Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом. ВИДЕО

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX разбился во время испытательного полета в Техасе.

Это подтвердил глава компании Маск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Он заявил, что причину смогут указать позже.

Космический аппарат Starship 11 маневрировал в горизонтальное положение на высоте 10 километров, согласно плану полета, но что-то пошло не на этапе зажигания двигателя. Экипажа в аппарате не было.

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Компания SpaceX хочет, чтобы Starship заменил существующий Falcon, который выполняет регулярные миссии, как с экипажем, так и без него, для НАСА, вооруженных сил США и других коммерческих предприятий. Маск прогнозирует, что однажды ракета Starship доставит грузы и людей на Луну и Марс.

Напомним, Starship прошел ряд неудачных испытаний. Прототипу удалось приземлиться во время испытательного полета 3 марта, но через несколько минут он взорвался на земле. Аналогичные испытательные полеты прототипов Starship завершились взрывами 2 февраля и 9 декабря.