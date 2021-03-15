SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила в космос нову партію із 60 супутників зв'язку Starlink, після чого чого успішно приводнилася.
Це перша ракета Falcon 9 із флотилії SpaceX, яка запускалася і приземлялася дев'ять разів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Двоступенева ракета стартувала з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в неділю о 6:01 за місцевим часом.
Приблизно через дев'ять хвилин перша ступінь багаторазової ракети повернулася на Землю, опустившись на безпілотний корабель SpaceX в Атлантичному океані.
Запуск було здійснено лише через кілька днів після попереднього, коли інша ракета Falcon 9 вирушила в космос із сусіднього стартового комплексу на мисі Канаверал.
Обидві ракети вивели на орбіту по 60 супутників Starlink, наблизивши SpaceX до її мети - створення початкового угруповання із 1440 супутників.
Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.
Тестування Starlink вже розпочалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть у екстремальних погодних умовах. Утім, поки це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна - 499 доларів.
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- первыми в истории космическими пиратами атакован космодром.
Байконур.
На лошади.
А в итоге забыла рассказать про петухов из говна...драки скрепных у мусорных контейнеров за просрочку...и прочее вставание с колен)
https://www.unian.net/science/2389387-zapuskavshiy-falcon-programmist-iz-ukrainyi-rasskazal-kak-dvajdyi-videlsya-s-maskom.html Запускавший Falcon программист из Житомира рассказал, как дважды виделся с Маском
Короче как умеем.
на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.
Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.
https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html