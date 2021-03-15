SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила в космос новую партию из 60 спутников связи Starlink, после чего благополучно приводнилась.
Это первая ракета Falcon 9 из флотилии SpaceX, которая запускалась и приземлялась девять раз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Двухступенчатая ракета стартовала с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в воскресенье 6:01 по местному времени.
Примерно через девять минут первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю, опустившись на беспилотный корабль SpaceX в Атлантическом океане.
Запуск был осуществлен лишь через несколько дней после предыдущего, когда другая ракета Falcon 9 отправилась в космос с соседнего стартового комплекса на мысе Канаверал.
Обе ракеты вывели на орбиту по 60 спутников Starlink, приблизив SpaceX к ее цели - созданию первоначальной группировки из 1440 спутников.
Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
https://www.unian.net/science/2389387-zapuskavshiy-falcon-programmist-iz-ukrainyi-rasskazal-kak-dvajdyi-videlsya-s-maskom.html Запускавший Falcon программист из Житомира рассказал, как дважды виделся с Маском
Короче как умеем.
на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.
Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.
https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html