее поиски были приостановлены.

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В декабре стало известно, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу". Доставить кислород планируется в феврале с помощью российского грузового корабля. На помощь команде может прийти и находящаяся в американском сегменте МКС система получения кислорода OGS.

В настоящее время на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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