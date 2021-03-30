Випробовувальний політ корабля Starship компанії SpaceX знову закінчився вибухом. ВIДЕО

Прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX розбився під час випробувального польоту в Техасі.

Це підтвердив глава компанії Маск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він заявив, що причину зможуть вказати пізніше.

Космічний апарат Starship 11 маневрував у горизонтальне положення на висоті 10 кілометрів, згідно з планом польоту, але щось пішло не так на етапі запалювання двигуна. Екіпажу в апараті не було.

Компанія SpaceX хоче, щоб Starship замінив існуючий Falcon, який виконує регулярні місії, як з екіпажем, так і без нього, для НАСА, збройних сил США й інших комерційних підприємств. Маск прогнозує, що одного разу ракета Starship доставить вантажі і людей на Місяць і Марс.

Нагадаємо, Starship пройшов низку невдалих випробовувань. Прототипу вдалося приземлитися під час випробувального польоту 3 березня, але через кілька хвилин він вибухнув на землі. Аналогічні випробовувальні польоти прототипів Starship завершилися вибухами 2 лютого і 9 грудня.

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