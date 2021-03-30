Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом. ВИДЕО
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX разбился во время испытательного полета в Техасе.
Это подтвердил глава компании Маск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Он заявил, что причину смогут указать позже.
Космический аппарат Starship 11 маневрировал в горизонтальное положение на высоте 10 километров, согласно плану полета, но что-то пошло не на этапе зажигания двигателя. Экипажа в аппарате не было.
Компания SpaceX хочет, чтобы Starship заменил существующий Falcon, который выполняет регулярные миссии, как с экипажем, так и без него, для НАСА, вооруженных сил США и других коммерческих предприятий. Маск прогнозирует, что однажды ракета Starship доставит грузы и людей на Луну и Марс.
Напомним, Starship прошел ряд неудачных испытаний. Прототипу удалось приземлиться во время испытательного полета 3 марта, но через несколько минут он взорвался на земле. Аналогичные испытательные полеты прототипов Starship завершились взрывами 2 февраля и 9 декабря.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5_(1960) Катастрофа на Байконуре (1960)
добрымутром, Цензор...
https://twitter.com/TheFavoritist/status/1376895130125414404 Выглядело , как будто на стартовую площадку пакет Града пришел.
Я давно это за тобой заметил.
На Луну ступил первый американский астронавт!
Вот это - НОВОСТЬ!