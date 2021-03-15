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SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink
Фото: SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила в космос новую партию из 60 спутников связи Starlink, после чего благополучно приводнилась.

Это первая ракета Falcon 9 из флотилии SpaceX, которая запускалась и приземлялась девять раз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Двухступенчатая ракета стартовала с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в воскресенье 6:01 по местному времени.

Примерно через девять минут первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю, опустившись на беспилотный корабль SpaceX в Атлантическом океане.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался. ВИДЕО

Запуск был осуществлен лишь через несколько дней после предыдущего, когда другая ракета Falcon 9 отправилась в космос с соседнего стартового комплекса на мысе Канаверал.

Обе ракеты вывели на орбиту по 60 спутников Starlink, приблизив SpaceX к ее цели - созданию первоначальной группировки из 1440 спутников.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.

Также смотрите: Разработанная SpaceX ракета Falcon 9 вывела на орбиту рекордное количество спутников - 143. ВИДЕО

Автор: 

космос (785) спутник (231) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+10
А в это время
- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.

SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink - Цензор.НЕТ 33
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15.03.2021 01:55
+7
Илон Маск, удивительный человек, с откровенно авантюрным характером. Реально уважаю. А в детстве его били одноклассники, ломали нос. Нетерпимость - зло.
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15.03.2021 01:43
+5
Вспомнился фильм Гости из будущего...где Алиса рассказывала о будущей красивой жизни ...
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
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15.03.2021 07:25
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Илон Маск, удивительный человек, с откровенно авантюрным характером. Реально уважаю. А в детстве его били одноклассники, ломали нос. Нетерпимость - зло.
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15.03.2021 01:43 Ответить
вас на мордовии клонируют, или модифицируют с помощью лоботомии?
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15.03.2021 02:19 Ответить
кацап не? почему еще не написал про то что засоряет около земное пространство?
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15.03.2021 07:13 Ответить
А в это время
- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.

SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink - Цензор.НЕТ 33
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15.03.2021 01:55 Ответить
🤣🤣🤣
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15.03.2021 07:21 Ответить
Вспомнился фильм Гости из будущего...где Алиса рассказывала о будущей красивой жизни ...
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
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15.03.2021 07:25 Ответить
В детстве, я с пацанами, этого, как ты написал "говна", на самом деле это кизяк, по мешку в день собирали, за коровами. Зачем? Мешали с соломой и глиной, и дядя делал кирпичи. Кстати в Украине, сейчас, существует промышленное производство, гугли. Из кирпичей строили летние кухни, сараи. Кроме этого, кизяк, прекрасное топливо. Сейчас в селе моей родни, коров практически не держат, дорого. Поэтому и кизяка нет. А построй там петуха из кизяка, его к утру бы, на топливо разворовали. А по мусорникам и в Америке роются, не говоря уж об Украине)))
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15.03.2021 13:20 Ответить
****, штотварицца, ...лять, штотварицца...
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15.03.2021 08:52 Ответить
Рад за Маска, но каждый его успех забивает гвоздь в крышку гроба Южмаша.
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15.03.2021 02:06 Ответить
Поэтому рад, но не совсем искренне.
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15.03.2021 02:07 Ответить
федья. ты удмурт? или иной рузький чилавек?
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15.03.2021 02:18 Ответить
Русня имеет свою космическую программу с десятком запусков в год, её производство выживет (хотя и терпит убытки). А вот мы ничего не имеем, даже собственной ракеты, и подвязаны на конкурентов Маска.
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15.03.2021 02:23 Ответить
Мы имеем то на что способны на данном этапе. Будем способны на большее - будем иметь большее.
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15.03.2021 02:31 Ответить
Вашими бы устами. Но скорее мы уйдём с этого сектора, точнее Маск нас "уйдёт".
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15.03.2021 02:33 Ответить
Давайте, когда будут бить - тогда и будем плакать. Пока наш разговор ниочем.
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15.03.2021 02:35 Ответить
Плакать не привык. Предпочитаю распознавать проблему заранее.
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15.03.2021 02:38 Ответить
Рад за Вас. Только в данном вопросе от Вас и меня мало что зависит.
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15.03.2021 02:40 Ответить
От нас с Вами может быть. Но от выбранной нами власти - много. И лучше, чтобы она понимала реальность, а не надеялась, что дружественные Штаты подкинут новых контрактов.
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15.03.2021 02:42 Ответить
Я думаю, что у нашей власти есть проблемы на данном этапе поважнее чем космос.
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15.03.2021 02:43 Ответить
Да, но потом будет поздно. Завод это не стены, а люди.
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15.03.2021 02:45 Ответить
Хех. Что я могу сказать. Попробую философски. Время разбрасывать камни - время собирать. Если ничего не получится - значит не ко времени. Что поделаешь. Мы вон к примеру без ЯО уже как тридцать лет живем. И ничего, если не учитывать то что кацапы развязали войну. Думаю, что если у нас было бы ЯО, то вряд ли это они рискнули бы сделать.
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15.03.2021 02:49 Ответить
Можно спросить, а чем собственно? Например вот в Антарес первая ступень украинская от Южмаша. На сколько можем - то и имеем, в том и участвуем ИМХО.
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15.03.2021 02:27 Ответить
Антарес не конкурент Маска? Пока у Антареса пара-тройка запусков в год, но понятно что это пока - Маск имеет все шансы победить в конкуренции и обанкротить Антарес.
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15.03.2021 02:30 Ответить
Вопрос не в Антарес и Маске. Вопрос в том, что иного мы пока предложить не в состоянии. И обанкротит или нет - еще вопрос. Они вполне нормально возможно будут существовать параллельно.
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15.03.2021 02:33 Ответить
Хорошо если так, хотя пара ступеней в год для Южмаша практически ничто. А когда "Антарес" откажется от кацапских движков (а к этому всё идёт), он скорее всего и нашу ступень заменит.
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15.03.2021 02:37 Ответить
А когда мы свою полностью ракету запустим, то вообще нас не будет интересовать что там себе "Антарес" думает. Чем вот такая моя мысль хуже Вашей?
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15.03.2021 02:41 Ответить
Она лучше моей. Про это и говорю. На это и стоит работать. Но не на беспреспективный гептиловый "Циклон".
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15.03.2021 02:44 Ответить
Сейчас просто очень тяжело подобного рода проекты поднимать. К сожалению мы находимся в состоянии войны. Гибридной или нет - не суть. Главное В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ.
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15.03.2021 02:45 Ответить
Этим конечно всё можно оправдать. Израиль находится в этом состоянии десятилетия.
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15.03.2021 02:47 Ответить
А у Израиля мощная космическая программа? Я просто не в курсе. Когда они человека в космос отправить собираются? Или уже отправили? А на Луну? Я свой марсоход или хотя бы луноход? Или таки ограничатся запуском спутников ракетой созданной на основании обычной баллистической?
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15.03.2021 02:52 Ответить
Ну а пока работаем так.
https://www.unian.net/science/2389387-zapuskavshiy-falcon-programmist-iz-ukrainyi-rasskazal-kak-dvajdyi-videlsya-s-maskom.html Запускавший Falcon программист из Житомира рассказал, как дважды виделся с Маском

Короче как умеем.
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15.03.2021 03:02 Ответить
Rocket Lab reusable ракети тоже делает
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15.03.2021 10:52 Ответить
опять мордва загрустила чегото. и эрзянина гагарина не вспоминает.
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15.03.2021 02:10 Ответить
у вас ошибка в новостях еще предыдущих:
на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.

Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.
https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html
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15.03.2021 03:24 Ответить
да успокойся кацап поведай про цену подключения обычного интернета и оплату, скорость! Старлинк вообще задумывался для трудно доступных районов! сколько там протянуть и какая там скорость убогий?
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15.03.2021 07:20 Ответить
В одном из спутников баночка с грибочками от активистов.
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15.03.2021 07:21 Ответить
шо опять,вчера же запускали ?
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15.03.2021 07:32 Ответить
 
 