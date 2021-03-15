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SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink

SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink
Фото: SpaceX

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила в космос нову партію із 60 супутників зв'язку Starlink, після чого чого успішно приводнилася.

Це перша ракета Falcon 9 із флотилії SpaceX, яка запускалася і приземлялася дев'ять разів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Двоступенева ракета стартувала з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в неділю о 6:01 за місцевим часом.

Приблизно через дев'ять хвилин перша ступінь багаторазової ракети повернулася на Землю, опустившись на безпілотний корабель SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск було здійснено лише через кілька днів після попереднього, коли інша ракета Falcon 9 вирушила в космос із сусіднього стартового комплексу на мисі Канаверал.

Обидві ракети вивели на орбіту по 60 супутників Starlink, наблизивши SpaceX до її мети - створення початкового угруповання із 1440 супутників.

Також читайте: SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув. ВIДЕО

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Тестування Starlink вже розпочалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть у екстремальних погодних умовах. Утім, поки це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна - 499 доларів.

Також дивіться: Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship. ВIДЕО

Автор: 

космос (860) супутник (294) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+10
А в это время
- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.

SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink - Цензор.НЕТ 33
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15.03.2021 01:55
+7
Илон Маск, удивительный человек, с откровенно авантюрным характером. Реально уважаю. А в детстве его били одноклассники, ломали нос. Нетерпимость - зло.
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15.03.2021 01:43
+5
Вспомнился фильм Гости из будущего...где Алиса рассказывала о будущей красивой жизни ...
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
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15.03.2021 07:25
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Илон Маск, удивительный человек, с откровенно авантюрным характером. Реально уважаю. А в детстве его били одноклассники, ломали нос. Нетерпимость - зло.
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15.03.2021 01:43 Відповісти
вас на мордовии клонируют, или модифицируют с помощью лоботомии?
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15.03.2021 02:19 Відповісти
кацап не? почему еще не написал про то что засоряет около земное пространство?
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15.03.2021 07:13 Відповісти
А в это время
- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.

SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink - Цензор.НЕТ 33
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15.03.2021 01:55 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.03.2021 07:21 Відповісти
Вспомнился фильм Гости из будущего...где Алиса рассказывала о будущей красивой жизни ...
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
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15.03.2021 07:25 Відповісти
В детстве, я с пацанами, этого, как ты написал "говна", на самом деле это кизяк, по мешку в день собирали, за коровами. Зачем? Мешали с соломой и глиной, и дядя делал кирпичи. Кстати в Украине, сейчас, существует промышленное производство, гугли. Из кирпичей строили летние кухни, сараи. Кроме этого, кизяк, прекрасное топливо. Сейчас в селе моей родни, коров практически не держат, дорого. Поэтому и кизяка нет. А построй там петуха из кизяка, его к утру бы, на топливо разворовали. А по мусорникам и в Америке роются, не говоря уж об Украине)))
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15.03.2021 13:20 Відповісти
****, штотварицца, ...лять, штотварицца...
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15.03.2021 08:52 Відповісти
Рад за Маска, но каждый его успех забивает гвоздь в крышку гроба Южмаша.
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15.03.2021 02:06 Відповісти
Поэтому рад, но не совсем искренне.
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15.03.2021 02:07 Відповісти
федья. ты удмурт? или иной рузький чилавек?
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15.03.2021 02:18 Відповісти
Русня имеет свою космическую программу с десятком запусков в год, её производство выживет (хотя и терпит убытки). А вот мы ничего не имеем, даже собственной ракеты, и подвязаны на конкурентов Маска.
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15.03.2021 02:23 Відповісти
Мы имеем то на что способны на данном этапе. Будем способны на большее - будем иметь большее.
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15.03.2021 02:31 Відповісти
Вашими бы устами. Но скорее мы уйдём с этого сектора, точнее Маск нас "уйдёт".
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15.03.2021 02:33 Відповісти
Давайте, когда будут бить - тогда и будем плакать. Пока наш разговор ниочем.
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15.03.2021 02:35 Відповісти
Плакать не привык. Предпочитаю распознавать проблему заранее.
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15.03.2021 02:38 Відповісти
Рад за Вас. Только в данном вопросе от Вас и меня мало что зависит.
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15.03.2021 02:40 Відповісти
От нас с Вами может быть. Но от выбранной нами власти - много. И лучше, чтобы она понимала реальность, а не надеялась, что дружественные Штаты подкинут новых контрактов.
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15.03.2021 02:42 Відповісти
Я думаю, что у нашей власти есть проблемы на данном этапе поважнее чем космос.
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15.03.2021 02:43 Відповісти
Да, но потом будет поздно. Завод это не стены, а люди.
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15.03.2021 02:45 Відповісти
Хех. Что я могу сказать. Попробую философски. Время разбрасывать камни - время собирать. Если ничего не получится - значит не ко времени. Что поделаешь. Мы вон к примеру без ЯО уже как тридцать лет живем. И ничего, если не учитывать то что кацапы развязали войну. Думаю, что если у нас было бы ЯО, то вряд ли это они рискнули бы сделать.
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15.03.2021 02:49 Відповісти
Можно спросить, а чем собственно? Например вот в Антарес первая ступень украинская от Южмаша. На сколько можем - то и имеем, в том и участвуем ИМХО.
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15.03.2021 02:27 Відповісти
Антарес не конкурент Маска? Пока у Антареса пара-тройка запусков в год, но понятно что это пока - Маск имеет все шансы победить в конкуренции и обанкротить Антарес.
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15.03.2021 02:30 Відповісти
Вопрос не в Антарес и Маске. Вопрос в том, что иного мы пока предложить не в состоянии. И обанкротит или нет - еще вопрос. Они вполне нормально возможно будут существовать параллельно.
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15.03.2021 02:33 Відповісти
Хорошо если так, хотя пара ступеней в год для Южмаша практически ничто. А когда "Антарес" откажется от кацапских движков (а к этому всё идёт), он скорее всего и нашу ступень заменит.
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15.03.2021 02:37 Відповісти
А когда мы свою полностью ракету запустим, то вообще нас не будет интересовать что там себе "Антарес" думает. Чем вот такая моя мысль хуже Вашей?
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15.03.2021 02:41 Відповісти
Она лучше моей. Про это и говорю. На это и стоит работать. Но не на беспреспективный гептиловый "Циклон".
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15.03.2021 02:44 Відповісти
Сейчас просто очень тяжело подобного рода проекты поднимать. К сожалению мы находимся в состоянии войны. Гибридной или нет - не суть. Главное В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ.
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15.03.2021 02:45 Відповісти
Этим конечно всё можно оправдать. Израиль находится в этом состоянии десятилетия.
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15.03.2021 02:47 Відповісти
А у Израиля мощная космическая программа? Я просто не в курсе. Когда они человека в космос отправить собираются? Или уже отправили? А на Луну? Я свой марсоход или хотя бы луноход? Или таки ограничатся запуском спутников ракетой созданной на основании обычной баллистической?
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15.03.2021 02:52 Відповісти
Ну а пока работаем так.
https://www.unian.net/science/2389387-zapuskavshiy-falcon-programmist-iz-ukrainyi-rasskazal-kak-dvajdyi-videlsya-s-maskom.html Запускавший Falcon программист из Житомира рассказал, как дважды виделся с Маском

Короче как умеем.
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15.03.2021 03:02 Відповісти
Rocket Lab reusable ракети тоже делает
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15.03.2021 10:52 Відповісти
опять мордва загрустила чегото. и эрзянина гагарина не вспоминает.
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15.03.2021 02:10 Відповісти
у вас ошибка в новостях еще предыдущих:
на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.

Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.
https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html
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15.03.2021 03:24 Відповісти
да успокойся кацап поведай про цену подключения обычного интернета и оплату, скорость! Старлинк вообще задумывался для трудно доступных районов! сколько там протянуть и какая там скорость убогий?
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15.03.2021 07:20 Відповісти
В одном из спутников баночка с грибочками от активистов.
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15.03.2021 07:21 Відповісти
шо опять,вчера же запускали ?
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15.03.2021 07:32 Відповісти
 
 