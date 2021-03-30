Випробовувальний політ корабля Starship компанії SpaceX знову закінчився вибухом. ВIДЕО
Прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX розбився під час випробувального польоту в Техасі.
Це підтвердив глава компанії Маск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він заявив, що причину зможуть вказати пізніше.
Космічний апарат Starship 11 маневрував у горизонтальне положення на висоті 10 кілометрів, згідно з планом польоту, але щось пішло не так на етапі запалювання двигуна. Екіпажу в апараті не було.
Компанія SpaceX хоче, щоб Starship замінив існуючий Falcon, який виконує регулярні місії, як з екіпажем, так і без нього, для НАСА, збройних сил США й інших комерційних підприємств. Маск прогнозує, що одного разу ракета Starship доставить вантажі і людей на Місяць і Марс.
Нагадаємо, Starship пройшов низку невдалих випробовувань. Прототипу вдалося приземлитися під час випробувального польоту 3 березня, але через кілька хвилин він вибухнув на землі. Аналогічні випробовувальні польоти прототипів Starship завершилися вибухами 2 лютого і 9 грудня.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5_(1960) Катастрофа на Байконуре (1960)
добрымутром, Цензор...
https://twitter.com/TheFavoritist/status/1376895130125414404 Выглядело , как будто на стартовую площадку пакет Града пришел.
Я давно это за тобой заметил.
На Луну ступил первый американский астронавт!
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