SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила в космос новую партию из 60 спутников связи Starlink, после чего благополучно приводнилась.

Это первая ракета Falcon 9 из флотилии SpaceX, которая запускалась и приземлялась девять раз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Двухступенчатая ракета стартовала с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в воскресенье 6:01 по местному времени.

Примерно через девять минут первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю, опустившись на беспилотный корабль SpaceX в Атлантическом океане.

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Запуск был осуществлен лишь через несколько дней после предыдущего, когда другая ракета Falcon 9 отправилась в космос с соседнего стартового комплекса на мысе Канаверал.

Обе ракеты вывели на орбиту по 60 спутников Starlink, приблизив SpaceX к ее цели - созданию первоначальной группировки из 1440 спутников.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.

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