SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила в космос нову партію із 60 супутників зв'язку Starlink, після чого чого успішно приводнилася.

Це перша ракета Falcon 9 із флотилії SpaceX, яка запускалася і приземлялася дев'ять разів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Двоступенева ракета стартувала з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в неділю о 6:01 за місцевим часом.

Приблизно через дев'ять хвилин перша ступінь багаторазової ракети повернулася на Землю, опустившись на безпілотний корабель SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск було здійснено лише через кілька днів після попереднього, коли інша ракета Falcon 9 вирушила в космос із сусіднього стартового комплексу на мисі Канаверал.

Обидві ракети вивели на орбіту по 60 супутників Starlink, наблизивши SpaceX до її мети - створення початкового угруповання із 1440 супутників.

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Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Тестування Starlink вже розпочалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть у екстремальних погодних умовах. Утім, поки це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна - 499 доларів.

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