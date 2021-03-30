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Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом. ВИДЕО

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX разбился во время испытательного полета в Техасе.

Это подтвердил глава компании Маск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Он заявил, что причину смогут указать позже.

Космический аппарат Starship 11 маневрировал в горизонтальное положение на высоте 10 километров, согласно плану полета, но что-то пошло не на этапе зажигания двигателя. Экипажа в аппарате не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink

Компания SpaceX хочет, чтобы Starship заменил существующий Falcon, который выполняет регулярные миссии, как с экипажем, так и без него, для НАСА, вооруженных сил США и других коммерческих предприятий. Маск прогнозирует, что однажды ракета Starship доставит грузы и людей на Луну и Марс.

Напомним, Starship прошел ряд неудачных испытаний. Прототипу удалось приземлиться во время испытательного полета 3 марта, но через несколько минут он взорвался на земле. Аналогичные испытательные полеты прототипов Starship завершились взрывами 2 февраля и 9 декабря.

Автор: 

испытания (379) космос (786) Маск Илон (228) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+13
https://censor.net/ru/user/357550 - Кацапи сососуть
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30.03.2021 22:57
+10
Дорогу осилит идущий а не скачущий на батуте рогозин
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30.03.2021 23:00
+7
Маск в якості екіпажу міг би хоча б 3 кацапів туди запхати.
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30.03.2021 23:07
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Правила форума Совет форумчан
Потому что ушел главный разработчик двигателей...
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30.03.2021 22:53 Ответить
Наверно кацапы гадят
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30.03.2021 22:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/357550 - Кацапи сососуть
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30.03.2021 22:57 Ответить
Всех кацапов на Гиляку !!!!
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30.03.2021 22:59 Ответить
Всім кацапам та любітєлям рускаво міра, одне - лютої та тяжкої смерті від COVID
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30.03.2021 23:01 Ответить
А может каждого второго на Гиляку ?
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30.03.2021 23:02 Ответить
Не, кацап и любитель русни - всех до одного
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30.03.2021 23:04 Ответить
😀😀😀
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30.03.2021 23:04 Ответить
з кацапами одне ыншому не заважає, та й порядок здійснення щодо них побажань значення теж суттєво не має - ковід,-гіляка чи гіляка-ковід
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31.03.2021 07:19 Ответить
Да ты прав кацапы гадят. Себе в штаны!
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30.03.2021 23:00 Ответить
Кацапы еще и говноеди с ихним путиным-******. Открою тебе тайгу
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30.03.2021 23:02 Ответить
кацапи смокчуть
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30.03.2021 23:08 Ответить
Не понял))) Сюда кацапы набежали, что все коменты заспамили?))))
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30.03.2021 23:24 Ответить
смокчуть, спамлять, куйовдяться... ну от як личинкі мух у г*вні
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31.03.2021 00:34 Ответить
И тут кацапы виноваты? Так помолись уже им вдруг смилуются и следующий шатл взлетит.
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31.03.2021 01:14 Ответить
Судьба у кацапов такая))) Их никто не заставлял ее себе выбирать))
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31.03.2021 01:54 Ответить
Чота Шатл вспомнился и погибшие в нём..
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30.03.2021 22:55 Ответить
а Р-16 тобі не пригадалася, мордвине? Чи там людей не було - то ж не шкода?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5_(1960) Катастрофа на Байконуре (1960)
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31.03.2021 09:48 Ответить
Лаптерогий, если тебе жаль кацапов, чемодан-геленджик-аквадискотека.
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31.03.2021 09:53 Ответить
С добрым утром, Цензор...
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30.03.2021 22:56 Ответить
30 березня 2021, 19:37
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30.03.2021 23:05 Ответить
Це дурниці. Маск та Байден в любому випадку руских свинокацапсин доведуть до повної смерті. Рускі свині - ваша справа одно, СОСАТИ
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30.03.2021 22:56 Ответить
а може в групу запуска забрався якийсь поціновувач руського міра?
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30.03.2021 22:57 Ответить
А ты рецидивист...
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30.03.2021 23:02 Ответить
і яку ж ти правду матку там оголив?
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30.03.2021 23:06 Ответить
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30.03.2021 23:12 Ответить
Походу таки да, рецидивист)) Даже безобидные его коменты в крестики превратили)))
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31.03.2021 01:56 Ответить
следующий - 15 старшип, там модернизированные движки будут
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30.03.2021 22:58 Ответить
а 12, 13, 14 ?
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31.03.2021 09:26 Ответить
Дорогу осилит идущий а не скачущий на батуте рогозин
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30.03.2021 23:00 Ответить
_Вообще трансляция этого запуска выглядела просто издевательством над здравым смыслом и зрителями. Ежик в тумане и его ужасный конец...
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30.03.2021 23:01 Ответить
Для руских свиноублюдків і мультики ***** це щастя
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30.03.2021 23:05 Ответить
самый захватывающий момент стрима

Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом - Цензор.НЕТ 6628
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30.03.2021 23:11 Ответить
Пишут, что при манёвре вертикализации не зажглись два двигателя, бочка стала неуправляемой и сработала система автоподрыва. Там кусочки с неба падали в тумане, а туши я так и не дождался. У любителей Маска, которые организуют прямые трансляции, пропала связь с их установкой слежения поблизости от стартового стола, с техникой тысяч на двадцать долларов.
https://twitter.com/TheFavoritist/status/1376895130125414404 Выглядело , как будто на стартовую площадку пакет Града пришел.
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30.03.2021 23:18 Ответить
_Крайне тупо - тупо! - было запускать когда видимость не дальше носа. Идиотское решение, принятое каким-то идиотом же, столько труда насмарку. Как будто нарочно...
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30.03.2021 23:23 Ответить
Дійсно, невже не можна було почекати? Це ж випробування, а не запуск у стартовому вікні.
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31.03.2021 09:28 Ответить
Випробовувальний політ корабля Starship компанії SpaceX знову закінчився вибухом - Цензор.НЕТ 8779
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31.03.2021 03:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cN7855POvJ8 вот тут приземление разорванной тушки видно.
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31.03.2021 08:41 Ответить
Дата события 30 березня 2021, 19:37
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30.03.2021 23:04 Ответить
Рукожопы американские. У русни кстати всё взлетает без аварий (не спамьте, хочу сглазить)
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30.03.2021 23:05 Ответить
Новое у русни взлетает?))) Или то что испытано 70 лет назад?)
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30.03.2021 23:31 Ответить
Что испытано конечно. Зачем русне новое?
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30.03.2021 23:33 Ответить
А следующий стар... будет уже на Венере.
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30.03.2021 23:07 Ответить
Не, - туда рогозин собрался. Если "озеро" с собой заберет, то у русни будет шанс не стать китайцами.
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31.03.2021 03:36 Ответить
Маск в якості екіпажу міг би хоча б 3 кацапів туди запхати.
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30.03.2021 23:07 Ответить
Знущання над тваринами?
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30.03.2021 23:24 Ответить
Очищення навколишнього середовища!
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31.03.2021 01:03 Ответить
Космос штука сложная,и в нем кацманавтав никогда не было,а то что крутят по ящику типа на МКС гуляют в баскетбол и на стене прикреплены смартфоны на зарядке,на фига смартфон в космосе если он функционирует только на земле,короче проколов туча с этими "полетами" и туфта чистой воды.
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30.03.2021 23:08 Ответить
Открою тебе космическую тайну. С вай-фаем смартфон работает где угодно
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30.03.2021 23:10 Ответить
Открою ещё более страшную тайну.. существуют смартфоны для передачи электромагнитных волн через устройства, движущиеся по околоземной орбите..
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31.03.2021 10:07 Ответить
Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом - Цензор.НЕТ 7338
Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом - Цензор.НЕТ 6859
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30.03.2021 23:10 Ответить
И вообще - Земля плоская.
Я давно это за тобой заметил.
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30.03.2021 23:11 Ответить
Почему бы смартфону не работать в космосе? У вас гругозор передачи сигнала сужен до вышек сотовой связи?
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31.03.2021 10:03 Ответить
Та это ерунда.
На Луну ступил первый американский астронавт!
Вот это - НОВОСТЬ!
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30.03.2021 23:10 Ответить
Дятлы тупорылые,вы в космическом деле даже не грудные дети....,я пересмотрел тонны видео якобы из космоса включая видео с МКС...ТОННЫ...Туфта полная
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30.03.2021 23:15 Ответить
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30.03.2021 23:16 Ответить
https://youtu.be/i_Yp64ZaAJs?t=565 Посмотри вот это и уверуй.
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30.03.2021 23:18 Ответить
В какой палате ?
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30.03.2021 23:24 Ответить
Он из 6, там медсестра ещё колеса не поднесла.
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31.03.2021 10:11 Ответить
Все вы помните наверно якобы выход кацманавта Леонова в открытый космос,видео ченрно-белое есть даже в Ютьюбе сюжет идет минут 5-6...на первой минуте Леонов вылез и Шарик земной крутится по часовой стрелке,на третьей минуте крутится против часовой,а на 5 минуте щарик не крутится..Вопрос почему остановилась Земля знаете? Знатоки сраные..
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30.03.2021 23:21 Ответить
А, так ты по совковым и кацапским мультикам космос изучаешь
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30.03.2021 23:28 Ответить
Не спорь..... они под одну гребенку Циолковского королева .... Макс такой уникал - а как задачка потруднее - пшик.... Н1 итдитп ..... развивал тут тему от скуки .... Глушко на них нет...
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31.03.2021 00:57 Ответить
Дорогу пройдёт идущий.
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31.03.2021 00:52 Ответить
Главное дойдет. Кто бы сомневался?
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31.03.2021 07:39 Ответить
да как так-то...даже не верится...
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31.03.2021 06:55 Ответить
все получится, не ошибается тот кто ничего не делает
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31.03.2021 12:14 Ответить
 
 