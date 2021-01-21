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В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода

В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" отключилась в российском сегменте Международной космической станции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Также стало известно о том, что в российском модуле "Звезда" внештатно отключилась система кондиционирования воздуха. Космонавт Сергей Рыжиков заверил, что экипажу ничего не угрожает, и пообещал перезапустить механизм в ближайшее время.

С октября по декабрь "Электрон-ВМ" выходил из строя шесть раз. Несколько дней назад – в ходе очередной поломки – механизм пытались реанимировать, однако это не помогло. Ситуацию усугубляет утечка воздуха все в том же модуле "Звезда". Она была обнаружена в августе. С тех пор российский экипаж тщетно пытается устранить течь: не удается отыскать трещину. На прошлой неделе ее поиски были приостановлены.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы

В декабре стало известно, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу". Доставить кислород планируется в феврале с помощью российского грузового корабля. На помощь команде может прийти и находящаяся в американском сегменте МКС система получения кислорода OGS.

В настоящее время на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Также на Цензор.НЕТ: РФ и Китай представляют серьезную и растущую угрозу интересам США в космосе, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Автор: 

космос (785) Международная космическая станция (18) россия (95381)


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Топ комментарии
+51
Амеріканці їх нагодували, нехай напердять їм в сігмент.
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21.01.2021 22:05
+36
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода - Цензор.НЕТ 1060
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21.01.2021 22:08
+35
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода - Цензор.НЕТ 7514
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21.01.2021 22:07
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Страница 2 из 2
жрать нечего, дышать нечем - вЯличие пацаков, как оно есть. американцы их накормят, дадут чем дышать. а потом, потом эти свиньи на своих ток-шоу обвинят во всех своих проблемах на мкс американцев.
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21.01.2021 22:33 Ответить
Но ничего, ..Страшного!!)))
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода - Цензор.НЕТ 7835
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21.01.2021 22:37 Ответить
Ай како горе..како горе! Шож делать то терше?
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21.01.2021 22:37 Ответить
ШО! АПЯТЬ ? Та хай цю дюрку заліплять сваим вяличиєм.
Або відстебнути від МКС та й до дому. Щасливої дороги!
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22.01.2021 12:24 Ответить
Маску час замислюватись над небезпечною орбитальною станцією яка буде літати сто-двісті кілометрів понад шаром із уламків та іншого гівна який москалі у космосі утворили
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21.01.2021 22:39 Ответить
Знову ленд-ліз?
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21.01.2021 22:42 Ответить
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь космонавты заскакивают к американцам и поесть, и отдышаться.
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21.01.2021 22:46 Ответить
Нічєво. Пєндоси спасут духовноскрепних кацманавтов.
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21.01.2021 22:47 Ответить
а из говна слепить?
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21.01.2021 22:50 Ответить
потім згадають як кляті омкрикоси їх своїм піндоським киснем хотіли потравити..
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21.01.2021 22:53 Ответить
З їжею приблизно так і буде, до Ванги не ходи.
На орбіті - "ой сенкью вери мач, френдс! Ить скусно! Джонни, гив ми ван море тьюбик, плиз! Ай лав Юэсэй, Раша - Америка бхай-бхай!"
...
Трохи згодом на землі - "тьху, пиндосская жрачка - говно! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"

У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню - Цензор.НЕТ 1676
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21.01.2021 23:02 Ответить
Очень простой способ ликвидировать утечку кислорода на МКС: отстыковать парашенский модуль и затопить его в океане
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21.01.2021 22:57 Ответить
вместе с лосями...
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22.01.2021 01:03 Ответить
Як каже кум куму - не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу, що з вас тече г...но.
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22.01.2021 05:01 Ответить
Кацы ! Ахтунг ! Ахтунг!
Кацманафты - падыхают!
А люди грят што в "дворцах путина" полно еды и кислороду и
там есть новейшый унитаз и харошый йоршык к нему !
Кацы! Это фсё - ваше!
Вперёд послезавтра на баррикады !
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21.01.2021 22:59 Ответить
кацапы на баррикады все ломанутся, только когда введут сухой закон, или на крайняк бухло в цене подскочит а так не бухайрванина
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21.01.2021 23:21 Ответить
Де той курва хомчак, який казав, що антиснайперські системи не актуальні на фронті? Сьогодні вбили бійця ЗСУ, снайпер. Курва на твоїй совісті це вбивство!
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21.01.2021 23:03 Ответить
Гниди, падлюки і злодії. Де та ************ що тричі обрала росісію? Нехай батькам загиблих бійців в очі весь свій пронос скаже, що сцикотно? Де зепрезидент із заявою щодо чергового вбивства? Де санкції? Де снбо? Де день жалоби? Падлюки, гниди і трутні. 7 років бійців захисників за тварин тримають. Не буде вам прощення ні при життю ні після нього. Ганьба.
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21.01.2021 23:10 Ответить
Та недавно ж на МКС московские попы передали мощи святого Серафима Саровского. Не помогло?
У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню - Цензор.НЕТ 8477
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21.01.2021 23:04 Ответить
вони їх зїли
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21.01.2021 23:22 Ответить
до того, як передали... тому не повезло з холодцем...
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22.01.2021 01:08 Ответить
Не, бо шо там есть , те моСЧи шашель поточила , разве не видно
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22.01.2021 10:29 Ответить
Думаю що незабаром кацапи забудуть про власні космічні проекти надовго, якщо не назавжди. Доведеться боротися за виживання, кудись дівати депортоване падло і виплачувати репарації.
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21.01.2021 23:06 Ответить
Вони ж на місяці колонію збиралися розбудовувати ...
Певно, ще і грошей під цей =проект= накрали ...
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22.01.2021 04:34 Ответить
Панi Vedana, Вас хтось ввiв в оману... Бо тюленi здавен омрiювали розбудовувати КОЛОНIЮ лишень у Сибiру.
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22.01.2021 10:38 Ответить
Два Сергея жрать хотят,
Подышать бы тоже ...
А Фуйло: - Идите ... взад ,
две кацапских рожи !
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21.01.2021 23:10 Ответить
Так пускай форточку откроют и проветрят!
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21.01.2021 23:14 Ответить
зато у их царя дворец за миллиард долларов! Есть чем гордиться! Илон Маск за миллиард с продажи ПейПала основал Теслу и Спейс Икс, а Путин за миллиард построил себе дачу зато, вот!
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21.01.2021 23:21 Ответить
мордовский корапь дал трещину.
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21.01.2021 23:22 Ответить
Как раз Драгон МАСКА СЕМИМЕСТНЫЙ - ЭТО ДЛЯ ЭВАКУЦИИ рашкованов с МКС раз и навсегда.
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21.01.2021 23:22 Ответить
а вот касабов на умирающей удмуртской сракете я бы оставил. пущай полетают.
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21.01.2021 23:24 Ответить
https://twitter.com/Mars_FM13

https://twitter.com/Mars_FM13 Mars https://twitter.com/Mars_FM13 @Mars_FM13 https://twitter.com/Mars_FM13/status/1351424085138534402 19 янв.

МКС - модель ближайшего будущего, метафора.
Символ Перестройки и объединённых усилий с Западом.
Когда-то было громадьё планов.
Но вот остался разваливающийся отсек с иконами, голодом и дырами, через которые крадут воздух.
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21.01.2021 23:23 Ответить
да задрало это кацапье! дойте Сявастопалю воду, кацманафтам пажрать и кислороду! Скока можно? убогие!!!
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21.01.2021 23:26 Ответить
Ось так у фільмі ксеноморфа викидали у відкритий космос... Ну ви зрозуміли

У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню - Цензор.НЕТ 1056
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21.01.2021 23:26 Ответить
это документальные кадры. к стати кацпне в странах балтии дают вместо паспортов папирцы с надписью эйленс(чужой).
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21.01.2021 23:28 Ответить
- Вовочка, где ты взял кислородную подушку ?
- Это моей бабушки !
- И что она сказала ?
- П-п-х-х, п-х-х.., п-п-п х-х . . .
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21.01.2021 23:40 Ответить
система подачи сероводорода в порядке. Как и у жителя дворца под Геленжиком, при любом упоминании слов Javelin, Bayraktar
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21.01.2021 23:28 Ответить
Буде! Швидше,ніж ти навчишся вимовляти слово ПАЛЯНИЦЯ.
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22.01.2021 00:16 Ответить
Украинские ракеты СС-18 действительно лучшие в мире.
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22.01.2021 01:00 Ответить
в рейху, як хвастався потомок грушника Рогозин їх вже немає, свої булава. авангард не летять, з космодромом в приморії засрались. відстиковувати бояться, бо може впасти на воронеж. повна деградація і позорище.
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22.01.2021 04:41 Ответить
Тяпни стекламоя, впади під лавку і давайдасвіданія.
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22.01.2021 02:48 Ответить
У американцев запасы не резиновые - кончится тем, что русский сегмент отстегнут,
и он отправится в нескончаемое Путешествие Величия в поисках братьев по разуму.
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21.01.2021 23:33 Ответить
и скажут по английски плывите нах. ихтиандры путиновые.
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21.01.2021 23:36 Ответить
То їжу ка-апам давали, а тепер й повітря… хм…
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21.01.2021 23:34 Ответить
Потом они позвонят в дверь и попросят бумажку.
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21.01.2021 23:37 Ответить
следующий этап - американцы пускают кацапню к себе в отсек погреться и пожрать а они устроют сразу же референдум.
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21.01.2021 23:38 Ответить
Американцы дадут им Кока-колу "Старичок".
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21.01.2021 23:41 Ответить
і обнулять екіпаж
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22.01.2021 04:36 Ответить
Вот теперь самый момент обменять жизнь российского сегмента на всех наших пленных.
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21.01.2021 23:43 Ответить
Не факт. Каждое последующее "ноухау" из **********, как правило, проигрывает предыдущим разработкам.
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22.01.2021 10:59 Ответить
Ракеты на ЖД платформах раньше летали, сейчас обломились. Старые прогрессы летали, на новых регулярные аварии и т.д.
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22.01.2021 21:17 Ответить
все
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23.01.2021 07:36 Ответить
Уже весь мир смеётся над козломордыми свинособаками у которых руки из жопы
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21.01.2021 23:57 Ответить
вполне возможно что кацапня поменяла воздух из отсека на боярку.
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22.01.2021 00:41 Ответить
Второй день после инаугурация, а уже шо твариццо 😁
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22.01.2021 01:30 Ответить
Мабуть, то робатфйодар проводив модернізацію МКС. На свій справедливий розсуд. Керуючись виключно власними уявленнями про досконалість, еталоном якої він і є.
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22.01.2021 02:52 Ответить
мокшане на прибивали гундяевских икон, понаделали дыр, вот теперь результат.
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22.01.2021 03:12 Ответить


І не треба придумувати анекдотів ...

Американці, втікайте од них ... Летіть кудись окремо.

Аби ще той корабель у лютому до них добрався.
Бо прийдеться американцям забирати цих нещасних з собою на Землю.
От тільки місця може не бути.
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22.01.2021 04:30 Ответить
Ан-178 - вполне себе современный реактивный самолёт.
Украинские Ан-124 успешно летают, а российские падают
из-за ненадлежащего обслуживания.

С российской космичской станции смеются не только украинцы,
а все кого она смешит: это надо уметь - насверлить дырок
и е уметь их обнаружить, да впридачу остаться без еды - покорители Космоса
просють у американцев недоеденную корочку - "Величие" как оно есть ....
Белка и Стрелка летали успешнее.
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22.01.2021 07:10 Ответить
так они на немецкой ракете летали
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23.01.2021 07:39 Ответить
Ну тебе то кацапа видне что мы не умеем делать, только у вас великих за последние 20 лет закрылось 24тыс заводов тоже разучились делать? Ну а МКС не росиянцы строили а весь союз только ж вы его уже засрали.
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22.01.2021 08:07 Ответить
та шо вы так объемно реагируете на КВА Иванушки-дурачка... У кацапов в руках даже лайно ржавеет, о чем с ними еще гутарить...
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22.01.2021 10:43 Ответить
Там у космонавтов, остановка сердца - не закрыл Леонов маленькую дверцу... Тополиный пух, жара, июль (с)
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22.01.2021 08:20 Ответить
Просто денег нет, держитесь там,хорошего вам настроения)))
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22.01.2021 08:56 Ответить
отправьте им фобос-грунт с кислородом.
У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню - Цензор.НЕТ 3949
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22.01.2021 09:32 Ответить
Ни вздохнуть ни пернуть
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22.01.2021 09:36 Ответить
Может ватокосмонавтов усыновить? Жрут,дышат и галят за счет ненавистного Маска
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22.01.2021 11:13 Ответить
Ну так путену, на золотой йоршик новый бабло нужно, а вы какую то мкс хотите. https://www.youtube.com/watch?v=CXJvrCUoXXo Все тут <<<
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22.01.2021 19:18 Ответить
Уже давно,надо от стыковать кацапский модуль вместе с кацарылыми. Пусть без кислорода и еды путешествуют.
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22.01.2021 22:19 Ответить
Что, опять паклю не передали? Дыры чем, жопой затыкать?
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24.01.2021 15:51 Ответить
Эх, даже космонавты великой страны продались американцам за печеньки...
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24.01.2021 15:59 Ответить
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